イ・ソジン×キム・ヒソン×テギョン×パク・ボゴム共演!韓国ドラマ放送開始

BS日本は2月19日 ごご3時、韓国ドラマ『本当に良い時代』を放送開始します。同作は、イ・ソジン×キム・ヒソン×テギョン(2PM)×パク・ボゴム豪華共演、愛と絆を描いた、心震える珠玉のラブストーリーです。

韓国での最高視聴率30.3%!年間視聴率ランキングでも4位を獲得!!

KBS演技大賞でも優秀演技賞、青少年演技賞を受賞した大ヒットドラマ!

初回放送から23.8%の視聴率を獲得。その後も30%台をたたき出す等、

視聴率20%超えのドラマが少ない中、大きな反響と高評価を残した作品。

<番組内容紹介>

韓国・慶尚道慶州の静かな町。IQ150の天才的な頭脳に端正な容姿のカン・ドンソク(イ・ソジン)は貧しい家庭に育ち、母は同じ高校に通うチャ・ヘウォン(キム・ヒソン)の屋敷で家政婦として働いている。母とヘウォン一家への複雑な思いから、へウォンとはとりかえしのつかない溝を生んでしまう。

時が過ぎ、検事になったドンソクは、転勤の辞令が出たことで15年間離れていた故郷へ戻ることに。歓迎プラカードが掲げられた故郷に帰ってきた日、留置場から出所してきたばかりにも関わらず騒ぎを起こしている弟カン・ドンヒ(テギョン)に再会する。

そして、想いを残してきたヘウォンにも再会するが、裕福だった彼女の生活は一変しているのだった……。

<BS日テレ プロデューサーからのコメント>

2014年に韓国で大ヒットした国民的ドラマ!韓国時代劇イ・サンで有名なイ・ソジン主演!その少年時代役に、今大人気のパク・ボゴム、弟役には2PMのテギョンと、韓流好きにはたまらないキャスティング!今ではありえないこの豪華キャスティングと心温まる家族愛の物語が心に響く作品です!

<相関図>

<番組概要>

[タイトル]韓国ドラマ『本当に良い時代』(全70話)

[放送日時]毎週月曜〜金曜ごご3時〜4時放送

[放送局]BS日テレ/BS日テレ4K

[出演者]イ・ソジン/キム・ヒソン/テギョン(2PM)/パク・ボゴム

[スタッフ]

・脚本:イ・ギョンヒ『ごめん、愛してる』『優しい男』

・演出:キム・ジンウォン『優しい男』『君を憶えてる』

[クレジット](c)Licensed by KBS Media Ltd. (c)2014 KBS. All rights reserved.

[番組HP]https://www.bs4.jp/yoijidai/

