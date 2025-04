こんにちは。コスメライターのharuです。

一言に「韓国コスメ」と言っても数えきれないほどのブランド・アイテムがありますが、韓国コスメを語る上で欠かせないのが、1993年に“韓国初のメイク専門ブランド”としてスタートした「CLIO(クリオ)」ですよね。

今回は、韓国で長く愛されている「CLIO」についてご紹介したいと思います。

今回のブランド:韓国コスメ「CLIO」

CLIOは、「Self confidence is the best makeup!」(自信は最高のメイクアップ)というコピーを掲げ、メイクを通じて人生を楽しむことを応援する韓国コスメブランド。1993年に韓国初のメイクアップアイテム専門ブランドとして誕生し、韓国コスメ界を牽引するブランドのひとつです。

ベースメイクからポイントメイクまで、そのアイテムラインナップはとても豊富。メイクアップに必要なコスメなら、CLIOでそろわないものはないと言っても過言ではありません。

「CLIO」のおすすめアイテムはこれ!

今回は、そんなCLIOの中でも特に人気の高い商品や、注目の2021年最新作をご紹介したいと思います。

(1)代表作「キルカバー」のクッション、最新作はツヤ肌仕上げ

CLIOの代表作といえる「キルカバー」シリーズのクッションファンデーションは、質感や機能性の異なる複数のタイプから選ぶことができます。

その中でも今おすすめしたいのは、今年の最新作「キルカバー グロウ フィッティング クッション」。

高保湿なオイル成分配合のファンデーションに密着感を高めるパウダーを加え、これまでのツヤ系ファンデーションの弱点を見事に改良。自然なツヤ感と崩れにくさを兼ね備えた優秀アイテムとなっています。

コロナ禍のマスク生活でマットな質感のベースメイクが主流となっていましたが、直近は様々なブランドから高保湿・ツヤ質感のファンデーションが登場し、“ツヤ肌”トレンドが再来の兆し。

より一層乾燥が気になるこれからの季節、このクッションは注目の1品です。

・キルカバー グロウ フィッティング クッション 全6色 2,690円

※現在、日本向けはオンライン(楽天・Qoo10のCLIO公式ショップ)での販売のみとなっています。

(2)人気のアイシャドウパレット新色は新人アイドルaespaがモデル

もう1つの人気シリーズが、アイシャドウ「プロ アイ パレット」。10色パレット全13種に、6色のミニパレット2種が展開されています。

今年9月に発売された以下の最新作3種では粉質が改良され、よりしっとりとまぶたに密着し粉飛びしにくくなっています。

<2021年秋の最新作>

・#11 WALKING ON THE COSY ALLEY(温かみのあるヌードブラウンカラー)

・#12 AUTUMN BREEZE IN SEOUL FOREST(赤みコーラル~イエローブラウン)

・#13 PICNIC BY THE SUNSET(モーヴカラーと華やかなグリッター)

上の写真は「#12」のパレットです。上段5色はコーラル寄り、下段5色はイエローベージュ〜ブラウン系のカラー。マットからグリッターまで、日常のメイクに使いやすい色味がそろっています。

新作3種は、K-POPアイドルグループ「aespa(エスパ)」がモデルを務め、その美しいビジュアルも話題となりました。aespaメンバーのウィンターさん使用色は「#11」、ニンニンさんと日本人メンバーのジゼルさんの使用色は「#12」、カリナさん使用色は「#13」となっています。

魅力的なaespaのビジュアルとともに、お気に入りカラーをチェックしてみてくださいね。

・プロ アイ パレット 全13色 3,740円

(3)韓国内で高い評価を得ているアイブロウペンシルにも注目

そしてもう1つ、韓国内でも高い評価を得続けているのがアイブロウペンシルの「キル ブロウ オート ハード ブロウ ペンシル」。

累積レビュー数600万件を超える韓国内トップクラスのコスメレビューアプリ「ファへ」では、2019年から現在までアイブロウカテゴリの人気ランキング5位圏内を維持しています。

ペンシルの先端は6角形で、細くも太くも描き分けられて便利。繰り出し式で削る必要もありません。反対側にはスクリューブラシが付属しているため、これ1本で簡単に仕上げまで完了。メイク直し用にポーチに入れておくのにもぴったりです。

適度な硬さのある芯で、自眉になじむ自然な発色。眉メイクに苦手意識がある方でも使いやすいアイテムとなっています。

・キル ブロウ オート ハード ブロウ ペンシル 全5色 1,980円

韓国コスメを楽しむなら、まずはCLIO!

“韓国初のメイク専門ブランド”として、品質へのこだわりを長く積み重ねてきたCLIOのアイテムは本当に優秀なものばかり。

ぜひ一度、韓国内でもリアルに愛されるCLIOのコスメに触れて、韓国コスメの魅力を体感してみてくださいね。

(文・写真:haru)