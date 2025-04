シスそれともジェダイ? ザ・キッスのスター・ウォーズジュエリー登場

ザ・キッスは、株式会社ニュートラルコーポレーションとの協業により、今もなお多くのファンを魅了する『STAR WARS(スター・ウォーズ)』の世界観を表現したアクセサリーコレクションの販売を始めました。全国のTHE KISS 直営店(一部店舗を除く)、THE KISS 公式オンラインショップほかにて販売中です。

シンプルでスタイリッシュなデザインのペアリングやペアネックレスを豊富に取り扱うザ・キッスから、スター・ウォーズの世界観をモチーフにデザインされたアクセサリーコレクションが発売されました。

35年以上にわたり多くのファンを魅了し続けている「スター・ウォーズ」。その世界観を表現したコレクションが発表されました。主張しすぎず、さりげなく身につけられるネックレスは、スター・ウォーズファンのカップルにおすすめ。また、ネックレスは【STAR WARS】オリジナルBOXに収められるので、ギフトにもぴったりです。

【STAR WARS】リバーシブルネックレス

【STAR WARS】ロゴ入りネックレスSith™モデル

【STAR WARS】ロゴ入りネックレス Jedi™モデル

片面に銀河帝国軍の国章と「COME TO THE DARK SIDE」の刻印、もう片面には反乱軍のマークに「MAY THE FORCE BE WITH YOU」の刻印が入ったリバーシブルネックレス。コインの表裏にデザインすることで、善悪の表裏一体感を表現。リバーシブルタイプなので気分や服装によって使い分けができます。※素材:シルバー 925、エポキシ(WH/BK) 価格:15,000 円+税側面に「STAR WARS」のロゴが入ったモデル。中央にはオニキスをセット。暗黒のシスのイメージカラーをブラックコーティングで表現しました。1石のシンプルなデザインはさりげなく身に着けられるネックレスです。※素材:シルバー 925(ブラックロジウムコーティング)、オニキス 価格:16,000 円+税側面に「STAR WARS」のロゴが入ったモデル。中央にはブルークォーツをセット。シスに対してジェダイの雰囲気をシルバーと黒いぶし加工で表現しました。1石のシンプルなデザインは普段使いに最適です。※素材:シルバー 925(いぶし加工)、シンセティックスピネル(アクア) 価格:16,000 円+税

マイナビウエディングでは、THE KISSのプレステージブランド「THE KISS Anniversary」のブライダルラインをご紹介中。また、ちょっとだけ個性を主張できるデザインの婚約指輪も多くご覧いただけます。人気ランキングをのぞけば、旬のデザインや価格の相場なども確認できるから便利。また指輪のサイズは男女それぞれいくつまであるか、ジュエリーのプロが回答してくれていたり、雑誌をみるよりも今が見えてくるストリートSNAPなど、リアルな情報がたっぷり。気軽にのぞいてみてくださいね。