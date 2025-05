告白に使える英語フレーズ15選。読み方をカタカナ発音で紹介

SNSの普及で、外国人とのつながりができやすくなってきていますね。もし、好きになった人がネイティブのイングリッシュスピーカーだったら、英語で告白したいと思いませんか?

でも、「英語で告白ってどうすればいいの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。今回は英語で相手に思いを伝えるフレーズを紹介していきます。

Check!

告白に使える英語表現

では早速、告白に使える英語表現をいくつか見ていきましょう。

(1)「付き合っている人はいますか?」

Are you seeing anyone?

(付き合っている人はいますか?) 【カタカナ発音】

アー ユー シーイング エニィワン?

気になる相手をデートに誘う前に、相手に恋人がいないか確認する際に使うフレーズです。

ちなみに、「Do you have a boyfriend?」はあまり使われません。ストレートに感情表現する欧米人ですが、プライバシーに関してはストレートな表現を嫌います。そのため、「Are you seeing anyone?」を使う方がより良いでしょう。

(2)「あなたといると楽しい」

It’s fun to be with you.

(あなたといると楽しい) 【カタカナ発音】

イッツ ファン トゥー ビー ウィズ ユー

初めてのデートでは、いくら大好きでも控えめな表現を使うのがベターでしょう。そんな時にはこのフレーズで素直に「あなたと過ごす時間が楽しい」と言うことで、相手に好意が伝わります。

(3)「あなたが私を笑顔にしてくれる」

You make me smile.

(あなたが私を笑顔にしてくれる) 【カタカナ発音】

ユー メイク ミー スマイル

一緒にいると自然と笑顔になれる相手だということを伝えられるフレーズです。「I like making you smile.」も使えますよ。

(4)「もっとあなたのことを知りたい」

I would like to know more about you.

(もっとあなたのことを知りたい) 【カタカナ発音】

アイ ウッド ライク トゥー ノウ モア アバウト ユー

※「アバウト ユー」は「アバウチュー」のようにつなげて発音するとより伝わりやすい

好きな相手のことは何でも知りたいと感じるはず。これを言われたら、好意に気づかない人はいないでしょう。

(5)「あなたといるとドキドキする」

You give me butterflies.

(あなたといるとドキドキする) 【カタカナ発音】

ユー ギヴ ミー バタフライズ

「なぜ蝶々?」と思いますよね。これは、「I have butterflies in my stomach.」から来ていて、「胃の中に蝶々がいる=ソワソワ、ドキドキする」という意味のイディオムなのです。

胃の中で蝶々がバタバタと飛び回っているかのように、落ち着かなくてソワソワするというとてもおもしろい表現です。女性が言うと、かわいい印象を与えるフレーズですよ。

(6)「付き合ってください」

Will you go out with me?

(私と付き合ってくれませんか?) 【カタカナ発音】

ウィル ユー ゴー アウト ウィズ ミー?

デートを重ねて相手との相性が分かり、この人を離したくないと感じた時に使えるフレーズです。

「go out」は「出かける」という意味でも使えますが、「will you」とくっつくことで、「付き合う」という意味に変化します。

(7)「あなたの魔法にかかったみたい」

I’m under your spell.

(あなたの魔法にかかったみたい) 【カタカナ発音】

アイム アンダー ユア スペル

「spell」は呪文、魔法という意味です。とてもロマンチックで詩的なフレーズといえます。「あなたのとりこになっている」と訳すこともできますよ。

このフレーズの後に、「Will you go out with me?」を加えることで、「あなたのこと大好きなの。付き合ってください」というニュアンスを強く表現できる、まさにロマンチックな告白フレーズの完成です。

(8)「私にとって、あなたとの出会いが最高の出来事!」

You are the best thing that ever happened to me!

(私にとって、あなたとの出会いが最高の出来事!) 【カタカナ発音】

ユー アー ザ ベスト シング ザット エヴァー ハプンド トゥー ミー

※「thing」は、前歯で舌を噛みながら発音すると伝わりやすくなります

出会えたことの喜びを相手に伝えたい時にぴったりのフレーズ。

日本語ではあまりこのような言い方をしませんが、本当に相性の良い人と出会えるのは奇跡です。ぜひ使ってみてください。

(9)「言葉では表せないくらいあなたを愛してる」

I can’t tell you how much I love you.

(言葉では表せないくらいあなたを愛している) 【カタカナ発音】

アイ キャント テル ユー ハウ マッチ アイ ラヴ ユー

直訳すると「私があなたをどれほど愛しているか伝えられない」ですが、意訳して「言葉では表せないくらいあなたを愛している」となります。

ただ「I love you.」と言うより、深い気持ちが伝わりやすくなりますよ。

スラングで告白したい場合はこんなセリフがおすすめ!

ネイティブが使うようなカジュアルな表現を、スラングと言います。例えば、「Awesome(すごい、イケてる)」「I got it(分かりました)」のように、他の言い方があるもののより口語的な表現をしたい時に使う英語です。

あまりかしこまった表現をしたくない時は、以下のようにスラングで思いを伝えてみるのも良いでしょう。

I’ve got a crush on you.

(あなたに惚れてしまいました) 【カタカナ発音】

アイヴ ゴット ア クラッシュ オン ユー I’m mad about you.

(私はあなたに夢中です) 【カタカナ発音】

アイム マッド アバウト ユー

⇒続いては、プロポーズで使える英語表現をいくつか紹介します。