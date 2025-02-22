「ReFa」ハートブラシに新カラー登場。ユニコーンピンク＆ブルー、PLAZAにて限定発売
MTGは3月6日、『ReFa』ヘアブラシシリーズから、ReFa HEART BRUSHの新カラー「ユニコーンピンク」「ユニコーンブルー」を、全国のPLAZA・MINiPLA限定で数量限定にて販売します。
全国のPLAZA・MINiPLA限定で販売
シリーズ累計出荷数300万本を突破した『ReFa』ヘアブラシシリーズ。デザインの可愛さだけでなく、とかすだけで髪にツヤが出る機能性の高さで、自分用はもちろん、プレゼント品としても大人気の商品です。
今回発売となる待望の新色は、PLAZA春の新作コスメを展開するプロモーション「Brand New Cosmetics（ブランニュー コスメティクス）」からの「ユニコーンピンク」「ユニコーンブルー」の2色です。
数量限定・PLAZA・MINiPLA限定での販売です。
商品概要
ReFa HEART BRUSH（リファハートブラシ）
カラー名：Unicorn Pink（ユニコーンピンク）、Unicorn Blue（ユニコーンブルー）
価格：各3,300円
発売日：2025年3月6日（木）
販売：全国のPLAZA・MINiPLA店舗及びPLAZAオンラインストア
URL：https://www.refa.net/item/refa_heart_brush/
（フォルサ）
※この記事は2025年02月22日に公開されたものです