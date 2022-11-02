高性能コンパクトキーボードHHKB「Type-S 雪」に、新デザインが登場！

PFUが開発・販売する高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboardシリーズ（HHKB）」はこのほど、「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」をPFUダイレクト（※）にて販売開始しました。

※PFUダイレクトは、同社が運営するオンラインショップの名称

毎日触りたくなる洗練されたデザインを実現

昨年、25周年記念モデルとして数量限定販売した「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」「キートップセット（雪）無刻印」には、販売終了後も多くのユーザーから再販の要望が寄せられました。その声を受け、今回新たなデザインを採用し販売を開始します。

「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」はテレワークの拡大により、プログラマーやエンジニアだけでなく、ライターやビジネスマンへもユーザー層が広がった過程で、ユーザーからの要望によって生まれた製品です。

毎日使うものだから見た目にもこだわりたいというファッション性やミニマルさを重視する人にもアピールするよう、今回はよりいっそうデザインにこだわっています。

中央印字デザインのキーを採用することで、より洗練されたデザインを実現。さらに無刻印モデルをラインナップに追加し、よりスタイリッシュなHHKBライフを楽しめます。

1.「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」の特徴

①新たなデザインを採用したスタイリッシュな刻印モデル

「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」は、中央印字デザインのキーを採用することで、より洗練されたデザインを実現。さらに、望み得る機能をすべて備えたフラッグシップの証である「HHKB Professional HYBRID Type-S」を筐体に印字しています。

②「純白のHHKB」無刻印モデルのラインナップ追加

ミニマライズされたデザインを好むユーザーや、よりプロフェッショナルなユーザー向けに英語配列・日本語配列それぞれ無刻印モデルも用意。あえて筐体上部のロゴ「HHKB Professional HYBRID」「Type-S」を印字していないため、純白のHHKBを楽しめます。

2.キートップセット（雪）オプション追加

オプションのキートップセットに英語配列（刻印・無刻印）、日本語配列（刻印・無刻印） 4つをラインナップに追加。Professionalシリーズすべてにとりつけ可能です。

3.発売記念キャンペーン

「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」の発売を記念し、以下キャンペーンを実施しています。

「#帰ってきたHHKB雪Twitter投稿キャンペーン」

キャンペーン期間中、Twitterにて応募すると、抽選で5名に「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」発売記念マグカップをプレゼントします。

・期間：2022年10月25日～11月7日

・参加方法：

①Twitterで「＠PFU_HHKB」をフォロー

②「＃帰ってきたHHKB雪」をつけてツイート

・賞品：HHKB雪モデル発売記念マグカップ

キャンペーンはこちら：https://happyhackingkb.com/jp/event/snowmodel_types/

商品概要

品名：「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」

・「HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／雪」（型名：PD-KB800YSC）

・「HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪」（型名：PD-KB820YSC）

・「HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（英語配列）」（型名：PD-KB800YNS）

・「HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（日本語配列）」（型名：PD-KB820YNS）

販売価格：各36,850円

品名：「キートップセット（雪）」

・「キートップセット（雪） 英語配列 」（型名：PD-KB400KTYC）6,600円

・「キートップセット（雪） 英語配列／無刻印」（型名：PD-KB400KTYN）6,600円

・「キートップセット（雪） 日本語配列」（型名：PD-KB420KTYC）7,590円

・「キートップセット（雪） 日本語配列／無刻印」（型名：PD-KB420KTYN）7,590円

※PFUダイレクト限定販売

（エボル）