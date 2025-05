片思いの英語の名言7選。叶わない恋をしている人必見！

片思い中は楽しいことばかりではありません。寂しかったり、悲しかったり、さまざまな感情が生まれるものです。

今回は、そんな片思いの気持ちを楽にしてくれる英語の名言を紹介していきます。

あなたを優しく励ましてくれる名言がきっと見つかりますよ。

Check!:片思いの恋愛あるある。両思いになる告白の仕方や辛い時の対処法

片思いの恋愛にまつわる名言7選

片思いに疲れてしまっても、すぐに諦められないのが難しいところです。

ここでは、そんな片思いをしている人にぴったりな英語の名言を紹介します。

片思いで気持ちが抑えられない時の名言

古代ギリシアの哲学者、プラトンの言葉に以下のようなものがあります。

「The madness of love is the greatest of heaven’s blessings(恋という狂気こそは、まさにこよなき幸いのために神々から授けられる)」

恋を狂気と呼ぶあたりが哲学者っぽいですね。片思い中は、狂気とまではいかなくても自分の気持ちがコントロールできない時もあるでしょう。

相手を思う気持ちや不安な気持ちを抑えられなくてつらい時は、「恋は幸せのために神様がくれたギフトだ」ということを思い出すと、少し前向きになれるかもしれません。

片思いがつらい時の名言

片思い中、つらい時に思い出してほしいのが、アメリカ人女優であるスザンヌ・サマーズさんのこの名言です。

「All events have a purpose. The job in life is to understand the meaning(全ての出来事に意味がある。生きることはその意味を理解すること)」

人生に起こることで意味のないことなどありません。つらいことにも何か意味があるとしたら、その意味を知りたくなりませんか?

真摯に生きていれば、好きな人と出会ったことにも、片思いしていることにも意味があったと気づく時が来るでしょう。

片思いの未来が見えない時の名言

2004年に出版されたサラ・デッセンさんの作品『The Truth about Forever』に、以下のような言葉が出てきます。

「I have to admit, an unrequited love is so much better than a real one. I mean, it’s perfect… As long as something is never even started, you never have to worry about it ending. It has endless potential(実は、片思いは本当の恋よりずっと良いものなのよ。完璧なの。何も始まってないから、終わりを心配する必要もないわ。無限の可能性があるの)」

片思いを「無限の可能性がある」と表現する人は珍しいですよね。でも、確かに先が見通せない恋は、終わりを心配する段階にもないのかもしれません。心配ばかりするのではなく、片思いを楽しむ余裕が必要なのでしょう。

片思い中に行動する勇気が出ない時の名言

アメリカの関係コンサルタント(カウンセラーのような仕事)である、バーバラ・デ・アンジェリスさんの名言に、このようなものがあります。

「You never lose by loving. You always lose by holding back love(愛することで失うものは何もない。愛することをしないから失うのだ)」

傷つくことを恐れて恋愛をやめてしまったら、その先にある大切なものは得られません。

誰でも恋で傷つくのは怖いもの。しかし、「傷つく=失う」ではありません。怖がらず、一歩踏み出してみませんか?

片思いで相手の気持ちが分からず悩んだ時の名言

以下は、女優としてハリウッドで活躍したキャメロン・ディアスさんの名言です。

I believe that when you’re in love you have to pour your heart and soul out to your partner… or why bother?(恋をしたらパートナーを全身全霊で愛すべきだと思うわ。悩むことなんてある?)」

「好きな人が自分のことをどう思っているか」「相手が振り向いてくれるか」など、片思いで悩まない人はいないでしょう。

でも、悩んでいるだけでは解決しません。悩むより、相手のことを真剣に思うこと、そして自分の思いを伝えることの方が何倍も大切なのかもしれませんね。

片思いが実らなかった時の名言

片思いが実らなかった時に思い出してほしいのが、アメリカ人女優であるメイ・ウェストの名言です。

「Don’t cry for a man who’s left you-the next one may fall for your smile(あなたを捨てた男性のために泣いてはダメ。次の男性があなたの笑顔に恋するかもしれないのだから)」

もし片思いが実らなかったとしても、泣いてばかりいてはいけません。

相手の笑顔を見て恋に落ちる人は多いはず。あなたの笑顔を見て恋に落ちてくれる人が身近にいるかもしれませんよ。

運命の相手に出会った時のために、できるだけ笑顔でいましょう。

片思いに疲れた時の名言

片思いに疲れた人にぴったりなのが、アメリカ人作家のゾラ・ニール・ハーストンの名言です。

「Talk is a refuge(おしゃべりは最後の逃げ場)」

悩んでいても、話せばすっきりしたり、解決したりすることもあります。片思いに疲れたら、仲の良い友達とおしゃべりをして気分転換しましょう。

片思いにまつわる短い名言【番外編】

最後に、片思いにまつわる英語の短い一言を紹介します。

「Love is like a flower – you’ve got to let it grow.(愛とは、育てなくてはいけない花のようなもの。)」/ジョン・レノン(ミュージシャン)

「Love sought is good, but given unsought, is better.(求めて得られる恋もよいが、求めずして得られる恋のほうがいいものである。)/シェイクスピア(劇作家)

「If you’d be loved,be worthy to be loved.(愛してほしいと願うなら、それにふさわしい人間になりなさい。)」/オヴィディウス(ローマの詩人)

名言に元気をもらおう

以上、片思いにまつわる英語の名言を紹介しました。

片思いは楽しいことばかりではありません。つらい時や苦しい時もあって当然です。

名言からパワーをもらって、片思いを楽しんでください。

(#Lily_magazin)

※画像はイメージです