マイメロディコラボがかわいい! サステナブルなクリスマスコフレ

今年は例年に増して大盛況の「クリスマスコフレ」。どれを買うか悩む時間、コフレが届くのを待つ時間、すべてが愛おしくて、1個とは言わずに2個も3個も予約しちゃいがちです。

サステナブルビューティーブランド「Be」からは、かわいい「マイメロディ」とコラボレーションしたコフレが登場! 自分がワクワクするだけじゃなくって、地球にも優しいコフレなんだとか。どんなセットなのか、気になる中身をご紹介します。

人気ローションのセットも。「Be」のホリデーコフレ

10月25日より数量限定で販売開始となった「Be × MY MELODY Sustainable Holiday Collection」。マイメロディが「CLIMATE POSITIVE」という言葉を思い浮かべているデザインのオリジナルパッケージのコスメや、限定ポーチなどがセットになったホリデーコフレです。CLIMATE POSITIVEとは、温室効果ガスの削減(吸収)量が、排出される量より上回ること。マイメロディは公式SNSでも「がんばって!って、いわれるより がんばったんだねっていわれるほうがはげみになるの。」といった心に残るメッセージを発信しています。すなおで明るいマイメロディが大切なメッセージを伝えてくれます。

ホリデーコフレは全3種類あり、一押しは「Be × マイメロディ ホリデーコフレ限定セット(Beローション)7,700円」。Beの人気化粧水をメインにしたコフレで、Beローションはマイメロディ限定パッケージです。とろみのあるローションは「翌日の肌が変わる」と評判の名品。オーガニックのアロエベラ液汁や精油入りで、ベルガモットやラベンダーなど心を解きほぐすような本物の植物の香りが癒しです……。私は最近肌荒れに悩んでいたのですが、これを使うようになって肌が安定し、心まで整いました。

3種類の「Be × マイメロディ ホリデーコフレ限定セット」にはすべて「Beエッセンスシートマスク」が1枚付いているのもうれしいポイント! 9月に発売した新商品で、エイジングケアができるパワープラント幹細胞エキス(エリンギウムマリチムムカルス培養液)などたっぷりの植物由来成分を配合し、お肌をうるおすマスクです。Beエッセンスセラムがシートマスクになったアイテムとなっており、まるで乳液のようなリッチなテクスチャー!

「Be × マイメロディ ホリデーコフレ限定セット(Beローション)」は大判ポーチと巻き型ポーチ付き。フェアトレードのオーガニックコットンを使用していて、心地よく使えるアイテムです。大判ポーチはタブレットも入るサイズ感。会社で使ったり、家でお気に入りのコスメを入れたり、さまざまな使い方ができます。

巻き型ポーチはBeローションがすっぽり入るサイズ。くるくる巻いて紐を閉じるとポーチがクッションとして機能するので、旅行の時スーツケースに入れても安心です。マスカラやブラシなどメイク道具もコンパクトにまとめられますよ。

クレンジングオイルや洗顔のセットも。ホリデーコフレは全3種類

残りのホリデーコフレは「Be × マイメロディ ホリデーコフレ限定セット(Beクレンジングオイル)7,700円」と、「Be × マイメロディ ホリデーコフレ限定セット(Beフォームウォッシング)6,600円」の2種類。Beクレンジングオイルのセットにはマイメロディ限定デザインエコバッグが付いています! 楽々たためる機能性をもちつつ、使用済みのペットボトルから作った再生ポリエステルが使われており、サステナブルなアイテムとなっています。

マイメロディと一緒に地球のことを考えつつ、特別なセットでクリスマスならではのワクワク感を楽しめる「Be × MY MELODY Sustainable Holiday Collection」。「きれいな地球が未来の子どもたちに”今”あげられる最高のプレゼントなんだよ。」というメッセージも込められています。もちろん、コスメ自体も確かな品質で、冬の乾燥時期に頼りになるアイテムばかりです。今年は自分にとっても、地球にとってもうれしい、クリスマスコフレを選んでみてくださいね。

・Be

HP:https://be-store.jp/

(c)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643390

(撮影・取材・文:小浜みゆ)