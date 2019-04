今回から、Office 365のMicrosoft Teamsを紹介していきます。もともと、Office 365にはLyncというチャットツールがありました。Lyncを使うことで、チャット、電子会議、ファイル転送(ファイル共有)などを実現していました。マイクロソフトがSkypeを買収することで、LyncはSkype for Businessとなりました。Skype for Businessは現在もOffice 365のチャットツールとして使用できますが、Skype for Businessとは別に昨年から登場した新しいチャットツールがMicrosoft Teamsです。

