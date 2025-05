「月が綺麗ですね」への面白い返しとは？　ユニークな返し方5選

突然の愛の告白で、「月が綺麗ですね」と言われたらどうしますか?

告白されたことに驚くかもしれませんが、それ以上にあえて捻った表現を使われたことへ動揺するのではないでしょうか。

相手がせっかく文学的な伝え方をしてくれたなら、こちらも「うまいこと返したい」と思いますよね。今回は、「月が綺麗ですね」に対する面白い返し方を紹介します。

「月が綺麗ですね」への面白い返し方【OKの場合】

「月が綺麗ですね」と言われたら、知的な雰囲気を壊さず、OKの場合もNGな場合も粋な返しをしてみたいですね。

さっそく「月が綺麗ですね」と言われた時に使える、ユニークな返し方を紹介します。まずはOKパターンを見ていきましょう。

OKの返し方①「今日は肌寒いですね」

「肌寒い」とは、つまり「暖めてほしい」「手をつなぎたい」など距離を近づけたい意味合いを示しています。

告白に対し、直接的にOKとは言わずに、こんな隠し言葉を使ってみてはいかがでしょうか。

相手は、「肌寒いですね」に隠された真意に想像を働かせ、粋な対応をするあなたに夢中になることでしょう。

OKの返し方②「傾く前に出会えて良かった」

これは、赤染衛門による以下の和歌をモチーフにしたセリフです。

やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて

傾(かたぶ)くまでの 月を見しかな

「思い人を待ちわびて、夜が更け傾き沈んでいく月を見ていた。来ないなら早く寝てしまえば良かったのに」という意味合いがあります。

この和歌は、待ち人と会うことができなかった残念な気持ちを詠んだものですが、この言い回しはその逆。

「私たちは月が傾く前に出会えて良かった」という喜びを表現しています。文学には文学で返す、とても知的なコミュニケーションでしょう。

OKの返し方③「私を月に連れて行って」

ジャズのスタンダード曲『fly me to the moon』を直訳したものです。

直訳では、「私を月に連れて行って」となりますが、込められた意味は愛の告白。「月」にかけて、こんな隠し言葉を使うのもありでしょう。

知る人ぞ知る愛の伝え方は、意味が通じ合った時に2人の心を強く結ぶはずです。

「月が綺麗ですね」への面白い返し方【断る場合】

続いては、NGの場合に使える返し方を紹介します。

NGの返し方①「でも青くはありません」

英語の慣用句、「once in a blue moon」にかけた返しです。これは、月が青く見えるブルームーン現象のことで、「めったに起こらないこと」を意味しています。

相手の好意を分かっていながら、思いが通じ合うことはないだろうという、はっきりとしたNGの表現だと言えるでしょう。

きっぱりお断りしたいなら、伝えてみるのもありかもしれません。

NGの返し方②「私は太陽になりたい」

月と太陽は、対極的なものとして扱われることが多いですよね。月は太陽の光を受けて輝いていることを授業で習った記憶はありませんか?

つまりこれは、男性になびかずとも自分自身で輝ける、強い女性像が伝わる返しとなるでしょう。女性解放運動家、平塚らいてうは「元始、女性は太陽だった」と、女性の社会的立場を今と昔で対比的に表したことでも有名ですよね。

相手の愛の告白に対し、あなたの思いは逆であることを示す表現になります。きっぱりとしていて、清々しい印象すら受けますね。

