ひどい。男性が「デートをドタキャンする理由」4つ

今回取り扱うテーマは「ドタキャン」です。

誰しも一度はやってしまった、もしくはやられたことがあるのではないか思います。

しかし基本的にドタキャンとは、多くの人にとっては「めったにしない、されないこと」なのです。

が、世の中には平気でドタキャンを繰り返す人もいます。

約束は守るために存在するはずなのに、なぜドタキャンを繰り返してしまうのでしょうか。彼氏がそんな人だったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?

今回は、実は深刻な問題でもある「ドタキャンを繰り返す彼氏」について書かせていただきます。

ドタキャンの厄介さは「明確な線引き」がないこと

「土壇場でキャンセル」を略して「ドタキャン」ですので、言葉の意味としては「約束の直前にキャンセルされること」です。

では、「土壇場」とはいつからのことを指すのか。こればっかりは人によって価値観が違うので、答えがありません。

もちろん、約束当日の朝にキャンセルされたら、それはドタキャンだと思います。

では、1週間前ならどうでしょうか? ドタキャン感は薄れるような気がしますが、例えばこれが結婚式のキャンセルだったらドタキャンになるような気もします。

このように、約束の内容や約束をした時期、各々の感覚によってドタキャンの線引きは変わるのです。

この明確な線引きがないことが非常にやっかいでして、「こっちはドタキャンだと思っていても相手はセーフだと思っている」ということも発生し得るわけです。

だからこそ、彼氏がドタキャンを繰り返すタイプであれば、お互い真剣に向き合い、話し合うべき問題だといえます。

彼氏がドタキャンする理由

ここでは、彼氏がドタキャンする理由を紹介します。

思いつく限り書いていきますが、今回は「ドタキャンをする彼氏」というテーマのため、「約束していたことをすっかり忘れていた」「間違えた日付で覚えていた」に関しては省略します。

美容室の予約じゃないのですから、恋人との約束を忘れていたり間違って覚えていたりするのは問題外です。

(1)急に仕事が入ったから

仕事とは急に入ったり長引いたりするものです。職種によっては、休みの日に急にオフィスへ行かなければいけなくなったりもします。

もしかしたら一番多いドタキャンの理由が、仕事なのかもしれません。

(2)けがや体調不良のため

体調不良は急にやってきます。これは本人に限らず、一緒に暮らす家族や飼っているペットの体調不良も含まれます。

余談ですが、僕は最近、感染性のものもらいにかかり、予定をドタキャンしたことがあります。

(3)寝坊したから

夜更かしをしたため、朝起きられなくてキャンセルしてしまう場合もあります。

なぜか「絶対に起きられる」という根拠なき自信だけはあって、当日の朝、見事に寝坊します。

さらに、約束を守ったとしてもひどい二日酔いだったり寝不足だったりします。自己管理ができていないのです。

(4)急に行きたくなくなったから

誰しも経験があることだと思うのですが、約束した時は楽しみでしょうがない予定だったのに、前日や当日に急に行きたくなくなることがあります。

普通はそれでも約束を果たすために家を出るのですが、中にはそれが恋人との約束であろうと平気でドタキャンする人がいます。相手のことを思いやれていないのでしょう。

ドタキャンした彼氏への対応とは?

まず、恋人にドタキャンされてしまったら、真っ先にしなければいけないことがあります。

それは、彼に悪気があったかどうかの判断です。

ドタキャンの理由をいくつか前述しましたが、本当の理由なんか正直分からないわけです。

寝坊しただけなのに体調不良と言っている可能性もあるし、体調不良だけど心配を掛けまいと仕事だと言っている可能性だってあるのです。

大事なのは、ドタキャンの理由ではなく、彼がドタキャンしたことに対して誠意ある謝罪や埋め合わせをしてくれるか、なのです。彼に悪気があったか否かの判断は、彼の言葉やLINEの文面で分かるはずです。

その上で、誠意を感じた場合、感じなかった場合、それぞれの対応を紹介します。

彼に誠意を感じた場合は「許す」

彼の言葉や謝罪に誠意を感じ、きちんと埋め合わせの提案があれば、彼のことを許してあげましょう。

ただ、何度もドタキャンを繰り返す場合は話し合いが必要です。

原因が仕事であれば落ち着くまで会わない、寝坊が多ければ生活リズムを見直してもらうなど、根本的な原因を改善するための話し合いをしましょう。

彼に誠意を感じない場合は「別れも視野に入れる」

大げさかもしれませんが、1回のドタキャンであったとしても、彼に悪気がなければ、別れることも含めて今後のことを真剣に考えなければいけません。

納得していないのに、彼を許したり、我慢したりしないこと。

なぜなら、一度許せば今後も繰り返すからです。悪気がないということは、当然反省もしていないということなので、平気でドタキャンを繰り返すのです。

決定的に価値観が違うので、話し合いをしてもお互いが納得できる着地は難しいです。きっとドタキャン以外でも、彼の悪気ない言葉や行動で傷付くことが増えていくはずです。

ドタキャンは深刻な問題。真剣に向き合うべき

昔読んだ本に「Time is not money. Time is life」ということが書かれていました。「時は金なり、ではなく、時は命そのものなのです」という意味です。

時間とは、命なのです。

大げさに聞こえるでしょうか。でも、僕たちは時間が経過すればいつか死んでしまうわけですから、事実です。

時間とは命そのものであり、ドタキャンは限りある命を奪う行為でもあるのです。どうか、真剣に向き合ってください。

