東京2020オリンピックのオフィシャル旅行サービスパートナーであるKNT-CTホールディングスは、「500 Days to Go! / 開催まであと500日! 」の期間中に実施される第4回東京2020競技体験プロジェクトイベント「東京2020 Let’s55 ~レッツゴーゴー~ with 野村ホールディングス」(3月30・31日開催)においてバーチャルサイクリング体験ブースを出展する。また、グループ会社であるクラブツーリズムは本イベントに合わせ、通常は非公開である東京証券取引所の裏側が見学できる日帰りツアーを特別に企画・実施する。