タイのBLドラマの韓国版「Why R U?」がFODで独占見放題配信スタート

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは3月1日0時より、韓国BLドラマ「Why R U?」(ホワイ アー ユー)の独占見放題配信を開始します。

男子大学生同士のドタバタロマンスコメディ

同作は、2020年にタイで制作された同タイトルのドラマを原作に、2023年に韓国で制作されたBLドラマ。韓国版では基本のストーリーはそのままに、新たな設定で描かれた内容となっています。

ストーリーは、主人公の男子大学生のチョン・イウォン(イ・ジョンミン氏)と同じ大学に通う宿敵のキム・ジオ(イ・イェファン)のキャンパス内で繰り広げられるドタバタロマンスコメディ。

主人公の妹が、2人がアクシデントでキスをしてしまったのを目撃した事をきっかけに、BL小説を描き始める展開もポイントとなっています。

ドラマは全8話。

(C)2023 Moving Pictures Company Co., Ltd. All rights reserved

(フォルサ)