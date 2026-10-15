ビジネス基盤としてのクラウドに不足するもの

Google WorkspaceやMicrosoft 365といった統合型クラウドサービスをビジネス基盤として導入する企業は増え続けている。クラウド化やDX推進をめざし、組織内での活用促進に取り組む企業も少なくない。しかし、その使い勝手に不満や課題を感じているケースもあるのではないだろうか。

かつて多くの日本企業では、自社向けに開発された専用システムや、国内企業が提供する業務パッケージを利用していた。当然ながら、それらは日本企業の業務や商習慣を前提に設計されていた。一方で、グローバル市場向けに提供されているGoogle WorkspaceやMicrosoft 365は、日本企業特有の組織運用や業務フローに必ずしも最適化されているわけではない。

もちろん、従来の仕組みをそのまま再現する必要はない。例えば印鑑文化のように、デジタル化によって見直しが進んでいる業務もある。しかし、組織管理やアクセス権限の考え方など、企業として維持したい運用ルールも存在する。

また、ITリテラシーの差が依然として大きいのも現実だ。特にサービス業や製造業など、オフィスワーカー以外の従業員を多く抱える企業では、誰でも簡単に利用できることが重要となる。少しのミスがあっても安全性が損なわれず、ケアレスミスをカバーできるような仕組みも求められる。

こうした不足や不満を、別の専門ツールを追加導入して解決するのではなく、Google WorkspaceやMicrosoft 365の機能を拡張する形で解決するのが、サテライトオフィスの「アドオン」だ。

日本企業に寄り添って開発・導入をしてきたサテライトオフィス

サテライトオフィスは、日本でGoogle WorkspaceやMicrosoft 365の活用が始まった黎明期から、日本企業への導入を支援してきた。その過程で、「こんなことができたらいいのに」「こういう機能が欲しい」といったユーザーの声を拾い上げ、それを実現するアドオンを数多く開発・提供してきた。

2026年8月現在、各種クラウドサービス向けアドオンの導入社数は8万4320社に達している。合計アカウント数も2436万2370アカウントと膨大で、多くの企業で活用されながら改善・進化を続けてきた製品群であることがうかがえる。Googleパートナーアワードも継続的に受賞しており、ベンダーとしての信頼性も高い。

また、同社はアドオン開発だけでなく、独自サービスの開発にも取り組んでいる。近年は、日本企業が生成AIを安全かつ安心して活用するためのサービス群「サテライトAI」シリーズにも注力している。新しい技術や業務効率化に貢献するサービスを積極的に取り入れ、現場のニーズに応え続けていることが分かる。

さらに、Google製品を中心としたハードウェアの取り扱いに加え、ビジネスに役立つ他社製品の導入支援やサポートも提供している。企業のDX推進やIT活用をトータルで支援できる点も大きな特徴だ。

企業の要望に応える多彩なアドオン群

サテライトオフィスのアドオンには、セキュリティ強化、組織運用の効率化、業務利便性の向上など、企業活動を支援するさまざまな機能が用意されている。

その中でも特に人気が高いのが「シングルサインオン」だ。複数のクラウドサービスへの一括ログインを可能にすることで、エンドユーザーのパスワード管理負担を軽減するとともに、IPアドレスや端末ごとのアクセス制御も実現する。利用者の利便性向上と管理者の運用負荷軽減、さらにセキュリティ強化を同時に実現できるツールとなっている。

このほか、組織単位での予定共有を支援する「組織カレンダー」や、社内スタッフ検索や組織管理を効率化する「組織アドレス帳」も提供している。また、社内ドキュメントを効率的に管理したい、社内への情報共有を円滑にしたい、大容量ファイルを安全に送受信したいといったニーズに応える機能も充実している。

これらの機能は、前述のとおりユーザーからの機能要望をもとに開発されてきたものだ。つまり、今後もユーザーの声を反映したサービス強化が期待できるということでもある。Google WorkspaceやMicrosoft 365の標準機能だけでは物足りないと感じている企業にとって、心強い存在といえるだろう。

サテライトオフィスが提供するアドオン群の4つの強み

サテライトオフィスが提供するアドオン群には、大きく4つの強みがある。

まず最大の特徴は、Google WorkspaceやMicrosoft 365といった既存のクラウド環境とシームレスに連携できることだ。例えばGoogle Workspace向けアドオンはGoogle App Engineなどを活用して開発されており、高い連携性を実現している。違和感のない操作感で機能を拡張できるほか、管理面でも既存環境と同様に一元管理しやすい。

次に、日本企業の業務運用に最適化された機能を提供している点が挙げられる。個人ではなく組織を基準とした予定共有や承認フローなど、日本企業の組織構造や運用にフィットする機能が豊富だ。また、機能ごとに提供されるコンパクトなアドオンも多く、必要なものだけを組み合わせることで、自社に最適な環境を構築しやすい。

さらに、アドオンだけでなくGoogle WorkspaceやMicrosoft 365本体の導入支援やサポートも提供している。導入後の運用フェーズでも、トラブルや疑問に対して電話・Web会議・メールで迅速に対応する。マニュアルの提供や学習機会の提供も行っているため、専門人材が不足している企業でも安心して運用を継続できる。

そしてもう一つの大きな強みが、高いコストパフォーマンスだ。料金は1アドオンあたり1ユーザー月額220円（税込）。複数のアドオンを利用する場合はセットプランも用意されており、1ユーザー月額660円（税込）のプランでは、将来提供予定の機能も含め、すべてのアドオンを利用できる。

使いやすさ、機能性、サポート体制、そしてコストメリット。そのすべてを兼ね備えていることが、サテライトオフィスのアドオン群の強みなのである。

コストメリットが大きく将来的な拡張性も期待できるライセンス価格

業務基盤としての価値を高める「＋α」の機能群

サテライトオフィスのアドオン群は、機能の豊富さだけでなく導入のしやすさも魅力だ。どのアドオンも1つから利用でき、少人数での導入にも対応している。まずは1部署で試験導入し、その後全社展開するスモールスタート型の導入もしやすい。

また、導入前の相談やサポートも充実しているほか、自社環境で試せる30日間の無償トライアルも用意されている。事前に十分な検証を行えるため、導入後に「期待していたものと違った」「うまく運用できなかった」といったミスマッチを防ぎやすい。

Google WorkspaceやMicrosoft 365を単に導入するだけでなく、自社の業務基盤としてより高いレベルで活用していく。そのための重要なピースとなるのが、サテライトオフィスのアドオン群だ。

本連載では、多彩なアドオンの中から特に導入実績が多く、利用価値の高い製品を順次紹介していく。次回は、本稿でも紹介した「シングルサインオン」をはじめ、セキュリティ強化に役立つアドオンについて詳しく取り上げる予定だ。

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