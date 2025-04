「ご報告まで」って上司に使っていいの？

ビジネスシーンにおいて「報告・連絡・相談」は基本。

特に、報告をする頻度は高く、「ご報告まで」「ご報告いたします」「ご報告ありがとうございます」など使うことが多いでしょう。

今回は「ご報告」について、使い方や目上の人に使う場合の注意点について解説します。

使うシーンが多い言葉だからこそ、正しく理解して活用しましょう。

「報告」は「知らせる」という意味を持つ言葉です。

「報告」に接頭辞の「ご」を付けたものが「ご報告」で、尊敬語と謙譲語の2つで使えます。

ビジネスシーンでは「決まったことを報告する」「完了を報告する」などの場合によく使うでしょう。

「ご報告」を使った例文

次に、「ご報告」の正しい使い方を見ていきましょう。

相手や状況によってビジネスシーンで使える例文も併せて紹介します。

自分が相手に報告する際は「お(ご)+いたす」という謙譲語の基本形を使うと良いでしょう。

より丁寧な言い回しになるので、上司や取引先など目上の相手にも不快感を与えません。

上司や取引先が相手の場合は、「取り急ぎ」を付けて丁寧に伝えましょう。

部下や同僚に対しては「ご報告まで」を使っても問題ありません。

しかし、これは「~いたします」を省略した言葉なので、ビジネスシーンでは「ご報告まで」を目上の人に使用するのは避けましょう。

「ご報告ください」は敬語ですが、強い印象を与える表現のため目上の人に対しては使わない方が良いでしょう。

相手に依頼する時は「大変お手数ですが~」などのクッション言葉を付けると、より丁寧な印象を与えられます。

相手から報告された時は、自分より立場の低い相手からであっても「ご報告」という言葉で敬意を示すと良いでしょう。

「感謝いたします」「お礼申し上げます」などの言い回しを使うと、より丁寧な表現になります。

自分が相手に報告する時に使う、「ご報告差し上げます」という敬語表現もあります。

「差し上げます」は「やる」「与える」の謙譲語です。

敬語ではありますが、「報告してあげます」といったニュアンスが強く、上から目線だと感じさせる可能性もあります。

上司や取引先など、目上の人に使う場合には注意が必要です。

「ご報告」と「ご連絡」の使い分け

「ご報告」と似た言葉に「ご連絡」があります。

いずれも「知らせる」という意味を持ちますが、「報告」は、すでに完了している、あるいは見通しがついていることに対して、結果を伝えるニュアンスが強い言葉です。

一方「連絡」は簡潔に情報を伝えるというニュアンスが強く、現在進行していることやこれから起こることについての事実を知らせる時に使うと良いでしょう。

「報告」を英語で表現する時は「report」「inform」などに言い換えられます。

「report+報告すること」「report+to+報告する相手」「inform+相手+of+こと」といった構文で使用します。

・I report to you.

(ご報告いたします)

・I’ll report it later.

(後ほどご報告いたします)

・Let me inform you of the meeting.

(会議についてご報告いたします)