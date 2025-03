究極の三角関係!? グルメ×胸キュンラブコメ韓国ドラマ配信開始

エイベックス通信放送は10月16日、dTVにて韓国ドラマ『甘辛オフィス ~極上の恋のレシピ~』の配信スタートを発表しました。

同ドラマは、「イケメン ライダーズ~ソウルを駆ける恋」のイ・チョンアさん、「恋するダルスン~君と世界を変える~」のソン・ウォンソクさん、「太陽を抱く月」のソン・ジェヒさんの3人が主演をつとめるラブコメディ。

イ・チョンアさんが演じるのは、食品会社に勤めるヒロインのト・ウンス。マーケティングチームで課長として働く一方で、彼氏ナシ&婚活デートに繰り出すもうまくいかず、会社と家の往復でパッとしない日々を送るアラサー女性です。

自分が高スペックのイケメンであることを自覚しているイ・ジヨンを、次世代イケメン俳優として注目を集めるソン・ウォンソクさんが、気心の知れない同僚のウンジェを実力杯俳優のソン・ジェヒさんが演じます。タイプの違うふたりの間で揺れ動くアラサー女性の恋の行方をお楽しみに!

ロケは毎回ソウルにある実在の店で行われており、韓国料理のほか中華に和食など、美味しそうなメニューが登場するのも同ドラマの特徴となっています。

上司との付き合い方や、副業、自己啓発など、働く女子のあるあるに共感しながら、グルメを楽しみ、しっかりトキメキも味わえる『甘辛オフィス ~極上の恋のレシピ~』。

ぜひ、この機会にdTVでチェックしてみてはいかがでしょうか。

あらすじ

グルメ好きなキャリアウーマンを、同僚と後輩が奪い合って恋のバトルを繰り広げるラブコメディ。食品会社のマーケティングチームで課長を務めるウンス(イ・チョンア)は彼氏がいないアラサー女性。会社と家を往復する毎日で、唯一の楽しみはおいしいものを食べることだった。だが、ウンスが過去に思いを寄せていた同期の男性と、新しく赴任してきた後輩の男性との出会いによって、彼女の日常が変化していく。

(C)MBC PLUS CO., LTD.

(フォルサ)