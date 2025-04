ビジネスで使える。「深い感謝」を伝える表現

ビジネスで感謝の気持ちを伝えるシーンは数多く存在します。

「ありがとうございました」の一言では感謝を伝えきれない……。そんな時に使いたいのが「重ねてお礼申し上げます」です。

今回は、感謝の気持ちが伝わる「重ねてお礼申し上げます」の意味や使い方を紹介します。例文ではさまざまなシーン紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

「重ねてお礼申し上げます」は、一度では伝えきれない感謝の気持ちを表す丁寧な敬語表現です。

構成する要素を細かく分けると以下の通り。

これらを組み合わせ、「改めてもう一度感謝の気持ちを伝えます」という深い感謝の意味で使われます。

お礼は「御礼」と書いても同じ意味を表し、どちらが正式な表記と決まっているわけではありません。

御礼は「おれい」の他に「おんれい」とも読み、のし袋などにも使用されるなどフォーマルな表現となっています。

丁寧な印象を与える「重ねてお礼申し上げます」ですが、使い方がおかしいと相手に違和感を与えてしまうかもしれません。

ここでは、「重ねてお礼申し上げます」を使う際に押さえておきたいポイントを紹介します。

「重ねてお礼申し上げます」は、目上の人に対しても使用できます。

ビジネスシーンにおいては、取引先にはもちろんのこと、社内の上司や先輩に使うことが可能です。

プライベートでも、お世話になった方に深く感謝を伝えたい時に使用すると良いでしょう。

「重ねて」のお礼なので、文章の始めの方で「ありがとうございました」と先に述べてから「重ねてお礼申し上げます」と使用する必要があります。

「〜の際はありがとうございました。また、〜までしていただき、重ねてお礼申し上げます」のように使用します。

なお、「重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました」のように「重ねてお礼申し上げます」の後に、もう一度感謝するのは不自然なので注意しましょう。

「重ねてお礼申し上げます」は文末に使用するのが適切です。

文頭や文中で使用するより、文末の方が自然な印象になり、気持ち良く文章が締まります。

前述でも触れた通り、「重ねて」のお礼になるので、用件や感謝している内容は、「重ねてお礼申し上げます」の前の文章で伝えましょう。

「重ねてお礼申し上げます」は、「ありがとう」を伝えるとても丁寧な表現のため、さまざまなシーンで活用できます。

ここでは3つのシーンを想定して例文を紹介します。

とても丁寧な表現なので、フォーマルなお礼状や感謝のメールの締めの言葉として覚えておくと便利です。

スピーチやあいさつなどのフォーマルな場では、「重ねてお礼申し上げます」が使用されることも多いです。

具体的なシーンとしては表彰式・冠婚葬祭などが挙げられます。

「重ねてお礼申し上げます」以外にも、深い感謝を伝える丁寧な表現はあります。

ここでは「重ねてお礼を申し上げます」の言い換え表現を紹介します。

「お礼」を「感謝」に置き換えた表現です。

「重ねてお礼申し上げます」と同義で使えます。

「重ねて」を「重ね重ね(かさねがさね)」に置き換えた表現です。

「重ねてお礼申し上げます」と同義で使用できます。

先の文章で「ありがとうございました」と述べてから、二度目の感謝として使用しましょう。

「重ねて」を「改めて」に置き換えた表現です。

「改めてお礼申し上げます」は過去に起こった出来事に感謝する意味も含みます。

長年お世話になった相手へのお礼など、時間が空いてしまったけれど再度お礼を伝えたいシチュエーションなどで使用しましょう。

「拝謝(はいしゃ)」とは、礼を述べることの謙譲語です。

相手を尊敬し、謹んでお礼をする際に使うフレーズです。堅い表現のため、取引先へのビジネスメールなど、主に書き言葉として使用されます。

文末以外に「平素は格別のご高配を賜り拝謝申し上げます」など、文書の書き出しの定形表現として使用されることも多いです。

「深謝(しんしゃ)」は深い感謝を表す表現で、感謝と謝罪の両方に使うことができます。

「重ねてお礼申し上げます」より「深謝」の方が堅い表現のため、取引先へのメールなど、文面で使用される言葉です。

また、お礼を伝えるニュアンスでなら、似た表現に「深く感謝申し上げます」があります。

ありがとうの言葉では足りないくらい、そしてお礼の言葉が見つからないほど感謝しているという意味を表す、深い感謝を伝える表現です。

とびきり感謝の気持ちを伝えられる表現ですが、何度も使うと軽い印象を与えてしまうので、多用は控えましょう。

海外の取引先などに「重ねてお礼を申し上げます」を伝えたい時に使える表現として、「thank you again(for+名詞(動名詞)」が挙げられるでしょう。

「thank you」は「ありがとうございます」、「again」が「重ねて」の意味です。

「again」に続けて「for+名詞(動名詞)」で感謝を伝える対象を示すことができます。

・thank you again for your cooperation.(ご協力に重ねてお礼申し上げます)

・thank you again for everything you’ve done.(あなたがしてくれたことに重ねてお礼申し上げます)