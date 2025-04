知ってる？　「所感」の本当の意味

「感想」と似た意味を持つ「所感」ですが、この2つの違いは分かりますか?

少しの違いですが、細かいところまで理解しておくことで表現の幅が広がります。

特にビジネスシーンで使用する際には注意したいポイントがいくつかあるため、しっかりとチェックしておきましょう。

今回は、「所感」の意味や正しい使い方を詳しく解説していきます。

「所感」とは、心に感じたことという意味です。読み方は「しょかん」です。

辞書では、以下の通りに説明されています。

また、所感は「感想に加えて、次回につながる改善案まで伝える」というニュアンスを含むという解釈が一般的です。つまり、所感を述べる際は、何を感じたのか、なぜそう思うか、どうして心が動いたのかといったところにまで思考をめぐらせなければいけません。

「所感」は、いくつかの言葉と言い換えが可能です。ここからは、類語をチェックしていきましょう。

若干のニュアンスの違いを覚えておけば、言葉をより正しく使うことができるはずです。

「所見」は見た目上での判断や考えを表します。読み方は「しょけん」です。

つまり、見た結果での意見となり、ニュアンスとしては客観性が高いと言えます。比べて「所感」は心に思ったことであるため、主観性が高いと言えます。

次に、「所存」は心の中の考えという意味です。読み方は「しょぞん」。

「存」には「考え」という意味が含まれており、「所感」の「思い」とは少しニュアンスが異なります。つまり、所存は「考え」という意味合いが強い表現です。

最後に紹介する「所懐」は、心に思うことという意味です。読み方は「しょかい」です。

「懐」は「心に抱く、思う」という意味が含まれているため、「所感」とほぼニュアンスは同じです。

なお、「所懐」は「所懐を述べる」という言い方が一般的であるため、「所懐」を単体で使用することはありません。注意しましょう。

英語における「所感」の表現

「所感」は英語で「impression(印象)」「thought(考え)」「opinion(意見)」「comment(見解)」「remark(意見、所見)」と表すことができます。

また、「一言」というニュアンスを持つ「a few words」を使って「所感」と表現することも可能です。

例文

・to state one’s impressions.(所感を述べる)

・Let me say a few words about the project.(プロジェクトについて一言所感を述べさせてください)