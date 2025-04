平成レトロブームで再注目、「たれぱんだ」「こげぱん」など『サンエックスキャラクターズシリーズ』新グッズが発売! リラックマ・すみっコぐらしからも新製品登場

サンエックスは2025年4月下旬より全国の販売店やネットショップにて「たれぱんだ」や「こげぱん」などの『サンエックスキャラクターズシリーズ』、リラックマ『BASIC RILAKKUMA』シリーズ、すみっコぐらし『夢みるしっぽず』テーマなどの新製品を発売します。

「平成レトロ」ブームで再注目『サンエックスキャラクターズシリーズ』待望の新製品が登場

近年、平成女児の心を鷲掴みにする平成レトロの世界観を楽しめるポップアップカフェ・ストアの開催や、懐かしさ爆発のカプセルトイなど、空前の「平成レトロ」ブームが続いています。大人になり好きなものを買えるようになった平成女児が、昔なつかしい、あの頃の思い出のキャラクターグッズやレトロアイテムを購入することがトレンドに。

サンエックスからは、2024年10月に発売した、平成女児を中心に大好評を博した『サンエックスキャラクターズシリーズ』から待望の新商品が登場します。平成女児は誰もが知っている懐かしの「たれぱんだ」、「こげぱん」、「アフロ犬」、「にゃんにゃんにゃんこ」から、昨年発売時にも大人気だったぬいぐるみが約5倍のサイズになって発売(全4種、各4,180円)!

クリアペンポーチ 1,848円 ※使用例イメージ。中身は付きません。

さらに、なつかしさを覚える、中身の見える「クリアペンポーチ(全4種、各1,848円)」など、トレンド感がありながらも日常で使いやすい雑貨や文房具がレトロかわいいデザインで登場し、新生活を彩ります。

大人の女性にも人気のリラックマ『BASIC RILAKKUMA』シリーズに新デザイン

毎回店頭でも人気で「令和っぽい」シンプルなデザインが話題の『BASIC RILAKKUMA』シリーズからは、淡い落ち着いた色味のフラワーモチーフで、お花が咲くこれからの季節にぴったりな新テーマが登場します。

ボトルポーチセット 3,080円(画像のボトルにポーチが付属)

大人が使いやすいグレー、パープルのカラーで登場するミニタオル(全2種、各770円)はギフトにもぴったり。トレンドのぬいぐるみ巾着(全5種、各1,320円)や、GW等の春の旅行にもぴったりなリラックマ、コリラックマそのままのビジュアルのボトルポーチセット(全2種、各3,080円)、トレンドの"もこもこ素材"のぶらさげぬいぐるみ(全4種、各1,760円)等、定番の人気グッズも発売されます。

新キャラ「えびてんのしっぽ」が話題のすみっコぐらし新テーマ『夢みるしっぽず』

すみっコぐらしからは、第1弾テーマ『天使なえびてんアイドル』で、かわいいビジュと“アイドル”テーマの新しさで話題となった 新キャラ「えびてんのしっぽ」が大活躍する新テーマのグッズが発売。

えびてんのしっぽ&えびふらいのしっぽのユニットにあじふらいのしっぽが仲間入りした、『夢みるしっぽず』テーマです。

マルチカードケース 各1,045円

今回は、「推し活」にも使えるグッズがさらにパワーアップして登場。デザイン性・実用性を兼ね備えた、応援うちわがそのまま入る「フリルトートバッグ(3,740円)」や、3にんそれぞれのメンバーカラー(?)の「マルチカードケース(全3種、各1,045円)」など。

カチューシャキーホルダー 全3種 各1,210円

さらにお手持ちのぬいにも使えるかも!? な「カチューシャキーホルダー(全3種、各1,210円)」、ギンガムチェックの衣装がレトロかわいい「てのりぬいぐるみ(全6種、各1,430円)」、さらにビジュアルインパクト大な「てんむす」がステージになって登場します(1,980円)。

3にんのふわふわ素材がたまらない、流行のカラビナ付きぬいぐるみミニポーチ(全3種、各1,870円)や、ぶらさげぬいぐるみ(全3種、各2,200円)も登場し、いつでも「しっぽず」を持ち歩けます。

