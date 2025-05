まさに媚薬!? 彼との距離をグッと近づけるルームミストが誕生

相模ゴム工業はこのほど、ヒトフェロモン入りミスト「ALL YOU NEED IS LOVE」を3月28日より発売を開始する。

世界から見ても、スキンシップの苦手な人が多い国「日本」―。同社が2013年に行った調査でも、「相手がその気になってくれない」と悩む男女が多かったことが分かっているという。そこで開発されたのがヒトフェロモン入りミスト「ALL YOU NEED IS LOVE」だ。同商品には2人の雰囲気作りをサポートする「ヒトフェロモン」が2種類、男性フェロモンの有力候補として考えられている「アンドロスタジエノン」と女性フェロモンの有力候補として考えられている「エストラテトラエノール」が入っているという。

そのほか、異性を誘惑し、引き寄せ、自身を魅力的に魅せるといったフェロモンのイメージを3つのステージで変化する香りで表現したところもポイント。実際にミストを香ってみると、初めはグレープフルーツ、ローズマリー、イランイランといった爽やかな香りが、あとから甘い香りに変化し鼻腔をふわっと刺激する。