「自発的」の意味とは？　動けない心理と自発的ではない人への接し方も紹介

部下を抱えていると、「なるべく自発的に行動してほしい」と思う人はいるでしょう。

しかし、なかなか自発的に動けない人も存在します。それはなぜなのでしょうか?

そこでこの記事では、自発的に動けない人の心理や特徴、自発的ではない人への接し方を紹介します。

まずは、「自発的」とはどういう意味なのかを確認しましょう。理解を深めるために、「自発的」の英語表現と、類義語・対義語も紹介します。

「自発的」という言葉を辞書で調べると、以下のように記載されています。

つまり、「自発的な人」とは「自分から積極的に物事を行う人」のことだといえます。

英語で「自発的に」と表現したい時は、「of one’s own accord」が使えます。あるいは、「voluntarily」「spontaneously」ということもできます。

以下に例文を示します。

・「He did it of his own accord. (それは彼が自発的にやったことだ)」

・「She voluntarily took charge of the job.(彼女は自発的にその仕事を引き受けた)」

・ 「He told it spontaneously.(彼はそれを自発的に話した)」