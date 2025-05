片思い中におすすめの洋楽7選【和訳つき】

ポジティブな感情とネガティブな感情が交錯する片思い。

片思いをしている人にしか分からない、複雑な感情がありますよね。そんな時は、音楽を聞いて共感したり気分転換したりすると楽になるかもしれません。

そこで本記事では、片思い中に聞くのにぴったりな洋楽を7曲紹介します。あなたの気持ちに寄り添ってくれる曲がきっと見つかりますよ。

片思い中におすすめの有名洋楽7選

では早速、片思いをしているあなたに聞いてほしい洋楽を7曲紹介します! 元気が出るアップテンポの曲や切ないバラードなど、気分に合わせて聞いてみてくださいね。

(1)『Delicate(デリケート)』

大人気シンガーのTaylor Swift(テイラー・スウィフト)が歌うこの曲。片思い中の繊細で不安定な感情を歌にしています。

歌詞の一部を和訳と共に紹介!

“Is it cool that I said all that? (私、こんなこと言って大丈夫かな?) Is it chill that you’re in my head?” (あなたのことが常に頭から離れないのって変かな?)

この曲は、「今の発言、変に思われてないかな?」とつい気にしてしまうような、デリケートな関係性の相手への気持ちを歌っています。

片思い中の繊細な心情を代弁してくれるような曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=tCXGJQYZ9JA

(2)『Girlfriend(ガールフレンド)』

こちらは、Avril Lavigne(アヴリル・ラヴィーン)の楽曲です。アップテンポで明るい曲調と、強気な歌詞に注目です。

歌詞の一部を和訳と共に紹介!

“I don’t like your girlfriend. (私、あなたの彼女のこと好きじゃないわ!) I think you need a new one.” (あなたには新しい恋人が必要よ)

恋人がいる人に片思いをしている時、つい弱気になってしまいがちですよね。そんな時にここまで強気でいられるなんて、少々うらやましい気もします。

この曲のように、いつでも自信を持っていたいものです。

https://www.youtube.com/watch?v=Bg59q4puhmg

(3)『Baby I(ベイビー・アイ)』

Ariana Grande(アリアナ・グランデ)が歌うこの曲は、相手への思いをうまく伝えられないもどかしさや、複雑な気持ちを表現しています。

歌詞の一部を和訳と共に紹介!

“Baby I got love for thee so deep inside of me. (あなたのことを心から愛してしまったの) I don’t know where to start.” (何から伝えれば良いのか分からない)

「大好きなのに、それをどう伝えたら良いか分からない!」という気持ちに共感できる人も多いのではないでしょうか?

これぞ、片思い。と思うような歌詞が満載の曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=bJuWlMFToNo

(4)『Call Me Maybe(コール・ミー・メイビー)』

Carly Rae Jepsen(カーリー・レイ・ジェプセン)のこの曲は、世界的なヒットとなりました。キャッチ―なメロディーと、彼女の透き通るような歌声が印象的です。

歌詞の一部を和訳と共に紹介!

“Hey, I just met you, and this is crazy. (ねえ、出会ったばかりで変なんだけど……) But here’s my number. (これが私の電話番号よ) So call me, maybe?” (よかったら電話してくれない?)

出会ったばかりの人に一目惚れをしてしまった時の気持ちが表現されています。「このチャンスを逃したくない!」と、連絡先を渡したのかもしれませんね。

一目惚れから始まる恋のドキドキ感が伝わってきます。

https://www.youtube.com/watch?v=fWNaR-rxAic

(5)『Love You Like a Love Song(ラブ・ユー・ライク・ア・ラブソング)』

Selena Gomez(セレーナ・ゴメス)が歌うこの曲は、タイトルにある通り「あなたのことをまるでラブソングみたいに愛してる」という気持ちを表現しています。

歌詞の一部を和訳と共に紹介!

“No one compares. (あなたは他の誰とも比べられない) You stand alone to every record I own.” (あなたは私が過去に会った人の中でも特別よ)

恥ずかしいくらいの情熱的な思いを代弁しているのがこの曲。「相手のことが好きでたまらない」という気持ちをストレートに表しています。

https://www.youtube.com/watch?v=EgT_us6AsDg

(6)『Distance(ディスタンス)』

Christina Perri(クリスティーナ・ペリー)が歌うこの曲は、ゆっくりしたテンポで、片思いのつらさを歌っています。

バラード調のメロディーが印象的です。

歌詞の一部を和訳と共に紹介!

“I wish we would just give up. (もう諦めてしまいたい) Cause the best part is falling. (だって大切なものまでなくしてしまうから) Calling anything but love.” (愛じゃないって言ってしまいたい)

この曲は、好きになってはいけない人を好きになった時の曲。そんな片思いが苦しくて、いっそのこと諦めてしまいたいという気持ちを歌っています。

既にパートナーがいる人を好きになってしまった……といった経験がある人には、特に心へ響く歌でしょう。

https://www.youtube.com/watch?v=ROqTa1mn_qc

(7)『Still Falling For You(スティル・フォーリング・フォー・ユー)』

Ellie Goulding(エリー・ゴールディング)が歌うこの曲は、等身大のヒロインでおなじみの『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』で使用された歌。

タイトルにある通り、「まだあなたに恋をしている」という心情が歌われています。

歌詞の一部を和訳と共に紹介!

“You are all for me. (あなたは私の全て) No one can lift me, catch me the way that you do.” (誰もあなたのように私を元気にできないし、つかまえることもできない)

他の相手ではダメで、その人だけが自分を立ち上がらせてくれる。片思い経験者ならこの気持ちが分かるのではないでしょうか。

相手への思いにどっぷり浸れそうな楽曲ですね。

https://www.youtube.com/watch?v=pvP_OwVSFpk

片思いソングで気持ちを上げて!

片思いはつらく悲しいことばかりではありません。好きな相手ができたこと、恋する気持ちは何よりも尊いものです。

片思いを成就させるためには「明るい笑顔」が大切だと筆者は感じます。

今回紹介した片思いソングは、さまざまな感情に寄り添ってくれるものばかり。自分の気持ちを代弁している曲を見つけて、元気になったり癒やされたりして、明るい笑顔になりましょう。

片思いソングが、きっとあなたを良い方向へ導いてくれるはずですよ。

