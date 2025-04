片思い中のあなたに贈る名言40選

片思いを繰り返す女性ほど、恋に盲目になってしまいがち。うまくいかないことも多いため、自信を失ってしまうことも。

そこで今回の記事では、片思いで切ない思いを抱えている女性たちのために、「告白の勇気が出ない人」「片思いに疲れた人」「愛について考えたい人」の3パターン別に、それぞれに適した著名人たちの名言を紹介します。

いつも片思いで恋が終わってしまう、恋に溺れてしまうあまり好きになればなるほど自分自身を見失いがちな女性は、ぜひ参考にしてください。

告白の勇気が出ない人へ

好きな人に告白したいけど、なかなか勇気が出ない……。そんなあなたにおすすめな著名人たちの名言を紹介します。

明石家さんまの名言

「何とも思われないよりは嫌われる方がマシ、好きに変わる可能性が残っているから」by 明石家さんま

好きな人に告白を考える時「こんなことを言って気まずくなったらどうしよう」や、「嫌われたらどうしよう」と考える女性は少なくありません。

しかし、相手に思いをぶつけることで好きになってもらえる可能性もあるのです。両思いを望むなら、まずは「当たって砕けろ」の精神で挑むことも得策です。

太宰治の名言

「恋愛は、チャンスではないと思う。私はそれを意志だと思う」by 太宰治

たとえチャンスがあったとしても、告白するか、しないかは自分の意志次第。

まずは意志をしっかり持って、恋愛を発展させるためにチャンスをつかみ取っていこう、と思わせてくれる言葉です。

岡本太郎の名言

「愛をうまく告白しようとか、自分の気持ちを言葉で訴えようなんて、構える必要はない。君の体全体が愛の告白なのだ」by 岡本太郎

好きな人に告白しようと思うと、ついうまいことを言おうと考えてしまうもの。

でも、人を愛する素直な気持ちさえあれば、うまく言葉にしようとせずとも相手に伝わるのだと、芸術家の岡本太郎は教えてくれます。

ルソーの名言

「To write a good love letter, you ought to begin without knowing what you mean to say, and to finish without knowing what you have written. 良いラブレターを書くには、まず何を言おうとしているのか考えずに書き始めること。そして、何を書いたのかを知ろうとせずに書き終わらなければならない」by ルソー

前文で紹介した岡本太郎と同じく、素直な気持ちを相手にぶつけることが大切であると、哲学者ルソーは伝えています。

ドリー・パートンの名言

「If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. 虹を見たければ、雨も我慢しなくちゃ」by ドリー・パートン

米国のシンガーソングライターである、ドリーの名言です。

虹は雨の後にできる。望む未来を求めるなら、目の前のことと向き合う努力が大切だと思わせてくれます。

寅さんの名言

「思ってるだけで何もしないんじゃな、愛してないのと同じなんだよ」by 車寅次郎(映画『男はつらいよ』より)

映画『男はつらいよ』の主人公・寅さんのせりふです。

人に思いを伝えるのは勇気が必要ですが、黙っていても相手に伝わらないまま終わってしまいます。相手に自分の気持ちを知ってほしいなら、伝える勇気を持つことが大切です。

ソンヒョンの名言

「誰かを愛して誰かを失った人は、何も失っていない人よりも美しい」by ソンヒョン(映画『イルマーレ』より)

こちらの名言は、2000年に公開された韓国映画『イルマーレ』に登場する主人公ソンヒョンの名言。

たとえ自分の思いが報われなくても、その時の経験は自分の糧となります。告白が失敗したとしても、あなたが思いを伝えることで、きっと一回り成長できるはず。

ナポレオン・ヒルの名言

「Don’t wait. The time will never be just right. 待っていてはだめだ。完璧な好機など永遠に来ない」by ナポレオン・ヒル

成功哲学の元祖ともいわれるナポレオン・ヒルの言葉。

告白するためにタイミングを図る人がいますが、待てば待つほど時間は過ぎていきます。

思いを伝えたいなら、そう思った時がチャンスなのです。待ってばかりではなく、相手に気持ちをぶつけましょう。

キャメロン・ディアスの名言

「Your regrets aren’t what you did, but what you didn’t do. So I take every opportunity. 後悔って、やってしまったことにするものじゃなくて、やらなかったことにするもの。だから私はチャンスがきたら必ずトライするわ」by キャメロン・ディアス

ハリウッド女優としてキャリアを積み重ね、現在は女優業の引退を宣言し、家族と幸せな生活を送っているキャメロン。

チャンスがきたら、やって失敗することよりも、やらなくて後悔することを考える。自分の選択を大切にしてきた彼女らしい言葉に、勇気をもらえます。

ウェイン・グレツギーの名言

「You miss 100% of the shots you don’t take. 打たないシュートは、100%外れる」by ウェイン・グレツキー

カナダの元プロアイスホッケー選手である、ウェインの名言。

挑戦しなければ結果が出ないのと同じように、何かアクションを起こさなければ、あなたが望む未来はいつまでも訪れないでしょう。

宇野千代の名言

「恋をしなさい。好きと言えないなんてケチな根性よ」by 宇野千代

数々の著名人との恋愛・結婚遍歴を持つ小説家、宇野千代の言葉。

好きな気持ちを出し惜しみしたところで、相手には伝わりません。あなたがその人を思うならば、素直に気持ちを伝えていきましょう。

太宰治の名言

「本当に愛しているならば、無意識に愛の言葉も出るものだ。どもりながらでもよい。たった一言でもよい。せっぱつまった言葉が出るものだ。愛は言葉だ。言葉がなくなりゃ、同時にこの世の中に、愛情もなくなるんだ」by 太宰治

『新ハムレット』に登場するせりふです。

気持ちをうまく伝える必要などありません。どこかで借りてきたようなせりふより、その人自身の言葉で伝えられた方がうれしいものですよね。

不器用でたどたどしい言葉であっても、告白の時は、素直な気持ちを伝えることが大切なのです。

ナポレオンの名言

「Take time to deliberate, but when the time for action comes, stop thinking and go in. じっくり考えろ。しかし、行動する時が来たなら、考えるのをやめて、進め」by ナポレオン・ボナパルト

革命後のフランスを統一した天才軍人、皇帝ナポレオンの言葉。

チャンスがきたら、あれこれ考えるよりまずは進むのが大切。失敗を恐れていては、いつまでも一歩踏み出すことはできないでしょう。

片思いに疲れた人へ

片思いが続くと、心も体も疲弊してしまいがち。ここでは、そんなあなたにおすすめの名言を紹介していきます。

岡本太郎の名言

「片思いも立派な恋愛なんだ。自分が片思いしている。そう思っている時の方が強烈だ。つまり、相思相愛、おめでたいのが恋愛ではなくて、片思いが恋愛だといえる」by 岡本太郎

片思いとは、なかなか自分の思うようにいかないもの。うまくいかない恋が続くと、自分の自信も失ってしまいがち。

そんな時におすすめなのが、芸術家・岡本太郎さんのこの言葉。

うまくいかない恋だろうと、人を好きになることそのものを肯定してくれる言葉は、多くの片思い中の女性たちに勇気を与えるはず。

マザー・テレサの名言

「大切なのは、どれだけたくさんのことをしたかではなく、どれだけ心を込めたかです」by マザー・テレサ

片思いをすると、ついつい相手に気に入られようと尽くしてしまいがち。報われない恋に尽くしても、思うような結果を得られず、自己嫌悪に陥ってしまうこともあるでしょう。

そんな時に、心を込めて尽くす行為そのものを肯定してくれるマザー・テレサのこの言葉は、報われない恋に消耗してしまう女性の心を優しく包み込んでくれるはず。

正岡子規の名言

「黙ってこらえているのが一番苦しい。盛んにうめき、盛んに叫び、盛んに泣くと少し苦痛が減ずる」by 正岡子規

俳人・正岡子規の言葉。

つらい時、自分の中で抱え込んでしまいがちですが、誰かに話したり、思いきり泣いたり歌ったりしてみると、案外心がすっきりとするものです。

内に抱え込むよりも、そうやって外に発散することで心も楽になるし、何か発見もあるかもしれない。そう思わせてくれる言葉です。

マリリン・モンローの名言

「A wise girl kisses but doesn’t love, listens but I doesn’t believe, and leaves before she is left. 頭のいい女の子は、キスはするけど愛さない。耳を傾けるけど信じない。そして振られる前に振る」by マリリン・モンロー

いつも恋愛の主導権を握れないあなたにおすすめなのが、マリリンのこの言葉。

男性に捨てられるまで尽くすのではなく、恋には引き算も大切なことを教えてくれます。

トーマス・フラーの名言

「 There is more pleasure in loving than in being beloved. 愛する喜びは、愛される喜びよりも、はるかに優るものである」by トーマス・フラー

イギリスの神学者、トーマス・フラーの言葉。

恋がどんなにうまくいかなくても、人を愛すること、そして愛する人に出会えたことそのものを素晴らしいのだと思わせてくれる言葉です。

メイ・ウエストの名言

「Don’t cry for a man who’s left you – the next one may fall for your smile. あなたを捨てた男なんかのために泣いてはだめ。次の男があなたの笑顔に恋するかもしれないでしょう」by メイ・ウエスト

アメリカの女優、メイ・ウエストの言葉です。

失恋で落ち込むより、だめならだめで次の恋に進んだ方が、時間も有効に活用できます。

その片思いがうまくいかないと分かったら、きっぱりと諦めて次の恋へ向かうことも大切です。

瀬戸内寂聴の名言

「恋を得たことのない人は不幸である。それにもまして、恋を失ったことのない人はもっと不幸である」by 瀬戸内寂聴

うまくいかない恋であっても、その経験はいつか必ず糧となります。結果がだめだったとしても、人を好きになった気持ちそのものを大切にしましょう。

宇多田ヒカルの名言

「間違った恋をしたけど、間違いではなかった」by 宇多田ヒカル

宇多田ヒカル『Be My Last』の歌詞の1フレーズです。

恋がうまくいかないと、「どうせ私なんて」と自己肯定感が落ちてしまうことも。たとえ結果がだめでも、人を好きになることは大切なので、その気持ちを肯定してあげましょう。

米津玄師の名言

「片思いをしている状態っていうのは、相手から見るとこっちはゆうれいみたいなものだなあと思う。“脈がない”とか言ったりするしね」by 米津玄師

Twitterで、片思いについて語った米津玄師の言葉です。

片思いとは、良くも悪くも、相手はそんなにこちらのことを気にしていない場合が多いもの。

本当に好きならば、そんな状況に絶望せずに、「今はこちらが見えていなくても、いつか気付いてくれるかもしれない」と前向きに捉えてみても良いかもしれません。

小津安二郎の名言

「男女の仲というのは、夕食を二人っきりで三度して、それでどうにかならなかった時は諦めろ」by 小津安二郎

映画監督、小津安二郎の言葉です。

デートを何度繰り返しても関係が進展しない場合、もしかすると気が合わないのかも。

このまま関係を続けてもうまくいかないと感じたら、潔く諦めることも時には大切です。

リリー・フランキーの名言

「“人にコテンパンに見られる”っていう経験は大事だよ」by リリー・フランキー

たとえ片思いの恋に破れたとしても、その経験はきっと自分の糧となる。

むしろそういう経験をしたからこそ、人として一層の深みが出るのではないかと思わせてくれる言葉です。

芥川龍之介の名言

「われわれを恋愛から救うのは、理性よりもむしろ多忙である」by 芥川龍之介

芥川龍之介のこの言葉に、思わず共感する人も多いのではないでしょうか。

つらい恋を忘れる、苦しい片思いから逃れたい時は、無理をして忘れようとするのではなく、仕事や他のプライベートなどを充実させ、恋愛以外に脳を使うことが大切です。

岡本敏子の名言

「誰も認めてくれなくったっていいの。『私っていいなぁ!』て、時々にっこりして、自分を抱きしめるの。そうすれば、恋は豊かよ。そういう自分を、ある人のために、無条件に、惜しげもなく投げ出すのよ」by 岡本敏子

岡本太郎のパートナー、岡本敏子の言葉です。

恋とは、本人の心掛け1つで、いくらでも楽しく、美しくなれるものです。

恋を豊かにするためにも、うまくいかない状況に嘆くよりも、恋そのものにドキドキワクワクする気持ちも大事にしましょう!

愛について考えたい人へ

人を愛するということは、とても奥が深いもの。最後に、著名人たちの愛にまつわる名言について紹介していきます。

三島由紀夫の名言

「愛することにかけては、女性こそ専門家で、男性は永遠に素人である」by 三島由紀夫

男性の発言に振り回されがちな女性におすすめなのが、三島由紀夫のこの言葉。

一般的に、精神年齢は男性より女性の方が高いといわれています。

男性から理不尽な要求ばかり言われた時は、この言葉を思い出して「まだまだ子どもなんだから」と思い直すことで、少しはあなたの気持ちも楽になることでしょう。

夏目漱石の名言

「女には大きな人道の立場から来る愛情よりも、多少義理をはずれても自分だけに集注される親切をうれしがる性質が、男よりも強いように思われます」by 夏目漱石

女性は、どれだけパートナーに愛されているかを重要視する性質があります。

小説家の夏目漱石は、そんな女性の深層心理をよく把握していたからこそ、数々の名作を世に送り出せたのかもしれません。

アインシュタインの名言

「異性に心を奪われることは、大きな喜びであり、必要不可欠なことです。しかし、それが人生の中心事になってはいけません。もしそうなったら、人は道を見失ってしまうでしょう」by アインシュタイン

人を好きになることは大切ですが、恋に溺れてしまうと自分がつぶれてしまいがち。

アインシュタインの言葉は、愛には冷静さも大切であることを教えてくれます。

岡本敏子の名言

「出会いがないという人は、出会ったことに気付いていないか、自分に都合のいい恋をしたいと思っているだけなんじゃないかしら」by 岡本敏子

恋につまずきがちな女性に多い「出会いがない」という言葉。

実は目の前にいる「あなたを大切に思ってくれそうな人」ではなく、見た目や条件など「自分にとって都合のいい相手」を選んでいるから、うまくいかないのかもしれません。

また、片思いに悩む人は、このまま好きな人を追いかけ続けて自分は幸せになれるのか、改めて自分に問い詰めてみることも大切です。

アン・ハサウェイの名言

「“誰にでも赤い糸で結ばれた相手がいる”というロマンティックな考えは持っていないけど、“運命の人”はたくさんいると思う」by アン・ハサウェイ

恋が思うようにいかないと、自分には本当に恋人ができるかどうかと不安になってしまいがち。

キュートな笑顔が人気の女優アン・ハサウェイの言葉は、たとえ今の恋がうまくいかなくても、世の中には自分と縁のある男性が他にもいると思わせてくれます。

浜崎あゆみの名言

「あなたを振ったその人は、運命の人に会うための案内人」by 浜崎あゆみ

失恋すると、どんなに忘れたくてもその人のことしか考えられなくなってしまうもの。

ただ、失恋とはそもそもその人と縁がないからこそ。むしろ、彼に振られたおかげで、本当にあなたに合った運命の人と巡り会えるのかもしれません。

ポール・ジェラルディの名言

「We must resemble each other a little in order to understand each other, but we must be a little different to love each other. 私たちが理解し合うためには、互いに似た部分がなくてはならないが、愛し合うためには、互いに違った部分がなくてはならないのである」by ポール・ジェラルディ

フランスの詩人、ポール・ジェラルディの言葉。

どこか似たところがある男女は、共感するポイントが多く、気が合いやすいものです。ただ、人間とは自分にないものを持っている人に惹かれるもの。

お互いに興味を持つためには、どこか違うところがある、というのも必要なのです。

ウディ・アレンの名言

「To love is to suffer. To avoid suffering, one must not love. But, then one suffers from not loving. 恋をすることは苦しむことだ。苦しみたくないなら、恋をしてはいけない。でも、そうすると、恋をしていないということでまた苦しむことになる」by ウディ・アレン

映画監督、ウディ・アレンの言葉です。

人を愛することは、楽なことばかりではありません。でも、恋をしなければしないで「このまま独り身でいるのもつらい」と嘆くことになるのです。

一筋縄ではいかない恋であっても、まずは「人を好きになることができた自分」を肯定してあげてはいかがでしょうか?

高田純次の名言

「僕は、“思うようにいかないのが人生”でいいんじゃないかと思うんだ。そういう現実があるからちょっとうまくいったときの小さな幸せがうれしいわけだし、雨が降るから上がった時のお天道様をありがたく感じるもの」by 高田純次

“テキトー男”のキャラクターで、いつでもおおらかで愉快な高田純次さんの言葉。

恋や物事がうまくいかなくたっていい。むしろ、そういう時があるからこそ、日々のちょっとした出来事を「幸せ」だと感じることができるんだと、ポジティブな気持ちにしてくれる言葉です。

ルパン三世の名言

「裏切りは女のアクセサリーみたいなもんさ、いちいち気にしてちゃ女を愛せるわけがないぜ」by ルパン三世(アニメ『ルパン三世』より)

こちらのセリフは男性目線ではあるものの、女性も男性からうそをつかれる、裏切られて落ち込むことは少なくありません。

ただ、少し裏切られたからといって相手を責めたりしてもどうにもなりません。その人のことが本当に好きなら、少々のことであれば気にせず、時には相手を許すことも大切です。

浜尾朱美の名言

「女性がきれいになる方法は二つあります。“良い恋をすること”と“悪い恋をやめてしまうこと”です」by 浜尾朱美

ニュースキャスターでエッセイストの浜尾朱美さんの言葉です。

女性は、良い恋をするほど磨かれます。逆に、振り回されるような悪い恋愛に溺れている時ほどくすんでしまうのです。

今の恋の良し悪しを知るためにも、鏡を見て、自分の表情と向き合ってみましょう。

キキの名言

「あたし、心配なんてしてないわ。心配は起きた時にすればいいのよ」by キキ(映画『魔女の宅急便』より)

後先考えてしまうと、どんどん不安になってしまうもの。特に片思いにおいて、不安は尽きないものです。

そんな時、キキのこのせりふを聞くことで「不安がっていても仕方がない。心配事は、その時々ですればいいか」と楽観的な気持ちにさせてくれます。

ヘレン・ケラーの名言

「この世界で最も美しいものは、実は見えたり聞こえたりするものじゃなく、心で感じるものなんじゃないでしょうか?」by ヘレン・ケラー

平和活動家として有名な、ヘレン・ケラーの名言。

恋をすると、つい周りの言葉や、好きな人の態度に左右されてしまいがちですが、恋をしているあなた自身の気持ちそのものが大切なのです。

恋をしたら、あなたの心にある思いを大切にしましょう。

所ジョージの名言

「人間は頭がいいから、明日のこととか、来年のことを考えちゃうでしょ。そうじゃなくて、もうちょっとばかになって、今日のことしか考えられないと、幸せになりやすいのにね」by 所ジョージ

人を好きになると、ついその先を考えてしまうもの。しかし後先考えても、結局のところ仕方ありません。むしろ、ネガティブ思考の方は、不安や失敗することばかり考えてしまうのではないでしょうか?

その時その時のあなたの気持ち、感情を大切にすることで気持ちはグッと楽になれるはず。

さまざまな人の言葉が背中を押してくれるはず

片思いは、長引くほど苦しくつらいもの。

そんな時は、自分だけでつらい思いを抱え込むのではなく、他の人に相談する、もしくは上記で紹介した著名人や、アニメ、映画に登場するキャラクターたちの言葉を思い出して下さい。

ポジティブな言葉の数々が、きっと恋に迷う女性たちの背中を押してくれることでしょう。

(文:みくまゆたん、イラスト:カーリィ/@akari_0119)