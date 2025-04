2位は西野カナ! 失恋したときに聞きたい曲ランキング

好きな人に告白してフラれたとき、思いを寄せていた相手に別の恋人ができてしまったとき。つらい失恋によって落ち込んだ気分のときには、その気持ちに思う存分浸るための泣ける曲や、元気づけてくれる曲を聞いて癒やされたい人も多いのでは? ここでは、女性たちが失恋したときに聞きたい曲を年代別に紹介します。

つらい失恋から立ち直るために聞きたい曲は?

悲しい結末を迎えた恋を経験し、どこにも行き場のない思いを抱える……。恋愛に行き詰まったとき、切ない失恋ソングを聞いてどっぷりと悲しみに浸ることで、心が回復することもあるはずです。そんな、失恋のつらさを乗り越えるために聞く定番ソングはあるのでしょうか?

失恋したら音楽に癒やされたい?

まずは、失恋して落ち込んだときにこそ聞きたいと思う曲はあるのか、女性たちに聞きました。

Q.失恋したときに聞きたい曲はありますか? はい(55.2%)

いいえ(44.8%)

※有効回答数395件

聞きたい曲があると答えた人が半数以上。切ない恋愛ソングを聞くことで、心が癒やされる人は多いようです。では、具体的にどんな曲が人気なのでしょうか? また、年代によっても選ばれる曲に違いがあるのか、詳しく見ていきたいと思います。

20代・30代で聞きたい曲は違う?

失恋といって思い出すアーティストや曲は、年代によっても違いがありそうです。20代、30代の女性たちに、失恋したときに聞きたいアーティストの曲を答えてもらいました。

20代が選ぶ、失恋したときに聞きたいアーティストの曲

第1位 HY

・「『NAO』。切ないコードと歌詞、泉さんの声など、すべて私の気持ちを代弁してくれているみたいで、泣いてスッキリできる」(26歳/小売店/販売職・サービス系)

・「『366日』。切ない想いが失恋したときとマッチして、悲しくなる」(27歳/食品・飲料/技術職)

第2位 西野カナ

・「『君に会いたくなるから』。これからはもう前を向きたくてという歌詞が、自分を前に進ませてくれる感じがするから」(22歳/医療・福祉/専門職)

・「『もしも運命の人がいるのなら』。私はまだ運命の人と出会っていないと、前向きに考えられるから」(28歳/情報・IT/事務系専門職)

第3位 aiko

・「『あたしの向こう』。アップテンポな曲で自分の気持ちを吐き出すように聞けるから」(29歳/医療・福祉/販売職・サービス系)

・「『透明ドロップ』。ひとりで部屋にいるときに聞くと、この曲の主人公と自分が重なって泣けてきます」(29歳/医療・福祉/専門職)

失恋ソングで圧倒的な支持を得たアーティストはHY。中でも『NAO』『366日』に人気が集中しました。切なく響くボーカルの美声に癒やされるという人が多いようです。感情移入できる歌詞も人気のポイント。やはり女性ボーカルの曲に人気が集中しましたが、槇原敬之やSonar Pocketといった男性アーティストの曲を挙げる女性もいました。

30代が選ぶ、失恋したときに聞きたいアーティストの曲

第1位 HY

・「『366日』『Song for…』。曲調がしっとりしていて、歌声にもグッとくる。歌詞も、若いころにはわからなかった思いが、最近わかるようになってきて悲しみに浸れます」(33歳/アパレル・繊維/クリエイティブ職)

・「『NAO』。好きな人のことが忘れられない気持ちが書かれていて、その気持ちが失恋したときにすごく共感できるから」(36歳/通信/営業職)

第2位(同率) スピッツ

・「『チェリー』。初恋の思い出の曲で、楽しかったときの気持ちがよみがえって元気になれるから。あんな恋する気持ちは二度と味わえないなってくらい、淡くて幸せで苦しいこともあってキラキラした時間だった」(35歳/運輸・倉庫/事務系専門職)

・「『楓』。失恋してつらかった時期に聞いていて癒やされた。失恋を乗り越えて前向きに……というよりは今の悲しい寂しい気持ち、好きだった彼の思い出を抱きながら生きていくというようなニュアンスの歌詞に、とても共感した」(34歳/運輸・倉庫/その他)

第2位(同率) 安室奈美恵

・「『Love Story』。失恋したけど、感謝をして前に向かって歩いていこうという前向きな曲だから」(38歳/運輸・倉庫/その他)

・「『arigatou <thank the world for LOVE…gift song for 2011>』。感謝の気持ちが生まれて前向きになる」(38歳/医薬品・化粧品/事務系専門職)

第4位 宇多田ヒカル

・「『First Love』。失恋する度に初恋を思い出すので、必ずこの曲を聞きたくなります」(36歳/その他/専門職)

・「『First Love』。学生時代に失恋したときにたまたま聞いてた曲で、自分の状況と重なってしまって聞きながらずっと泣いていた。今でもそれを聞くと涙が出てくる」(38歳/建設・土木/秘書・アシスタント職)

20代、30代ともにHYがトップ! 心に響く失恋ソングの代表曲として、幅広く愛されているんですね。20代の人以上に、30代の人たちは選ぶ曲が幅広いのが特徴的で、回答は割れました。青春時代にリアルタイムで聞いていたアーティストの曲はもちろん、竹内まりやの『元気を出して』や、ちあきなおみの『喝采』といったさらに上の世代の名曲を挙げる人も! 女性ボーカルの曲中心ということもなく、第2位のスピッツをはじめ、B’zや山崎まさよしといった男性アーティストの曲も多く見られました。

失恋ソングで元気を取り戻したら次の恋へ!

失恋をして気持ちが落ち込んでいるときは、無理して明るく振る舞ったりせず、とことん落ち込んで自分と向き合ってみることも大切。そんなときに失恋ソングがとても役立ちます。自分の気持ちとシンクロする歌を何度も聞いてどっぷり浸ってみれば、悲しい気持ちもいつの間にか解消できるはず。すっきりして次の恋へと進みましょう!

(橋村望)

※画像はイメージです

※マイナビウーマン調べ

調査日時:2018年6月1日~6月5日

調査人数:395人(20~39歳の未婚女性)