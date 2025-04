意志の弱さに共感続出!?「まるで私みたい!」SNSで話題の“いしよわちゃん”って? 作者に誕生秘話を聞いてみた

みなさん、「いしよわちゃん」って知っていますか? 三日坊主でついつい自分を甘やかしちゃう、週休2日制でたまに残業、推しがいる……「いしよわちゃん」は、働く女子が思わず共感してしまうとSNSでも話題のキャラクター。2025年3月には初の書籍が発売され、ポップアップイベントも開催されるなど、さらに注目が集まっています。

日記を始めたけど続かなかったり、スマホを見ていたら2時間経っていたり、ダイエット中なのに甘いものを食べてしまったり。知れば知るほど、「まるで私みたい!」と共感すること間違いなし!?

今回は、そんな「いしよわちゃん」が一体どのように生まれたのか、いしよわちゃんの作者・担当者に聞いてきました。

まるで私……!? 思わず共感してしまうキャラクター「いしよわちゃん」って何者?

――まずは「いしよわちゃん」のプロフィールを教えてください。

「いしよわちゃん」は、三日坊主でついつい自分を甘やかしちゃうイヌです。いろいろ先延ばしにしちゃう性格で、『明日こそ』が口癖。会社員として週休2日制フルタイムで勤務しています。垂れ耳が特徴なんですが、それは“意志が弱いせいか、真っ直ぐだった耳や尻尾もだんだん垂れてきちゃった”っていう設定です。

――まるで私みたい……(笑)。「いしよわちゃん」はSNSでも多くの共感の声を呼んでいますが、どういった背景で誕生したキャラクターなのでしょうか?

私はもともと共感ネタが好きなんですが、“意志が弱い”っていうのは多くの人に共感できることだなと思って。それをキャラクターにしようと考えました。名前もストレートに「いしよわちゃん」にしました。

――「いしよわちゃん」はビジュアルのかわいさも人気のひとつだと思いますが、最初からイヌの設定だったんでしょうか?

最初からイヌで考えていました! みんなにかわいいと思ってもらえる動物がイヌかなと思ったんです。コンセプトが良くてもかわいくないと手に取りづらいので、目もうるうるにして。かわいいと思うものを作っていったら、自然と今のビジュアルになった感じですね。

――見ているだけで癒されるキャラクターですよね。その他に、「いしよわちゃん」のビジュアル作りでこだわったポイントを教えてください。

ありがとうございます! 意志が弱くて垂れてきたという設定の耳もそうなんですが、お腹の模様もポイントで、あえて丸ではなく、ぼやけた形にしています。ぬいぐるみにも個体差が出ているかもしれないんですけど、そこも意志が弱いポイントにも見えて良いかなって(笑)。あえてゆるくしています。

――もう一つ、「いしよわちゃん」の垂れ耳について気になることがあって……。Xでは、「いしよわちゃん」の家族が登場する漫画も投稿されていたと思います。そこで気が付いたんですが、ばあちゃんは耳が垂れているけれど、お母さんは耳が立っていますよね……!?

すごい! よく見てくれている……! 「いしよわちゃん」は真っ直ぐだった耳が垂れてきたという設定なんですが、実はばあちゃんとお父さんは耳が垂れているんです。お父さん似なのかも……(笑)?

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

“私たちと同じように生活をしている人”がコンセプト

――設定が細かい……! 世界観がしっかり構築されているキャラクターですね。ちなみに、「いしよわちゃん」って一体どんなお仕事をしているんですか?

最初から全て設定を決めていたわけではないんです。キャラクターを動かしていくうちに、きっとこんな子だろうなって決めていった感じなので、「いしよわちゃん」の職種もきっちり決めてなくて。でも、一応デスクワークです(笑)。

プレゼンとかもしているので、激務ってほどではないけど残業もある、ほどほどに忙しい仕事ですね。で、明日のじぶんにまかせて無理やり帰っているっていう(笑)。

――無理やり帰ってもなんとかなるって、意外と能力高めなのかも(笑)。さまざまなエピソードを投稿されていますが、今までで一番反響があったXの投稿はどういったものでしょうか?

「いしよわちゃん」が推しのライブにいく話の流れで当選祈願と良席祈願の壁紙を投稿したのですが、それがアイドルグループのライブの当選結果が出るタイミングと 被っていたみたいで、反響がたくさんありました。その他には、「いしよわちゃん」がフォロワーさんに話しかけている投稿も、たくさんコメントをいただけます。

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

――「いしよわちゃん」も推し活をしているんですね。

3人組のアイドルグループで、赤・青・黄色の子がいるんですが、「いしよわちゃん」は黄色の子を推しています。

――Xを見ていて思ったのですが、結構夜中に投稿していますよね?

はい! こだわりです、実は。弊社のキャラクターは日中に投稿することが多いのですが、「いしよわちゃん」は“本人がXを投稿している”というコンセプト。私たちと同じように生活している子というイメージなので、「いしよわちゃん」自身のタイミングで投稿しています。

ちなみに、投稿のネタは基本的に自分のストックから出しているのですが、社内でネタ募集をするときもあって、たまに使わせてもらっています。「これどう?」「最近めちゃめちゃ食べちゃって、これ使って!」と同僚から言われることもあります(笑)。

ストイックで正反対な同期「いしつよちゃん」との絶妙な距離感も共感ポイント

――自分の意志が弱かった瞬間を「いしよわちゃん」に消化してもらうんですね(笑)。いしよわちゃんの同僚の「いしつよちゃん」についても教えてください。

「いしつよちゃん」は「いしよわちゃん」とは真逆で、意志が強くてストイック。筋トレが趣味で、見た目も髭がピンッと伸びていて、模様がハッキリしています。首に付けているリボンは、1年間コツコツお金を貯めて買ったという設定です。

二人は特別に仲が良いわけではないんですけど、同期として助けたり助けられたり……適度な距離感の関係です(笑)。

――リアルですね(笑)。「いしつよちゃん」のリボン、1年かけてお金を貯めないといけないってことは、そうとうな宝物ですね。

過去にXで「いしつよちゃん」がトレードマークであるリボンを買ったエピソードを投稿したのですが、それも反響がありました。「本当は頑張っていたんだ」「意外と不器用なんだ」みたいな、「いしつよちゃん」の新たな一面を見て、好きになってくれた人も多いです。

――何でもできるように見えて、実は影でプレゼンの練習を頑張っているんですよね。エピソード、見ました!

ありがとうございます! 意外とスマートじゃないし、裏で泥臭くやっているタイプなんですよね。なんでもできるって子ではなくて、ちょっと不器用。そう思うと、実は「いしよわちゃん」のほうが器用で要領が良いのかも?

――本当に真逆のキャラクターですね。その他に、「いしよわちゃん」と「いしつよちゃん」のキャラ分けでこだわった点はありますか?

ぬいぐるみの触り心地にこだわっています! それぞれ毛並みを本人のイメージに近づけているんです。

あとは、綿の量にこだわっていて。「いしよわちゃん」はちょっと柔らかめで、「いしつよちゃん」は綿いっぱいでパンパン! な触り心地に。それで意志の弱さと強さの違いを出せたらおもしろいなと思ったんですよね。「いしつよちゃん」は筋トレしているし(笑)。

――たしかに、「いしつよちゃん」はハリがあります……! グッズにもたくさんのこだわりが詰まっているんですね。ふんわりした色味で、オフィスでも使いやすいものが多いイメージです。

「いしよわちゃん」は20〜30代の女性の方からの支持が多いので、グッズは大人も持ちやすいかどうかも重視して作っています。テーマカラーが水色なので、水色を基調としたものが多いですね。意志が弱いので、あまりはっきりした色は使わないようにしています。

今年中には新キャラが登場! 3月発売の書籍には、そのヒントが隠れている!?

――3月には初の書籍が発売されましたが、どのような内容になっているんでしょうか。

書籍には、今までのXで投稿してきたものの他、描き下ろし漫画も掲載しています。「いしよわちゃん」は“骨のあるイヌになりたい”と骨のバレッタを身に着けているんですが、それを着けるに至ったエピソードとか、「いしよわちゃん」と「いしつよちゃん」のオフィスの愛用品、いしよわちゃんのお部屋紹介、ばあちゃんのお悩み相談コーナーとかも(笑)。

「いしよわちゃん」だけじゃなく、「いしつよちゃん」の直筆プロフィール帳も収録しています! 本当に盛りだくさんな内容です。

――書籍で明かされる新事実もあるんですね! ちなみに、今年中には新キャラが登場予定と聞いたのですが……。

はい! 新キャラはもう決まっていて、実はヒントが書籍の中に隠されています。くまなくチェックしてもらえたら、何かわかるかもしれません(笑)。結構良いキャラクターだと思うので、多分みなさんにも気に入っていただけるんじゃないかなと思います。

――ありがとうございました!

(取材・文:仲野もも、撮影:稲垣佑季、編集:錦織絵梨奈/マイナビウーマン編集部)

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.