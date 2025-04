恋愛のことわざ・名言28選。片思い・失恋時に元気になる言葉

失恋、片思い、結婚前のマリッジブルーなど、恋に悩みはつきものです。そんな時は、恋愛にまつわることわざ、著名人の名言で勇気をもらいましょう。

そこで今回は、恋愛にまつわる日本のことわざ・四字熟語と、日本や海外の著名人の名言を集めてみました。

恋愛に悩んだ時は、ぜひチェックしてみてください!

恋愛にまつわることわざ・名言

ことわざや著名人の名言には、知見や学びを得られるものが多く存在します。

恋愛に困った時は、ことわざや著名人の名言に触れて知見、勇気をもらいましょう。

片思いをしている人へ

片思い中は、些細なことで不安になってしまったり、逆に舞い上がってしまったりしやすいもの。そんな時は、恋愛のことわざ、名言から知恵を授かりましょう。

「愛は小出しにせよ」

相手に好き好きと伝えすぎてしまうと「気持ちが重い」と思われ、引かれてしまうこともあります。

相手に「重たい人」と思われないためにも、好きな気持ちは少しずつ伝えていきましょう。

「痘痕(あばた)も靨(えくぼ)」

「痘痕」とは、天然痘と呼ばれる病気が治った痕や、それに似たもののことをいいます。

恋をした相手ならば、病気の後のくぼみさえも笑顔の時にみえる「えくぼ」のように、チャーミングに映ることを意味することわざです。

好きな人ができると、悪い部分でも良く見えてしまいがちですが、対等な関係を築くには冷静に相手を見ることも大切です。

「恋とは自分本位なもの、愛とは相手本位なもの」by美輪明宏

歌手、俳優、声優など、さまざまな分野で活躍する美輪明宏さんの名言です。

片思い中は、つい自分本位に気持ちをぶつけてしまうこともあります。しかし、相手を本当に好きならば、相手本位で動いていきたいものです。

「愛をうまく告白しようとか、自分の気持ちを言葉で訴えようなんて、構える必要はない。きみの体全体が愛の告白なのだ」by岡本太郎

告白をする時は、つい「うまく言おう」と考えてしまいがち。

しかし本当に大切なのは、あなたの素直な思いを相手に伝えることです。

恋愛を楽しんでいる人へ

恋を楽しんでいる時に教訓となることわざや、著名人の名言を紹介します。

愛、屋烏(おくう)に及ぶ

「誰かを真剣に愛すると、その愛する人に関係するすべてのものも愛せるようになる」ということを意味することわざです。

愛する人だけでなく、周囲の関係者すべてを愛せるなら、本物の恋といえます。これからも、相手やその周りの人たちに愛情を注いでいきましょう。

愛は憎悪の始め

相手に頼りすぎる、または甘えすぎてしまうと、思い通りにならなかった時に愛情が憎しみに変わってしまうことを意味します。

その結果、どんなに愛していてもやがてお互いに憎み合うなんてことも。

のちのち大きなトラブルにならないためにも、ラブラブな時こそ冷静に関係を俯瞰する必要があります。

「惚れた男に全てを捧ぐ。これの何が間違っているというのだ」by鎖部葉風(マンガ『絶園のテンペスト』より)

誰かを好きになり、尽くそうと思った時には「ここまで尽くしたら重いかな……」ではなく、鎖部葉風のように堂々と尽くせたら、パートナーも感動しちゃうかも?

失恋してつらい人へ

失恋すると、目の前が真っ暗になってしまいがち。冷静になれない時だからこそ、恋愛のことわざや名言から元気を分けてもらいましょう。

逢い戻りは鴨の味

一度別れた男女が元のさやに収まると、より一層仲良くなれるということを意味することわざです。

ただ、別れてすぐに「元に戻りたい」「やっぱり好き」などと連絡すると、相手はより気持ちが冷めてしまうことも。

復縁したいなら、しっかり冷却期間を作る、またはまずは友人に戻るのが得策です。

「誰も認めてくれなくったっていいの。『私っていいなぁ!』って、時々にっこりして、自分を抱きしめるの。そうすれば、恋は豊かよ。そういう自分を、ある人のために、無条件に、惜しげもなく投げ出すのよ」by岡本敏子

失恋すると、「私なんてどうせ……」とふさぎ込んでしまいがちです。

でも、そんな時こそ自分を愛してあげましょう。自分を大切にして人生を楽しんでいれば、また素敵な人が現れるはずです。

「自分よりも不幸なヒトを見ては少し慰められ、自分よりも幸せなヒト見つけたなら急に焦っている」by浜崎あゆみ

浜崎あゆみさんの歌「End of the World」の、歌詞の一部です。

失恋すると、つい自分より不幸な人を見つけて自分を慰めようとしたり、逆に幸せな人を見ると焦ったり……。

ですが、そもそも、幸せは人と比べるものではありません。つらい時は人と比較するのではなく、1人でのんびり過ごしてまずは心を癒やしてあげましょう。

「われわれを恋愛から救うのは、理性よりもむしろ多忙である」by 芥川龍之介

失恋すると、相手を忘れようと努力しがちですが、「早く相手を忘れる方法は多忙である」と芥川龍之介は語っています。

つらい時は予定をたくさん詰めることで、沈んだ気も紛れるかもしれません。

「人から見たら、どんなに情けなくても、みっともなくても、彼を思うこの気持ちが、そのたったひとつが、冷たくて明るい私の宝物だった」by山田あゆみ(マンガ『ハチミツとクローバー』より)

相手に好きな人がいたとしても、好きな気持ちが消えず、情けないと思っていたとしても、そんな気持ちすら宝物と捉える山田あゆみの恋愛名言です。

山田あゆみのように、たとえうまくいかない恋であっても、人を思う気持ちを宝物のように大切にできると素敵ですね。

結婚を考えている人へ

結婚は、異なる2人が共同生活をするもの。だからこそ、どんな時も乗り越える覚悟や、冷静な気持ちは持っておきたいところ。

そこで、次に結婚の教訓となりそうなことわざや著名人による名言を紹介します。

「恋の始まりは瞬間でも、つきあいが長引くかどうかは、美醜よりも人間味にかかわる問題だ」by岡本太郎

恋愛は一瞬のときめきからスタートしますが、交際が長続きする、または結婚生活が長く続くかはお互いの人間性によるものです。

パートナーと幸せな結婚生活を送るためにも、日々内面を磨いておきましょう。

「結婚はゴールではない! スタート! しかも途中から障害物競争に変わる」by明石家さんま

婚活中や結婚前はつい結婚をゴールと捉えがち。

しかし、結婚はあくまでスタートラインに立つことで、本当に大切なのはここからです。

困難が訪れても、2人で力を合わせて乗り越える覚悟を持ちましょう。

恋愛にまつわることわざ・名言~四字熟語編~

恋煩いの時は、人に執着して自分を見失ってしまうこともあります。恋に悩む人が冷静になれる、教訓となるような四字熟語を紹介していきます。

片思いをしている人へ

片思い中は、些細なことでふさぎ込んでしまうことも。そこで、片思いで悩む人におすすめの四字熟語を紹介します。

「合縁奇縁(あいえんきえん)」

男女が親しくなる、またはけんかをするのは不思議な因縁によるものであることを意味する四字熟語です。

片思いがうまくいかないのは、もしかしたらその人とは縁がないのかも? 1人に執着するのではなく、周囲を見渡すと本当に縁がある人と巡り会えるかもしれません。

失恋してつらい人へ

失恋してつらい時は、四字熟語から乗り越えるための知恵を得ましょう。

次に、失恋した時に冷静になれる四字熟語を紹介します。

「一期一会(いちごいちえ)」

1つの出会いは、生涯に1度限りであることを意味する四字熟語です。

たとえその縁が成就しなくても、その縁から学ぶこともあるはず。1つ1つの出会いを大切にしていきましょう。

「会者定離(えしゃじょうり)」

出会った人とは、いつか必ず別れる運命にあるという四字熟語です。

どんなにラブラブな相手であっても、どんな形であれ別れの日は訪れます。失恋しても「いつかは別れる運命だった」と悟ることで、少しは気持ちも楽になるはず。

「覆水不返(ふくすいふへん)」

一度ダメになったものは、もう元に戻らないことを意味します。

過去の失恋にとらわれすぎず、前を向いて歩いていきましょう。

結婚を考えている人へ

結婚とは、異なる2人の共同生活です。ときに意見が食い違うこともあるでしょう。

そんな結婚生活の教訓になりそうな四字熟語を紹介します。

「鴛鴦之契(えんおうのちぎり)」

外見だけではなく、心から結ばれている夫婦仲を意味する四字熟語です。

結婚後もお互いを思いやり、コミュニケーションを取って心と心の結びつきを大切にしましょう。

「挙案斉眉(きょあんせいび)」

夫婦が互いに尊敬し合い、礼儀を尽くすことを意味する四字熟語です。

円満夫婦でいるためにも、お互いを敬う気持ちを忘れずに。

恋愛にまつわることわざ・名言~英語編~

海外の著名人による名言は、ポジティブでスケールの大きいものが多く、困難に立ち向かっている人の背中を大きく押してくれるものばかりです。

つらい恋に悩んでいる時は、そんな名言から勇気をもらいましょう。

ここからは、海外の著名人による恋の名言を紹介していきます。

片思いをしている人へ

片思いの時期は、気持ちが不安定になったり、相手のことで頭がいっぱいになったりしてしまいがち。

そんなあなたにおすすめのことわざや名言を紹介します。

「Love is blind”(恋は盲目)」byウィリアム・シェイクスピア

日本でも有名な「恋は盲目」という言葉は、シェイクスピアの『ヴェニスの商人」に登場するジェシカのセリフとして有名です。

恋をすると、相手の良いところばかりに目がいき、欠点が見えなくなってしまいがち。片思いを成就させるには、冷静に相手を俯瞰し、よく知ることも大切です。

「You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams(恋に落ちると眠れなくなるでしょう。だって、ようやく現実が夢より素敵になったの)」byドクター・スース

絵本作家でもあり、詩人としても活躍したドクター・スースの名言です。

片思いをすると、眠れなくなるほど不安になる時もありますが、ドクター・スースのように不安な気持ちもポジティブに楽しめるようになると素敵ですね。

「I trust love. When loving a person, it’s to believe it perfectly(私は愛を信じる。人を愛するときは完全に信じることよ)」byマリリン・モンロー

人を好きになればなるほど、不安は募るばかり。そんな時は、女性としての自信に満ち溢れたマリリンの言葉を思い出しましょう。

人を好きになったら、好きな人だけではなく「その人を好きな自分自身」のことも愛することで、不安は和らぐはず。

失恋してつらい人へ

失恋でふさぎ込んでいる時に背中を押してくれる、海外のポジティブなことわざや名言を紹介します。

「’Tis better to have loved and lost than never to have loved at all(失恋でも恋しないよりまし)」

たとえ失恋したとしても、誰かを好きになれることは尊いもの。

失恋をポジティブに受け入れられる、海外の素敵なことわざです。

「Mr. Right is coming. But he’s in Africa and he’s walking(運命の人は必ず現れる。ただ、彼は今頃アフリカあたりにいて、しかも、徒歩でこっちに向かっているに違いないわ)」byオプラ・ウィンフリー

テレビ番組司会者、慈善家のオプラ・ウィンフリーさんの名言です。

恋に破れて今は落ち込んでいたとしても、どこかであなたの運命の人がいると信じることができれば、前を向いて一歩踏み出せる気がします。

「If you want the rainbow, you gotta put up with the rain(虹を見たければ、ちょっとやそっとの雨は我慢しないとね)」byドリー・パートン

幼少期は極貧生活を送っていた、女優・シンガーソングライターのドリー・パートンさんの言葉です。

幸せになるためには、失恋の経験も糧になります。今はいっぱい涙を流して失恋を振り返り、次の恋に備えましょう。

結婚を考えている人へ

結婚するのであれば、幸せな家庭を築いていきたいですよね。

ここからは、結婚生活の教訓、または幸せに暮らすためのことわざや名言を紹介していきます。

「Forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably And never regret anything that makes you smile(すぐに許してあげなさい、ゆっくりキスをしなさい、心から、愛しなさい。思いっきり笑い、あなたを笑顔にすることなら、どんなことも後悔しないように)」byジェームズ・ディーン

結婚とは、誰かと生活を共にすることです。もちろん、必ずしも良いことばかりではありません。

だからこそ、名優ジェームズ・ディーンが残した名言のように、どんな時も笑顔で、相手を思う気持ちを忘れないでください。

「Life with another person is always difficult(誰かとともに歩む人生は常に難しいものです)」byオノ・ヨーコ

結婚とはゴールではなく、スタートです。夢見がちでいると「こんなはずではなかった」と後悔してしまいがち。

こんな時は、オノ・ヨーコさんの名言を参考にして、多少の困難が訪れても動じない心を持ちましょう。

ことわざや四字熟語、名言を悩める恋に役立てよう

恋に悩んだ時は、古くから伝わることわざや四字熟語を通して、新たな気づきが得られることもあります。

ことわざや四字熟語を調べると、国語や歴史の勉強にもなりますし、そこで得た知識は次の恋の糧になるはず。

もしことわざや四字熟語だとピンとこない場合は、著名人の名言をチェックするのも良いでしょう。成功者はポジティブで聡明な人が多く、学びとなる発言も多いです。

みなさんも、ことわざや四字熟語、著名人の名言をチェックして、恋の悩みに役立ててくださいね。

(みくまゆたん)

