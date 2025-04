おうち時間に。おすすめ恋愛映画・ドラマ 30選

こんにちは! 映画ライターの古川ケイです。

まだまだおうち時間を過ごすことの多い日々が続いている方もいるのではないでしょうか。

本日はみなさんにおすすめしたい恋愛映画・ドラマを、恋愛におけるさまざまなシチュエーション別にご紹介します!

現在恋愛中の方も、そうでない方も、ぜひチェックしてみてくださいね♡

とにかくキュンキュンしたい時

恋の始まりに胸をときめかせている時や、日常にときめきが足りない時は、こんな作品はいかがですか?

愛の不時着

Netflixオリジナルシリーズ『愛の不時着』独占配信中

韓国で大人気ブランドを経営する財閥令嬢のユン・セリ(ソン・イェジン)は、ある日、パラグライダー中に思わぬ事故に巻き込まれ、北朝鮮に不時着してしまう。そこで、顔はイケメンだけれども、中身は堅物の将校リ・ジョンヒョク(ヒョンビン)と出会ったセリは、韓国に帰れるまで、彼の家で身分を隠して暮らすことになり……。

Netflixで配信されるや、リ・ジョンヒョクのあまりの魅力にキュン死する人が止まらず、“冬ソナ”以来の韓流ブームを起こす勢いの本作。

一本70〜90分前後という長尺ながら、胸キュン展開に全16エピソードがあっという間に終了! 見終わる頃には、あなたもきっとジョンヒョク・ロスに陥っているはず。

恋はつづくよどこまでも

(C)円城寺マキ/小学館 (C)TBS SPARKLE/TBS

(Paraviで独占配信中)

高校の修学旅行中に、目の前で初老の女性が倒れるところに遭遇してしまった佐倉七瀬(上白石萌音)は、そこに偶然通りかかった医師・天堂浬(佐藤健)のスピーディーな対応に一目惚れし、彼に会いたい一心で看護師を目指すことを決意する。それから5年後。無事に看護師になり、憧れの天堂が勤務する病院で働くことになった七瀬だったが、彼は周囲から「魔王」と呼ばれ恐れられていて……。

2020年1月に放送開始されるや否や、ドSなドクター・天堂を演じた佐藤健のイケメンぶりに骨抜きにされる人が続出! “顎クイ”、“壁ドン”、“キスの治療”など、視聴者をこれでもかと悶絶させた多数の胸キュンシーンは必見です!

花のち晴れ~花男 Next Season~

(C)TBS (C)神尾葉子/集英社

(Paraviで独占配信中)

父が経営する大手化粧品メーカーが倒産し、貧乏生活を送る高校2年生の江戸川音(杉咲花)は、“隠れ庶民”として名門・英徳学園に通っていた。そんなある日、音は英徳学園でカリスマとしてあがめられている神楽木晴(平野紫耀)に出会い……。

2005年に井上真央主演で放送され、今もなお絶大な人気を誇る『花より男子』シリーズ。そんな“花男”から10年、“もうひとつの花男”が制作され、“花晴れ”の愛称で親しまれた本作は、学園のカリスマ・神楽木晴を演じた平野紫耀(King & Prince)の天然イケメンぶりと、音の婚約者・馳天馬を演じた中川大志の王子様感がたまりません。2人の間で揺れるヒロインのキュンキュンを存分に味わって!

運命の恋に憧れている時

映画やドラマで描かれるような運命の恋に憧れることもあるのではないでしょうか。そんな時には、この3作品がおすすめです。

アバウト・タイム~愛おしい時間について~

© 2013 Universal City Studios Productions LLLP. All Rights Reserved.

(U-NEXTにて配信中)

イギリス南西部に住む青年ティム(ドーナル・グリンソン)は、21歳の誕生日を迎えた日に、父から一家に生まれた男たちにはタイムトラベルの能力があることを知らされる。自分に自信がなく、彼女ができずにいたティムは、恋人ゲットのためにタイムトラベルを繰り返し、チャーミングな女の子メアリー(レイチェル・マクアダムス)と出会い……。

恋愛映画の名作『ラブ・アクチュアリー』 のリチャード・カーティス監督が手掛けた感動作。運命の恋の相手と出会う恋愛映画としてはもちろん、親子の物語としても号泣してしまうこと必至の本作は、家族や友人、恋人との何気ない1日がいかに大切かを気付かせてくれます。

セレンディピティ

© 2001 Miramax, LLC. All Rights Reserved.

(U-NEXTにて配信中)

クリスマス前のNYのデパートで、偶然同じ手袋に手を伸ばしたジョナサン(ジョン・キューザック)とサラ(ケイト・ベッキンセール)。お互いに恋人のいる身ながらも惹かれ合った2人は、サラが古本に、ジョナサンが5ドル札に、それぞれの連絡先を書いて手放す。もしもこの出会いが運命ならば、きっといつか連絡先を手に入れることができるはずと、2人はそのまま別れ……。

タイトルの「セレンディピティ」とは、“幸運な偶然”の意味。最初は単なる偶然だった出会いが、いつしか忘れられない運命の恋へと発展していきます。

それぞれに別の恋人がいながらも惹かれ合う2人に、思わず恋したくなる一本です。

ロミオ+ジュリエット

『ロミオ&ジュリエット』

ブルーレイ発売中/デジタル配信中

(C)2012 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

1996年、イタリア、ヴェローナ・ビーチ。二大マフィアのモンタギュー家とキャピレット家は、長年争いを繰り返していた。そんなある夜、モンタギュー家の一人息子・ロミオ(レオナルド・ディカプリオ)は、秘密の仮装パーティでキャピュレット家の娘・ジュリエット(クレア・デインズ)に一目惚れしてしまい……。

シェイクスピアの名作『ロミオとジュリエット』をバズ・ラーマン監督が当時の現代版ラブストーリーとして映画化した作品。若き日の超絶美男子、レオナルド・ディカプリオが運命の恋に溺れていく様は、ファンでなくとも必見!

古典文学のあまりにも美しい実写化に、あなたもきっと運命の恋に落ちてみたくなるはず。

大人な恋愛をしてみたい時

“大人な恋愛”に憧れるけど、それが一体どういう恋なのか分からない。そんなあなたには、この3作品がおすすめです。

ビフォア・サンライズ 恋人までの距離(ディスタンス)

©Warner Bros. Entertainment Inc.

(U-NEXTにて配信中)

ブダペストからパリへの長距離列車の中で出会ったアメリカ人のジェシー(イーサン・ホーク)とフランス人のセリーヌ(ジュリー・デルピー)は、ジェシーが降りる予定だったウィーンの街で、翌朝まで一緒に観光をすることに。お互いに惹かれていく2人だったが、別れの時間は刻一刻と迫り……。

名匠リチャード・リンクレイターによって1995年に公開された本作は、主人公2人の会話を中心に物語が進んでいく、まさに大人のための恋愛映画。

2人の恋の行方が気になる人は、9年後公開された続編『ビフォア・サンセット』(2004)と、そのまた9年後に公開された『ビフォア・ミッドナイト』(2013)もあわせてチェックして。

ラ・ラ・ランド

© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LALA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.

(Huluにて配信中)

アメリカ、ロサンゼルス。ハリウッドの撮影所でカフェ店員として働きながら女優の夢を追うミア(エマ・ストーン)だったが、オーディションの結果は散々で、一向に役をもらえずにいた。そんなある日、ミアは帰り道に通り掛かったバーで、ジャズピアニストとして自分の店を開く夢を持ちながら働くセブ(ライアン・ゴズリング)と出会う。次第に惹かれ合う2人だったが、やがてすれ違うようになり……。

『セッション』のデイミアン・チャゼルが監督・脚本を務め、2017年のアカデミー作品賞にもノミネートされた大人のラブストーリー。見る人によってハッピーエンドか、アンハッピーエンドか意見が分かれ、大いに話題を呼んだラストは必見!

最後から二番目の恋

写真提供 フジテレビ

FOD で配信中!)

テレビ局でプロデューサーとして働くバリキャリの吉野千明(小泉今日子)は、鎌倉の古民家で一人暮らしを始めることに。隣にある長倉家には鎌倉市観光課長の和平(中井貴一)、自宅兼カフェの店長・真平(坂口憲二)、引きこもりの万理子(内田有紀)の三兄妹と、和平の娘で小学生のえりなが暮らしていた。そんなある日、離婚の危機を迎えた長倉家の長女・水谷典子(飯島直子)が千明の家に転がり込んできて……。

2012年にフジテレビで放送され人気を集めた本作は、古都・鎌倉を舞台に、45歳独身女性と50歳独身男性が繰り広げる大人の恋愛青春コメディ。続編『続・最後から二番目の恋』で、主人公2人がたどり着いた恋の結論にも注目。

青春時代の甘酸っぱい恋を思い出したい時

あの頃の甘酸っぱい恋を思い出してしまう。そんな青春時代の気持ちを思い返させてくれる映画・ドラマでおすすめなのは、この3作品です。

あと1センチの恋

©2014 CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH

画像提供:ファントム・フィルム

(各配信サービスにて好評配信中)

6歳からの幼なじみ同士のロージー(リリー・コリンズ)とアレックス(サム・クラフリン)は、友達以上、恋人未満の関係を続けてきた。夢の話も恋の話も、全て共有してきた2人の夢は、イギリスの田舎町を離れ、アメリカのボストンにある大学へ一緒に進学すること。だがある日、ロージーがクラスで人気の男の子と一夜を共にし、妊娠してしまい……。

12年もの間、近付いては離れていく2人のすれ違いを描いた青春ラブストーリー。「偶然だった一度きりのキス」「記憶の掛け違い」「読まれなかったラブレター」など、青春時代のヒリヒリした恋を思い出させるストーリーに、ドキドキが止まりません。

ちはやふる-上の句-

©2016映画「ちはやふる」製作委員会 ©末次由紀/講談社

(Hulu、U-NEXTほかにて配信中)

綾瀬千早(広瀬すず)、真島太一(野村周平)、綿谷新(新田真剣佑)の3人は、新が教えた競技かるたでいつも一緒に遊んでいた幼なじみ。ある日、家の事情で新が故郷の福井へ戻ることになり、離れ離れになってしまう。高校生になった千早は、新に会いたい一心で「競技かるた部」の創部を決意。高校で再会した太一とともに、5名の部員を集め、全国大会を目指す。

末次由紀による大人気同名コミックが実写化された、青春映画『ちはやふる』。前編「-上の句-」、後編「-下の句-」の二部作、完結編の「-結び-」と、“競技かるた=百人一首”に情熱を懸ける高校生たちの友情・恋愛・成長が描かれます。

3人の一途な夢と情熱、熱い恋模様に注目!

のだめカンタービレ

音大のピアノ科に在籍する野田恵=“のだめ”(上野樹里)は、天才的なピアノの腕前を持つものの、自宅の部屋はいつもごみ溜め状態で、周囲から奇人扱いされていた。そんなある日、のだめは同じピアノ科に属しながらも、密かに世界的な指揮者を目指す、超イケメンの完璧主義者・千秋真一(玉木宏)に一目惚れしてしまい……。

2006年のTVドラマ放映終了後に前編・後編の2部作で映画化もされるなど、絶大な人気を誇った二ノ宮知子による同名が原作の音楽ラブコメディー。

劇中を彩る多数のクラシックの楽曲は、誰もが一度は耳にしたことがある名曲ばかり! のだめと千秋のキュンとする恋愛模様と、ギャグとシリアスを交互に行き来するストーリー展開を楽しんで。

恋愛の仕方が分からない時

そもそも恋愛ってどうやってするんだっけ。そんなあなたには、こんな作品はいかがでしょう?

逃げるは恥だが役に立つ

(C)TBS(C)海野つなみ/講談社

(Paraviで配信中。ムズキュン特別編が独占配信中)

彼氏なし・内定ゼロ。派遣社員になるも派遣切りにあって休職中の森山みくり (新垣結衣) は、父の紹介で独身の会社員・津崎平匡 (星野源)の家事代行として働き始めることに。超がつくほど真面目な津崎に「就職という意味で結婚するのはどうですか?」と提案してしまったみくりは、津崎と契約結婚し「雇用主=夫」「従業員=妻」という関係を始めるが……。

ステイホーム中の「ムズキュン特別編」の放送も話題を呼んでいる“逃げ恥”。一つ屋根の下で生活する妄想女子とウブな男との不器用な恋を描いたこのドラマは、まさに恋の仕方が分からないときにピッタリの一本。

10日間で男を上手にフル方法

TM & Copyright (C) 2002 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.TM, ? & Copyright (C) 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

(Amazon Prime Videoにて配信中)

女性誌のハウツー担当編集者として働くアンディ(ケイト・ハドソン)は、ある日、「10日間で男にフラれる方法」というコラム記事を担当することに。記事を書くために、出会った男性とのデートで相手の嫌がることをして、意図的にフラれなければならなくなった。一方、広告代理店に勤めるベン(マシュー・マコノヒー)は、クライアントからの大きな仕事を賭けて、見ず知らずの女性の心を10日間でモノにできると証明しなくてはならなくなってしまう。やがて出会った2人の10日間にわたる恋の駆け引きが始まり……。

公開時に“逆恋愛マニュアル”として話題を集めた本作。恋愛の仕方が分からなくなっている時こそ、どうしたら相手にフラれてしまうかという逆ハウツーを学んでみては!?

デート~恋とはどんなものかしら~

東大大学院を卒業し、内閣府の研究所で働く、超合理主義者の藪下依子(杏)は、30歳を目前に父から見合いをすすめられるが、ことごとく失敗してしまう。一方、自宅で美術教室を営む母と暮らしながら、ニートと変わらない日々を送る谷口巧(長谷川博己)は、自分では「高等遊民」を自称するものの、内心は不安を感じていた。そんなある日、結婚相談所に登録した依子は、そこで出版社勤務と経歴を偽った巧と出会い……。

ドラマ『リーガルハイ』シリーズや、映画『キサラギ』などの脚本家・古沢良太が手がけたラブ・コメディ。恋の仕方が分からず、結婚を相手との「契約」と捉えていた主人公・依子が次第に変化していく姿から、きっと勇気をもらえるはず。

男性心理を知りたい時

恋に悩む女性の多くは、男性の心理を知りたいと思ったことがあるのではないでしょうか。そんな方には、これらの作品がおすすめです。

ルビー・スパークス

©2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

(U-NEXTにて配信中)

天才作家として華々しいデビューを飾ったものの、極度のスランプに陥ってしまったカルヴィン(ポール・ダノ)は、理想の女の子“ルビー・スパークス”を主人公にした小説を書き始める。そんな中、小説の主人公・ルビー(ゾーイ・カザン)が現実世界でカルヴィンの前に現れて……。

小説に書いた女の子が、ある日突然自分の目の前に現れるラブ・コメディ。ルビーに惹かれながらも、タイプライターを使ってどんどんとルビーを自分の都合の良いように書き換えるカルヴィンからは、複雑な男性心理が感じ取れる。

自分を理想の型にはめようとするカルヴィンの滑稽な愛情に、やがて嫌気が差したルビー。そんな彼女にカルヴィンが取った行動とは!?

(500)日のサマー

© 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

(Huluにて配信中)

LAにあるグリーティングカード会社で働くトム(ジョセフ・ゴードン=レヴィット)は、地味でさえない毎日を送っていた。ロマンチックな出会いを期待するトムは、ある日、秘書として職場にやってきたサマー(ズーイー・デシャネル)に一目惚れしてしまい……。

運命の恋を信じる男トムと、信じない女サマーとの間に起きた500日間の出来事を描くラブ・コメディ。トムの空想と、サマーとの現実に起きた出来事が、バラバラの時系列で語られていきます。

恋をしたら誰しもが感じる相手との気持ちのすれ違いや、トムの一喜一憂ぶりが、時系列が前後することでかえって赤裸々に伝わってくる本作は、まさに男性心理を知りたい時にピッタリの1本。

バチェラー・ジャパン

©2019 Warner Bros. International Television Production Limited. All rights reserved.

(Amazon Prime Videoにて独占配信中)

全米の人気恋愛バラエティの日本版「バチェラー」。1人の独身男性が、25人の女性たちとデートを繰り返しながら、運命の相手となる最後の1人の女性を選び出していく。

ロマンチックでゴージャスなデートが盛りだくさんのラグジュアリーな恋愛サバイバルは、非日常ながらも、男性心理を知るにはもってこいの作品。

シーズン1、シーズン2に続くシーズン3では、3代目バチェラー・友永真也がオリジナルの婚約指輪を用意して参加!

ひとときの恋愛感情で終わるのか、真実の愛の相手になれるのか、女性たちによる駆け引きは圧巻の一言。果たしてバチェラーは最後に誰を選ぶのか? 驚きの結末はぜひ自分の目で確認してみて。

海外ドラマで恋愛を堪能したい時

さまざまな人間模様が、複雑に絡み合いながらもテンポ良く描かれている海外ドラマ。そんな海外ドラマで恋愛を堪能したい時、こんな作品はいかがですか?

リバーデイル

Netflixオリジナルシリーズ『リバーデイル』シーズン1~4独占配信中

平凡でありふれた田舎町リバーデイルで、ある日高校の人気者ジェイソンの失踪事件が起こる。事故死と判定されたジェイソンだったが、アメフト部のアーチー(K.J.アパ)と、彼に想いを寄せるベティ(リリ・ラインハート)、アーチーの親友のジャグヘッド(コール・スプラウス)、NYからの転校生ヴェロニカ(カミラ・メンデス)らはやがて事件の真相に近付いていき……。

アメリカのティーンの間で爆発的な人気を誇るTVドラマシリーズ。伝説のミステリーサスペンスドラマ『ツイン・ピークス』を彷彿とさせる謎解きの要素と、『ゴシップガール』を思わせる学園ラブロマンスが魅力の本作。事件と恋のドキドキを一緒に味わって!

セックス・アンド・ザ・シティ

© 1998 Home Box Office,Inc. All Rights Reserved.

(Amazon Prime Videoにて配信中)

NYの地元紙で「SEX and the CITY」というコラムを連載するコラムニストのキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)。友人のシャーロット(クリスティン・デイビス)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、サマンサ(キム・キャトラル)と恋に仕事に忙しい日々を送るキャリーは、ある日、次期トランプと呼ばれる実業家のミスター・ビッグ(クリス・ノース)と出会い……。

SATCの愛称で呼ばれる本作は、その人気が社会現象となり、今でも根強いファンを持つ、全女性のバイブル。おうち時間を過ごすことが多い今だからこそ、いつまでも色あせない珠玉の恋愛ドラマを味わってみては?

ゴシップガール

© Warner Bros. Entertainment Inc.

(Huluにて全シーズン配信中)

NY・マンハッタン、高級住宅街アッパー・イースト・サイド。名門私立学校に通うこの街の高校生たちの間で、「ゴシップガール」という正体不明の人物が管理するサイトが人気を集めていた。そのサイトで、もっとも注目されているセレブな女の子セリーナ(ブレイク・ライブリー)は、1年前に街を去ったきりだったが、突然舞い戻ってきて……。

キャラクターたちの恋愛模様と、マンハッタンセレブのゴージャスな生活やきらびやかなファッションが楽しい本作は、見るだけで気分が上がるTVドラマ。

旅行に行くことの難しい今、全6シーズンを見直して、NYへの旅行気分を味わってみるのもいいかも。

失恋相手を諦めきれない時

失恋の後、どうしても相手のことを忘れられない、という時期がありますよね。諦めきれなくて悩んだ時には、この作品を見てみるのはいかがですか?

エターナル・サンシャイン

Film (C) 2004 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.

(Netflixにて配信中)

バレンタインを目前に控えたある日。ジョエル(ジム・キャリー)は、最近けんか別れしてしまった恋人のクレメンタイン(ケイト・ウィンスレット)が、ジョエルにまつわる記憶を全て消し去ったという内容の不思議な手紙を受け取る。彼女が自分との記憶を消去してしまったことを知り、ショックを受けたジョエルは、自らの記憶も消去しようとするが……。

「別れた恋人の記憶を消す」という突飛な設定ながら、恋愛の普遍的な輝きや痛みを描き、アカデミー脚本賞も受賞した本作。別れから出会いまで逆行する記憶の中で、恋人との記憶を失いたくないと感じる主人公の切ない心情に浸ってみては。

花とアリス

©2004 Rockwell Eyes・H&A Project

(U-NEXTにて配信中)

同じバレエ教室に通う、親友同士のハナ(鈴木杏)とアリス(蒼井優)。電車の車内で見かけた宮本(郭智博)に想いを寄せるハナは、宮本と同じ高校に進学し、彼が所属する落語研究会に入部する。そんなある日、シャッターに頭をぶつけて意識がもうろうとする宮本に、ハナは、「宮本が記憶喪失である」ということや「私に告白してきたことがある」など、とっさに大胆な嘘をついてしまい……。

ハナと宮本、そしてアリスの切ない三角関係が描かれる本作。自分の好きな人が、自分の友人に惹かれていくという状況を経験したことがある人なら、この切なさに涙してしまうはず。恋と友情、2つの間で悩んだことのある人にもおすすめの1本。

君の名前で僕を呼んで

(C)Frenesy , La Cinefacture

(各配信サービスにて好評配信中)

1983年夏、両親と共に北イタリアの避暑地にやってきた17歳の少年エリオ(ティモシー・シャラメ)は、アメリカからやって来た24歳の大学院生オリヴァー(アーミー・ハマー)と出会う。大学教授であるエリオの父の助手として、夏の間を一緒に暮らすことになったオリヴァーに、初めは反発を感じるエリオだったが、次第にオリヴァーに惹かれていき……。

激しい恋に落ちながら、やがて去っていくことが決まっているオリヴァーへの想いを捨てきれないエリオの切ない心情が描かれる本作。失恋の傷が癒えない時に観たら号泣必至の1本だけに、鑑賞時はハンカチを忘れずに!

切ない恋に泣きたい時

「切ないラブストーリーを見て、思い切り泣きたい」という時におすすめなのは、この3作品。

私の頭の中の消しゴム

© 2004 CJ Entertainment Inc. & Sidus Pictures Corporation. All rights reserved. Based on the television program “PureSoul” Created and produced by Yomiuri Television, JAPAN 2001

(各配信サービスにて好評デジタル配信中)

建設会社の社長令嬢スジン(ソン・イェジン)は、工事現場で働く建築家志望のチョルス(チョン・ウソン)と出会って恋に落ち、2人は結婚して幸せな新婚生活を送っていた。だが、しばらくするとスジンの物忘れがひどくなり、自宅への道順も忘れてしまうようになる。病院で診察を受けたスジンは、若年性アルツハイマー病に侵されていることを知り……。

劇場公開時には「泣きすぎて、鎖骨に涙が溜まりました」という人もいた感動作。夫である自分のことすら忘れていく妻に葛藤を覚えながらも、彼女を受け止め支えようとするチョルスの深い愛に涙が止まりません!

きっと、星のせいじゃない。

『きっと、星のせいじゃない。』

ブルーレイ発売中/デジタル配信中

(C)2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

末期のガン患者であるヘイゼル・グレース(シャイリーン・ウッドリー)は、学校にも行けず、友達もなく、酸素ボンベが手放せない日々を送っていた。ある時ヘイゼルは、両親に言われていやいや参加したガン患者の集会で、片脚を切断して骨肉腫を克服したガス(アンセル・エルゴート)と出会い……。

ニューヨーク・タイムズ紙の2012年ベストセラーリスト第1位となった原作小説『さよならを待つふたりのために』を実写化した本作。不治の病にかかった若い男女が主人公ですが、よくあるお涙頂戴ものではない、眩しさと希望に溢れた物語にきっと前向きな気持ちになれるはず。爽やかなラストシーンには、切ない涙がこぼれます。

君に読む物語

©2004 NEW LINE PRODUCTIONS,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

(U-NEXTにて配信中)

ある療養施設で、過去を思い出せずにいるアルツハイマー症の老女に、年老いた男性が物語を読み聞かせている。それは、1940年の米南部シーブルックを舞台に、青年ノア(ライアン・ゴズリング)が、17歳の少女アリー(レイチェル・マクアダムズ)に一目惚れした物語で……。

運命的な恋に落ちながらも引き裂かれてしまった一組の男女の、時を経た永遠の愛をロマンチックに描く感動のラブストーリー。身分違いの主人公2人が、互いを想う姿に心を揺さぶられます。

物語のラスト、晩年を迎えた夫婦の姿には号泣必至の1本です!

恋愛映画の名作に浸りたい時

「今も色あせない、昔の名作恋愛映画が見たい!」という時には、この3作品を見てみてはいかがですか?

マイ・ガール

© 1991 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(Netflixにて配信中)

葬儀所を経営する父親ハリーと暮らす11歳の女の子・ベーダ(アンナ・クラムスキー)は、自分を産むときに命を落とした母親のことで、負い目を感じながら過ごしていた。そんなある日、美容師のシェリーが葬儀所で働くことになり、彼女が次第に父に接近していくのが気になるベーダは、親友で幼なじみのトーマス(マコーレー・カルキン)と一緒に、2人の恋を邪魔して……。

1991年に全米公開されたあまりにも切なく、あまりにも美しい、恋愛映画の名作。『ホーム・アローン』のマコーレー・カルキンが、主人公の少女を支えるトーマス役を熱演。ベーダが無くした指輪を探すシーンでは涙が止まりません。

あなたが寝てる間に…

(C)2020 Buena Vista Home Entertainment, Inc.

(U-NEXTにて配信中)

シカゴの地下鉄改札係、ルーシー(サンドラ・ブロック)は、毎日顔を合わせるだけの名も知らぬ乗客ピーター(ピーター・ギャラガー)に憧れを抱いていた。クリスマス・イヴ、不良にからまれ線路に転落し気絶したピーターを助けたルーシーは、病院でのふとした行き違いから彼の婚約者だと誤解されてしまう。本当のことを言い出せぬまま彼の家族と親しくなっていくルーシーだったが、ピーターの弟ジャック(ビル・プルマン)も次第に彼女に魅かれはじめ……。

1995年に公開された純愛ラブストーリー。憧れの男性の婚約者だと勘違いされた女性が、次第に彼の弟に惹かれていく様を丁寧に描きます。ロマンチックなラストシーンは必見です!

ゴースト/ニューヨークの幻

TM & COPYRIGHT (C) 1990 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.TM, (R) & Copyright (C) 2014 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

(Netflixにて配信中)

ニューヨークで一緒に暮らす銀行員のサム(パトリック・スウェイジ)と恋人の陶芸家モリー(デミ・ムーア)。だがある夜、モリーがサムにプロポーズした後、2人は暴漢に襲われ、サムは命を落としてしまう。ゴーストとなって現世に残ったサムは、モリーをそばで見守り続ける。やがて、自分を殺した暴漢が再びモリーを狙っていることを知ったサムは、霊媒師オダ=メイ(ウーピー・ゴールドバーグ)の力を借りて彼女に危険を知らせようとするが……。

暴漢に殺された男性が幽霊となって恋人を守る姿を描き、世界中で大ヒットを記録した、1990年公開のロマンチックファンタジー。主人公2人の陶芸シーンは永久不滅です!

恋愛作品には人間ドラマが詰まっている

みなさんの気になる作品はありましたか?

恋愛とは、究極の人間関係なのかもしれません。

現在進行形で恋をしている人も、ちょっとお休みしている人も、人間ドラマの詰まった素敵な映像作品を見て、心洗われるような時間を過ごしてみては?

(古川ケイ)