片思い失恋ソングといえば？　女性388人聞いた切ない・泣ける失恋ソング36選

つらいとき、励まされたいときに歌で励まされてきた人も多いのではないでしょうか?

世の女性たちはどんな歌にパワーをもらってきたのでしょうか。

働く未婚女性388人を対象に、恋愛のシチュエーション別の聞きたい曲を調査。

「切ない片思い中」「失恋して切ない気持ちにどっぷり浸かりたいとき」「恋に前向きになりたいとき」に分けて、それぞれランキング形式で紹介します。

気分に合わせた曲が知りたいときに、参考にしてくださいね!

切ない片思い失恋ソングBEST5は?

片思いとは、長引くほどつらいもの。特に実りそうにない恋であれば、切ない気持ちもひとしおです。

そんなときは、共感できる曲を聴いて励まされたいもの。

まずは片思い中の女性が共感しやすい「片思いソング」のランキングを5位から紹介します。

5位 『366日』/HY

第5位は、HYの『366日』。失恋ソングとして人気のこの曲は、映画『赤い糸』の主題歌としても話題になりました。

「戻れないと知ってても 繋がっていたくて」。切ない恋心を綴った歌詞が共感を呼ぶ、人気の曲です。こんな名曲が第5位なら、第4位以降の曲も気になるところです。

https://www.youtube.com/watch?v=uA1ik3c1J1Q

☆一般女性が選んだ理由 ・「歌詞が片思いに苦しむ様子をよくあらわしている」(31歳/その他/その他) ・「仲宗根泉さんの歌詞はリアルで共感できるし、声や歌い方が切ない」(31歳/医療・福祉/専門職)

4位 『CHE.R.RY』/YUI

チェリーのように甘酸っぱい恋心を歌った『CHE.R.RY』は、かわいいルックスと爽やかな歌声が人気のYUIの代表曲です。

「恋しちゃったんだ たぶん 気づいてないでしょう?」のフレーズなど、聴いているだけでキュンキュンするかわいい歌詞がちりばめられています。

https://www.youtube.com/watch?v=q57rZgurLHw

☆一般女性が選んだ理由 ・「片思いのドキドキ感がある」(31歳/その他/専門職) ・「甘酸っぱくてかわいい曲。学生のときに聞いていたから片思いのドキドキ感がある」(34歳/金融・証券/事務系専門職)

3位 『Aitai』/加藤ミリヤ

叶わない恋心を綴った歌詞が人気のこの曲は、多くの女性から共感を集める失恋ソングの定番です。

「一番に愛さなくていいから お願い そばにいさせて」。実らない恋と知りつつも彼を思う気持ちが止まらない、そんな女性の思いが伝わってきます。

https://www.youtube.com/watch?v=tKOk5YPlP7g

☆一般女性が選んだ理由 ・「片思い中に聞くと、思うことがすべて当てはまる」(28歳/医療・福祉/専門職) ・「歌詞が切ない」(30歳/建設・土木/事務系専門職)

2位 『HAPPY BIRTHDAY』/back number

ドラマ『初めて恋をした日に読む話』の主題歌としても人気を博した曲です。

スローテンポな曲のはじまり方が印象的で、距離の縮まらない関係に嘆く男心が歌われています。

この曲を聴くたびに、ドラマの切ないシーンを思い出し切なくなる人も少なくないようです。

https://www.youtube.com/watch?v=IsFs06cw-gY

☆一般女性が選んだ理由 ・「片思いのドラマの主題歌。曲とドラマがぴったりだったから」(31歳/小売店/販売職・サービス業) ・「その曲が使用されていたドラマも好きで、そのドラマの一途な片想いを思い出すので共感できる」(32歳/学校・教育関連/その他)

1位 『NAO』/HY

失恋ソングとして定番になりつつあるのが、HYの『NAO』。

好きな人に本命視されない切ない思いが綴られた歌詞は、聴いているだけでもキュッと胸が締めつけられそうになります。

情景が浮かびやすい歌詞のため、感情移入しやすいとカラオケでも人気。

ちなみに、筆者は好きな人に婚約者がいて「もう会えないから」と言われたころに、カラオケでこの曲を歌いまくっては涙しました……。

https://www.youtube.com/watch?v=bT67g-vPj58

☆一般女性が選んだ理由 ・「相手がいる人を好きになり、たまたまこの曲を聴いて自分と重ねた」(33歳/その他/販売職・サービス系) ・「2番の歌詞の『好きと言われる事がどんなに幸せか感じたい』という部分に共感出来る」(24歳/ホテル・旅行・アミューズメント/販売職・サービス系)

切ない失恋ソングBEST5は?

失恋したら、どっぷり自分の世界に浸って泣きたいときもあるもの。そんなとき、思い切り泣ける曲を聞いたり歌ったりできるといいですよね。

続いては、「切ない失恋ソング」を紹介します。失恋したら「思い切り泣きたい」という方は、ぜひチェックしておいてください。

5位 『Song for』/HY

許されざる恋に落ちた2人の、なかなか会えない心情を歌ったHYの隠れた名曲です。

お互いに気持ちは通じ合っているにもかかわらず、会うことが許されずに愛し合えないもどかしさが歌詞いっぱいに綴られています。

https://www.youtube.com/watch?v=TZ7j2cCVXhM

☆一般女性が選んだ理由 ・「泣ける歌詞だから」(34歳/商社・卸/事務系専門職) ・「歌詞が自分とピッタリだったから」(32歳/医療・福祉/専門職)

4位 『Aitai』/加藤ミリヤ

「私だけを見てほしいよ」と、報われない恋を綴った歌詞が人気の、加藤ミリヤの代表曲です。

片思いソングBEST5にも入っていたこの曲は、失恋ソングでもランクイン。

「会いたい 会いたい 会いたい 会えない」と気持ちをそのまま書きなぐったような歌詞は、若い女性の共感を呼んでいます。

https://www.youtube.com/watch?v=tKOk5YPlP7g

☆一般女性が選んだ理由 ・「切ない気持ちが全部歌詞に入っているから」(26歳/ホテル・旅行・アミューズメント/販売職・サービス業) ・「感情をそのまま素直に書かれた歌詞に共感」(28歳/医療・福祉/専門職)

3位 『もう恋なんてしない』/槇原敬之

「いつもよりながめがいい 左に少し とまどってるよ」。切ない失恋を素直な歌詞で表現したヒット曲です。

恋人がいなくなった日常がリアルに描かれ、感情移入しやすいことから、ドップリ切ない気持ちに浸りたいときにも人気の曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=naz0-szzYXk

☆一般女性が選んだ理由 ・「歌詞が切なくて、想像しやすくて浸ってしまう」(30歳/小売店/販売職・サービス業) ・「歌詞がそのまま素直な気持ちを表してる」(33歳/医療・福祉/事務系専門職)

2位 『NAO』/HY

片思いソングで1位に輝いた『NAO』が再びランクインです。

二番手女性の切ない片思いが綴られた歌詞は「泣ける歌」としても人気があります。

筆者のみならず、周囲でも、失恋やうまくいかない恋に悩むと必ず『NAO』をカラオケで歌う女性がいます。

https://www.youtube.com/watch?v=bT67g-vPj58

☆一般女性が選んだ理由 ・「歌詞が共感出来る。切ない恋心を歌っている」(24歳/ホテル・旅行・アミューズメント/販売職・サービス業) ・「失恋したときにカラオケで歌った」(27歳/商社・卸/事務系専門職)

1位 『366日』/HY

1位に輝いたのは、片思いソングにもランクインした『366日』。

「叶いもしないこの願い あなたがまた私を好きになる」。

失恋の事実を受け入れられず、報われなくてもいいから会いたいと願う女性の切ない心情を歌ったこの曲は、どっぷり自分の世界に浸って号泣したいときにピッタリです。

https://www.youtube.com/watch?v=glsH4Mgxz-g

☆一般女性が選んだ理由 ・「失恋したときにHYを聞くと号泣できる」(23歳/医療・福祉/専門職) ・「失恋してつらいけどどうしていいかわからないときに、この曲を聞いてたくさん泣いたことがある」(30歳/金属・鉄鋼・化学/事務系専門職)

失恋から立ち直る&片思いを諦める前向きソングBEST5は?

報われない片思いや、つらい失恋は、時として新たな恋を妨げる原因にもなります。

最後に、報われない恋や失恋の傷を癒し、新たな恋に一歩踏み出せるような前向きソングのランキングを紹介します。

次の恋にそろそろ進んで幸せになりたいと考えている方は、要チェックです。

5位 『Be Strong』/西野カナ

『Be Strong』は、つらい気持ちを乗り越えて前に進む女の子の歌詞が特徴的な曲で、西野カナさんの4thアルバム『Love Place』に収録されています。

「もっと強くなれるかな」のフレーズが、きっとあなたの背中を押してくれること間違いありません。

☆一般女性が選んだ理由 ・「まだ未練はあるけど、強く生きていけるような歌詞でがんばろうと思える」(32歳/建築・土木/クリエイティブ職) ・「あり得そうな歌詞でがんばりたい気持ちが表れている」(34歳/商社・卸/事務系専門職)

4位 『We Are Never Ever Getting Back Together(私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない)』/テイラー・スウィフト

テラスハウスのテーマソングにもなったこの曲は、失恋ソングとしても有名です。

曲中では、何度も「We are never ever ever ever getting back together(絶対に絶対にヨリを戻したりしない)」というフレーズが登場。

この強がりにも感じる女性の決意に、切ない気持ちになりつつも、自分も前を向かなくてはという気にさせられます。

https://www.youtube.com/watch?v=WA4iX5D9Z64

☆一般女性が選んだ理由 ・「歌詞がぴったり」(31歳/その他/その他) ・「もっといい人がいると前向きになれるから」(23歳/食品・飲料/クリエイティブ職)

3位 『もしも運命の人がいるのなら』/西野カナ

明るく前向きな気持ちで前に進みたい人にぴったりなのが、この曲。

歌の内容は、女性が前向きに恋をしているときの気持ちを表しています。

元彼を忘れられなくて次の恋に踏み切れないときや、恋愛そのものに臆病になっているときに聴くと気分が上がりそう。

甘くてポップな曲調は、聴くだけで恋愛運がアップしちゃいそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=RY0VC4A4saE

☆一般女性が選んだ理由 ・「希望が持てる」(29歳/学校・教育関連/その他) ・「明るい曲で歌詞も前向きになれるから」(26歳/その他/専門職)

2位 『もう恋なんてしない』/槇原敬之

切ない失恋ソングでもランクインした名曲。

素直でわかりやすい歌詞は、失恋で傷ついたハートにスッと入るため感情移入しやすいと人気のようです。

さらに、「もう恋なんてしないなんて言わないよ」のフレーズが、新たな恋に前向きになれると評判です。

https://www.youtube.com/watch?v=naz0-szzYXk

☆一般女性が選んだ理由 ・「最初は切ないけれど、最後のほうは前向きになっているから」(30歳/小売店/販売職・サービス業) ・「そう思うけど進まないと、と思える」(23歳/学校・教育関連/専門職)

1位 『GO FOR IT‼』/西野カナ

西野カナさんの曲は、前向きになれるものがたくさん。そのなかでも、聴くだけで元気になれると女性に人気なのが『GO FOR IT‼』。

告白する女性の心を綴っており、「勇気を出してGO‼ GO‼」といった前向きな歌詞は新しい恋にトライしたいときにぴったり。

チアガールたちをバックにノリノリで歌うPVも見ているだけでハッピーな気持ちになれること間違いありません。

https://www.youtube.com/watch?v=CPt077N8g_w

☆一般女性が選んだ理由 ・「元気になれる」(29歳/その他/アシスタント) ・「がんばれる歌詞がたくさんあるので」(31歳/食品・飲料/技術職)

2022~2023年版・泣ける片思い失恋ソングといえば? 編集部が選ぶ21選

一般女性が選んだ片思い&失恋ソングのランキングはいかがでしたか?

ここからはマイナビウーマン編集部が、失恋をして思いっきり泣きたいあなたに贈るおすすめの曲を独断でご紹介します!

(1)『ドライフワラワー』/優里

好きだけど「たぶん私じゃなくていいね」と、優里さんが女性目線で失恋を歌ったこの曲。『かくれんぼ』という男性目線の曲へのアンサーソングなんだとか。

『ドライフラワー』というタイトルからは2人の関係が冷え切り、枯れている様子が想像できますが、歌詞を聴いてみるとその逆。まだ相手への思いがあるにも関わらず別れを選び「大嫌いだよ」と無理して歌う、切ない一曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=X-YtmD0YsBA

(2)『Pretender』/Official 髭男 dism

もっと違う形で出会えていたらうまくいったかもしれない恋に「グッバイ 君の運命の人は僕じゃない、つらいけど否めない」と気持ちを断ち切ろうともがく思いを歌っています。

恋愛は、少しタイミングがずれただけで歯車がかみ合わなくなることがあります。それもこれも「ロマンスの定め」で、それぞれ別々の道を歩むことが正解ならば、離れるべきなのかもしれません。

https://www.youtube.com/watch?v=TQ8WlA2GXbk

(3)『いつか』/Saucy Dog

ボーカル&ギターの石原慎也さんの経験が色濃く反映されているというこの曲。「あぁ、君を忘れられんなぁ」「君を思い出にできるほど僕は、強くはないから」という一歌詞から、彼が大切な存在と別れを告げたことが分かります。

失恋は終わった恋だと思われがちですが、そう簡単に忘れられるわけではありません。大切な人との『いつか』を諦めきれない人へ、ぜひ聴いていただきたい一曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=agQ23NdBROY&t=1s

(4)『ブルーベリー・ナイツ』/マカロニえんぴつ

「運命の誰か、あたしをかじって食べて。マイ・ブルーベリー・ナイツ」という一節から、女性目線で歌われた失恋ソングだということが分かります。

ブルー=憂鬱、ベリー=とても、ナイツ=夜の複数形。つまり、何度もとても憂鬱な夜があったという意味ではとも考察されています。

https://www.youtube.com/watch?v=Euf1-3WRino

(5)『そっけない』/RADWIMPS

「君の分厚い恋の履歴に残ることに興味なんかないよ、君のたったひとりになる以外には」の一節から、好きな人のたった1人になりたいと強く願う気持ちが伝わってきます。

どこかで愛情のバランスが合わなくなってしまった、そっけないあの人に対する思いを歌った曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=R1vmfVpINbk

(6)『エンドロール』/川崎鷹也

好きなのに、その人の横には別の誰かが笑っている。そんな、「アダムとイヴのようにはいかなくて どこか切ないストーリー」。

現実は物語のようにはうまくいかず、何かを諦めて歩いていかなければいけない時もたくさんあります。そんな切ない気持ちを、伸びやかな声で歌い上げられています。

https://www.youtube.com/watch?v=7BAJuWQYeyw

(7)『また逢う日まで』/平井大

お互いに好き同士なのに、選んだ道のりが違う時。どうしても横に並んで歩くことができない時もありますよね。

そんな、旅立ちの瞬間を歌ったこの曲。失恋のシチュエーションだけでなく、人生に何度か訪れる出会いと別れの季節にも聴いてほしい一曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=SQcq990N5NY

(8)『黄色』/back number

恋人との別れを経験し、この記事を読んでいる人もいるかもしれません。でも、恋人にすらなれなかった、かなわない恋を終わらせようとこの記事を読んでいるのなら、『黄色』をぜひ聴いてみてください。

好きなのにその思いを伝えることができない、そんな恋を終わらせようとする気持ちを歌った曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=EMYa07zHC9w

(9)『夜永唄』/神はサイコロを振らない

SNSを通じて広まったといわれるこの曲。もう会うことができない恋人への思いを歌ったバラードです。

「何度願っても触れることさえかなわない、枯れ果てたはずの涙がまたこぼれて」という歌詞に共感できる人も多いのでは。今はたくさん泣いて、いいんです。

https://www.youtube.com/watch?v=Nij9BiHzP7E

(10)『願い』/sumika

かなわなかった片思いを諦めようとしている人の思いを歌っている曲。

「あなたの瞳に映って私は『幸せ』って笑っている未来を探していた」という一節から、好きな人との幸せな未来を願い、努力していた主人公の様子が伝わってきます。

https://www.youtube.com/watch?v=0pQzSpOEBms

(11)『スパークル』/ 幾田りら

音楽ユニット『YOASOBI』のメンバーでもある幾田りらさんが、伸びやかな声で歌い上げるこの曲。

片思いの相手に対するきらきらとした恋心、でも、それがかなわないと悟った時の切ない気持ちを歌っています。

https://www.youtube.com/watch?v=NCC6lI0GGy0

(12)『10月無口な君を忘れる』/あたらよ

4ピースバンド『あたらよ』は、「悲しみをたべて育つバンド。」のキャッチコピーで活動しています。女性バンドではありませんが、ボーカル&ギターのひとみさんの歌声が印象的だったので、こちらでご紹介。

「ごめんねが痛いのは さよならがつらいのは 全部君のせいだ」という一節を聴いて、好きな人の顔が思い浮かんだ人が多いのでは。一緒に過ごしたたくさんの幸せな時間、そう簡単に忘れられるはずがありません。

https://www.youtube.com/watch?v=zO8yNYEsYTc

(13)『コイワズライ』/Aimer

「寂しい恋こそ 切ない恋こそ 大事なものになるんだよ」という歌詞が、失恋をした心に染みわたること間違いなしの一曲です。

あなたが経験した恋は、寂しかったり切なかったりした結末で終わってしまったのかもしれません。でもそれを「嫌な思い出」にする必要はなく、大事なものとして胸に留めておけばいい。無理に忘れる必要はないのです。

https://www.youtube.com/watch?v=c2tuxS3Pcto

(14)『私じゃなかったんだね。』/りりあ。

TikTokやYouTubeで弾き語りカバー動画を投稿。その後『浮気されたけどまだ好きって曲。』が大ヒットしたりりあ。さん。

彼女が歌う『私じゃなかったんだね。』は、大好きだった人と会えなくなる時の歌。「私以外で幸せになれるはずない」と言いきるくらいその人を好きだった、彼女の気持ちが痛いほど伝わってきます。

https://www.youtube.com/watch?v=sMSBAQ0tnBY

(15)『恋をしたから』/あいみょん

恋に落ちて空の見え方が変わったり、明日がちょっと楽しみになったり。人を好きになるというのは不思議なものです。

だからこそ、それだけ好きだったその人との恋が終わってしまった時「好きで 好きで 好きで 今 とてもつらいのです」という歌詞が心に刺さる人は多いはず。

https://www.youtube.com/watch?v=mDj6FQgOY8E

(16)『願い~あの頃のキミへ~』/ 當山みれい

當山みれいさんが歌うこの曲。「2人の思い出かき集めたなら また泣けてきちゃう 寂しさあふれて」という一節から、終わってしまった恋の思い出をかき集める主人公の様子が想像できます。

歌詞がリアルで共感できる、と自分の思い出と重ねながら聴いている人が多い一曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=W_IkBXSyC_4

(17)『たばこ』/コレサワ

「『もっとちゃんと僕を見ててよ もっとちゃんと』って言わなければ君はまだここにいたかな」という歌詞から、自分の元を離れていった人への思いを歌っていることが分かります。

忘れようとしても、好きな人の匂いや物が部屋に残っていたら、思いを断ち切ろうにもそれができません。自分は苦手なはずのたばこに、好きな人を思って火をつける切ない様子が想像できます。

https://www.youtube.com/watch?v=7B_PVsPvcg0

(18)『女の子は泣かない』/片平里菜

失恋の痛みやつらさを吹っ切りたい時、アップテンポなこの曲を聴いてみてはいかがでしょうか。

「誰もあなた あなたみたいな奴のために 女の子は泣かない」なんて強がっていれば、今は無理やりでもそのうちに自然と気持ちを忘れられる時が来るかもしれません。

https://www.youtube.com/watch?v=6DRYcobqWho

(19)『ラストシーン』/いきものがかり

男女3人組の人気バンド『いきものがかり』。ボーカルの吉岡聖恵さんの透き通るような歌声のファンだという人は多いのでは? 女性ボーカルのバンドとしてこちらで紹介しています。

「涙がとまらないよ ずっと好きだったんだ」という歌詞からも、失恋の切なさが伝わってきます。

https://www.youtube.com/watch?v=uXHNoj-uBTU

(20)『たぶん』/YOASOBI

こちらも女性ボーカルとしてのご紹介。「1人で迎えた朝に 鳴り響く誰かの音 2人で過ごした部屋で 目を閉じたまま考えてた」という歌詞から、2人が一緒に住んでいたことが分かります。

小説をベースに作曲している『YOASOBI』。小説も併せてチェックすれば、より世界観への理解が深まるかもしれません。

https://www.youtube.com/watch?v=8iuLXODzL04

(21)『First Love』/宇多田ヒカル

言わずと知れた宇多田ヒカルさんのラブバラード。

初めて恋をした男性との別れをテーマにした楽曲で、紡がれる歌詞やメロディーが失恋のリアルな痛みを表現しています。

ちなみに、こちらの『First Love』と『初恋』からインスパイアを受け制作されたオリジナルドラマが、2022年11月24日よりNetflixにて全世界公開となるようです。

https://www.youtube.com/watch?v=o1sUaVJUeB0

気分に合わせてベストな曲をチョイスしよう

恋愛ソングとして人気があったのが、切ない片思い&失恋ランキングに幾度となくランクインしたHYのバラード曲。とくに『366日』と『NAO』は、報われない恋に悲しむ女性の心情が素直につづられており、感情移入しやすいとカラオケでも人気があります。

また、恋に前向きになりたいときの曲として人気があったのが西野カナさんのもの。前向きで明るい歌を聴く人が多いようです。なかには、失恋を乗り越えるために前向きな曲を何回も聞いて役立てている人も。

失恋に効くラブソングは、思い切り泣きたい、背中を押してほしい、今の気分に浸りたいなど、そのときの状況に合わせて聴くことでパワーをもらえます。また、失恋に対するあなたの後悔を優しく癒やしてくれることもあるはずです。

歌詞に着目して、言葉をかみしめてみるのもいいでしょう。

みなさんも、自分の感情や状況に合わせて曲を選んでみてくださいね。あなたのお気に入りの1曲は見つかりましたか?

(みくまゆたん)

調査日時:2019年4月5日~4月8日

調査人数:388人(22~34歳の働く未婚女性)