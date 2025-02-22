「ReFa」ハートブラシに新カラー登場。ユニコーンピンク＆ブルー、PLAZAにて限定発売

#ビューティーニュース

作成:2025.02.22

MTGは3月6日、『ReFa』ヘアブラシシリーズから、ReFa HEART BRUSHの新カラー「ユニコーンピンク」「ユニコーンブルー」を、全国のPLAZA・MINiPLA限定で数量限定にて販売します。

全国のPLAZA・MINiPLA限定で販売

左：Unicorn Pink（ユニコーンピンク）　右：Unicorn Blue（ユニコーンブルー）

シリーズ累計出荷数300万本を突破した『ReFa』ヘアブラシシリーズ。デザインの可愛さだけでなく、とかすだけで髪にツヤが出る機能性の高さで、自分用はもちろん、プレゼント品としても大人気の商品です。

今回発売となる待望の新色は、PLAZA春の新作コスメを展開するプロモーション「Brand New Cosmetics（ブランニュー コスメティクス）」からの「ユニコーンピンク」「ユニコーンブルー」の2色です。

数量限定・PLAZA・MINiPLA限定での販売です。

商品概要

ReFa HEART BRUSH（リファハートブラシ）
カラー名：Unicorn Pink（ユニコーンピンク）、Unicorn Blue（ユニコーンブルー）
価格：各3,300円
発売日：2025年3月6日（木）
販売：全国のPLAZA・MINiPLA店舗及びPLAZAオンラインストア
URL：https://www.refa.net/item/refa_heart_brush/

（フォルサ）

※この記事は2025年02月22日に公開されたものです

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