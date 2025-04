彼氏の誕生日メッセージの書き方は？　おすすめ例文25選【手紙・カード】

待ちに待った彼氏の誕生日。プレゼントだけでも喜ばれると思いますが、メッセージを添えればさらに気持ちが伝わること間違いなし。

そこで今回は、彼氏へ贈る誕生日メッセージの例やメッセージの書き方のポイント、NG例をご紹介していきます。ぜひ参考にしてくださいね。

Check!

彼氏の誕生日の過ごし方! 彼氏目線で選ぶおすすめプランやプレゼント8選

彼氏へのおすすめ・おしゃれな誕生日メッセージ25例

メッセージに愛情が感じられると、彼に喜んでもらえる可能性が高まるという話をしましたが、具体的にはどのような内容が喜ばれるのでしょうか?

まずは、愛情が伝わるメッセージ例を紹介していきます。

Check!

彼氏が喜ぶ言葉20選。LINE・電話・手紙で彼氏をキュン死にさせよう

(1)日頃の感謝を伝えるメッセージ

1番簡単なことのように思えますが、意外と感謝を伝える場面って少ないですよね。だからこそ、感謝の言葉をメッセージにつづってみましょう。

彼氏がしてくれたことや、さりげない気遣いを褒めると「そんなところまで見てくれていたんだ」と喜ばれる可能性が高いです。

ただし、「あざっす」や「サンキュー!」など砕けた表現を取り入れると、「本当にそう思ってる?」と疑問を抱かれてしまいます。ここは真面目な表現で感謝の気持ちを伝えましょう。

以下、感謝を込めたメッセージの例文をいくつか挙げてみますので参考にしてください

例文5つ

お誕生日おめでとう!

いつも~~してくれてありがとう。

細かい部分まで気遣ってくれる○○くんが大好きです。

いつも一緒にいてくれて、本当に感謝してるよ。

ハッピーバースデー!

お仕事が忙しいのに、~~してくれてありがとう。

あの時、~~してくれて嬉しかったよ。

これからも、ずっと一緒にいようね。

お誕生日おめでとう!

ここまで続いてるのも、○○くんが~~なおかげです。

改めて、○○くんが大好きです!

これからも2人で、仲良く過ごそうね。

happybirthday!

普段恥ずかしくて言えないけど、~~してくれてありがとう。

いつも、わがまま言ってごめんね。

○○くんの優しさに、いつも支えられているよ。

ハッピーバースデー!

いつも私を励ましてくれてありがとう。

お互い仕事で疲れていても、○○くんは励ましてくれるよね。

そんな気遣いに、いつも感謝してます。

(2)未来を意識したメッセージ

同棲・結婚を考えているのであれば、未来に向けたメッセージを贈るのもすてきです。より2人の関係が深まるでしょう。

ただし、まだ付き合った日が浅かったり、彼氏が結婚を考えていない場合には、重荷になってしまう可能性もあります。交際年数やお互いの気持ちを考えた上で、メッセージを書きましょう。

Check!

彼氏に「結婚したい」と思わせる方法

例文5つ

お誕生日おめでとう!

一緒に○○くんの誕生日を迎えるのは、○回目だね。

これからも○○くんとの誕生日をお祝いできたらいいな。

すてきな1日になりますように。

ハッピーバースデー!

10年後も20年後も、○○くんの誕生日をお祝いできるといいな。

○○くんの隣にずっといられることを願ってます☆

健康に気を付けて、いつまでもそばにいてね。

お誕生日おめでとう!

○○くんの誕生日を一緒に過ごせてうれしいな。

○○くんの隣にいられる私は幸せ者です。

これからもよろしくね。

特別なくんへ

誕生日おめでとう。

いつも支えてくれてありがとうね。

○○くんと一緒なら、悲しさ半分、幸せは倍になります。

これからも笑い合って過ごせますように。

○歳の誕生日おめでとう!

○○くんの人生の1ページに載れたことがキセキです。

○歳のときから一緒にいてくれてありがとう。

これからも2人の物語を紡いでいこうね。

(3)彼氏の好きなところを伝えるメッセージ

「○○くんの~~な部分が好き」と具体的に書くと、彼も「よく見てくれてるなあ」と彼女の愛情を感じやすいです。彼の良い部分を見つけて、積極的に書くようにしましょう

ただし、良い部分をただ羅列するだけだと、彼の重荷になってしまう可能性も。2、3個くらいをピックアップして書きましょう。

Check!

彼氏の好きなところ100の書き方と例文。彼が喜ぶ内容とは?

例文5つ

お誕生日おめでとう!

けんかすることもあるけど、~~や~~な部分が好きだよ。

いつも○○くんの優しさに支えられています。

来年の誕生日も、一緒に過ごせますように。

ハッピーバースデー!

いつも私のことを支えてくれてありがとう!

○○くんの~~なところが大好きです。

困らせることもあるけど、ずっと一緒にいようね。

○歳の誕生日おめでとう。

○○くんは大したことないって言うけど、

~~なところや、~~なところが大好きです。

○○くんみたいな人は、どこに行っても見つかりません。

○○くんへ

生まれてきてくれてありがとう。

○○くんの存在が、私にとって宝物です。

私にしか見せない~~なところや、~~なところが大好き。

これから先も、ずっと一緒にいられたらいいな。

happybirthday!

知ってる? ○○くんは~~や~~なところが最高にすてきなんだよ。

自分では気付いてないと思うから、ここに書きました(笑)

私は○○くんの~~なところが大好きです。

(4)遠距離恋愛している彼へのメッセージ

遠距離恋愛で、なかなか彼と出会えない方もいるでしょう。離れて過ごしている彼だからこそ、お互いの気持ちが離れないよう、ストレートな愛情表現を意識してください。近況報告も兼ねて、写真付きでメッセージを贈るのも良いですね。

Check!

遠距離恋愛の楽しみ方とは? 長続きする方法とNG行動

例文5つ

お誕生日おめでとう!

新しい土地でのお仕事は慣れましたか?

普段オンラインでしか会えないけど、○○くんへの思いは変わらないよ。

来年も一緒に誕生日を過ごせますように。

ハッピーバースデー! ○○くん

遠距離になってから、○年たつね。

多分、○○くんじゃなかったらここまで続いていないと思う。

今度、時間ができたら会いに行くね。

○○くん、○歳の誕生日おめでとう。

会いたいってわがままばかりでごめんね。

これからも体に気を付けて、健康に過ごしてください。

生まれてきてくれてありがとう。

距離は離れているけれど、心は繋がっています。

これからもずっと、○○くんの誕生日をお祝いしたいな。

一緒にいてくれて、ありがとう。

happybirthday☆

頑張る○○くんの姿が大好きです。

これからも、一緒にいられたらうれしいな。

お仕事、頑張ってね。

(5)英語を取り入れたメッセージ

ロマンチックなメッセージを贈りたいなら、英語を取り入れたメッセージでも良いでしょう。日本語では恥ずかしくて伝えられない言葉も、英語ならハードルが低くなります。普段言えない気持ちを、英語で伝えてみましょう。

Check!

カップルで使いたい! 胸キュン「英語フレーズ」まとめ

例文5つ

happybirthday

いつも一緒にいてくれてありがとう。

普段照れくさくて言えないから、ここで伝えるね。

I love you with all my heart.

happybirthday!

どんな時も支えてくれてありがとう。

いつも、あなたの幸せを願ってるよ。

Sending you my love on your birthday.

○○くん、誕生日おめでとう。

最近会えていないけれど、私の気持ちはずっと同じです。

来年も一緒にいられますように。

Lots of love for your birthday.

Happy Birthday, my darling!

生まれてきてくれてありがとう。

もっと一緒にいる時間を増やせたらいいな。

あなたにとって良い年になりますように☆

happybirthday☆

いつも私のことを最優先に考えてくれて、ありがとう。

○○くんの愛は、十分伝わってます。

私も○○くんがくれた分だけ、愛情を返せたらいいな。

You always make me happy, Thank you for your love. Sweets are forever.

▶次のページでは、彼氏に贈るNG誕生日メッセージを解説します。