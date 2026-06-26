前回は、Outlookでのメール処理におけるMicrosoft 365 Copilot（以下、Copilot）の活用を紹介しました。今回は視点を広げ、OneDrive for Businessに保存されたファイルを対象に、Copilotを活用する方法を取り上げます。

日常業務では、WordやPowerPointなどのファイルを作成する機会が多くありますが、「作成後の見直し」「内容の整理」「過去ファイルの再利用」には意外と手間がかかります。Copilotを活用することで、こうした作業を効率化できます。

ファイル業務の課題

多くのユーザーが次のような課題を抱えています。

・文書の内容が長くなり、要点を把握しにくい

・自分で書いた文章でも客観的にチェックしづらい

・過去の資料を探して再利用するのが手間

・複数ファイルの内容を比較するのが大変



こうした作業は、単純作業に見えて時間がかかるうえ、集中力も消耗します。以前はWordのツールの校正機能（校閲機能）や音声読み上げ機能が役立っていました。Copilotは、OneDriveに保存されたファイルを横断的に参照しながら、こうした課題の解決を今までよりもさらに高度に支援します。

OneDriveとCopilotの基本的な使い方

各種文書は基本的にOneDrive for Businessに保存します。OneDriveには個人ユーザー向けのOneDriveと、Microsoft 365（以下M365）のOneDrive for Businessがあります。どちらも名前は同じOneDriveでクラウドストレージですが、全く異なるシステムです。

Copilotを活用するにはOneDrive for Business（以下、OneDrive）を利用してください。OneDriveに保存することで、Copilotから参照しやすくなります。

まずは、OneDriveに保存したファイルを開きます。今回はWord文書を例に説明します。

(1) OneDrive for Businessにサインインして、作業対象のWordファイルを開く



OneDrive上のファイル一覧画面

(2)「Copilot」ボタンをクリックする



M365のテナントのバージョンによっては、ツールバーなど、他の場所に表示されているかもしれません。なお、ブラウザにEdgeを使っている場合はウィンドウ右上のEdgeのツールバーにもCopilotのボタンが表示されることがありますので、EdgeのCopilotボタンと間違えないように注意してください。

使用例その1：文書の要約

まず基本となるのが要約です。Copilotのテキストウィンドウに、「この文書を要約してください」と入力します。

(3)Copilotペインが開いた

(4)「新しいチャットを開始」ボタン

(5)チャット用のテキストボックスにCopilotへのプロンプト（指示文）を入力する

(6)「→」（送信）ボタンをクリックしてCopilotにプロンプトを送信する



要約プロンプトの入力

Copilotは文書全体を読み取り、要点を整理します。



(7)Copilotが生成した要約文。



要約結果表示

単なる短縮ではなく、

・目的

・重要ポイント

・結論

といった業務的な意味を持つ形で整理される点が特徴です。

使用例その2：文章の改善提案

次に、文章の品質向上です。 Copilotペインを最後までスクロールするか、「新しいチャットを開始」ボタンをクリックしてください。

(1) 「この文章をより分かりやすく書き直してください」とプロンプトを入力する

(2)「→」（送信）ボタンをクリックする



文章改善プロンプト

Copilotは、

・冗長な表現の削減

・分かりやすい言い換え

・論理構成の整理

などを行います。

(3)どのように文章を修正したか、修正ポイントの解説

(4)修正された文章

(5)修正された文章を採用するときは「完了」ボタンをクリックする

(6)修正された文章を破棄して元の文章に戻すときは「元に戻す」ボタンをクリックする



改善後の文章

自分では気付きにくい表現のクセを補正できる点が大きな利点です。またCopilotは原稿となるWord文書を直接編集することもあります。Copilotの編集結果を採用するかどうかは、「完了」／「元に戻す」ボタンで決定します。

使用例その3：過去ファイルの参照

M365 Copilotの強みは、複数のファイルを横断的に扱える点です。

(1)「OneDriveに保存されている関連資料を踏まえて、この文書を改善してください」とプロンプトを入力して実行する

(2)OneDriveに保存されている他の文書を参照して、企画書の文書を再構成した



他ファイル参照のプロンプト

Copilotは、「ユーザーがアクセス可能な範囲の」ファイルを参照し、内容を補強します。過去に作成した資料を「探す」手間を軽減し、活用しやすくなります。

なお、Copilotはユーザーがアクセス可能な範囲のみ、対象とします。たとえば、OneDriveの中に役員しかアクセスできないフォルダー、人事部しかアクセスできないフォルダーなどがあれば、役員ではないユーザーがCopilotを使っても役員フォルダーのデータにはアクセスできません。人事部ではないユーザーが人事部フォルダーのデータを活用することはできません。適切なアクセス権が設定されていれば、アクセス権のないユーザーがCopilotを通じて機密情報に触れることはありません。

Copilotが再構成した文書を採用するときは、Copilotペインを最後までスクロールします。

(3)「この内容で文書に反映して」ボタンをクリックして、プロンプトを入力する。手入力でもかまわない

(4)「→」（送信）ボタンをクリックする



他資料を踏まえた提案結果

使用例その4：複数文書の比較

さらに、複数ファイルを比較することもできます。

(1)「この文書と同僚が作成した添付ファイルの企画書との違いを教えてください」とプロンプトを入力する

(2)「＋」（添付）ボタンをクリックして、比較する文書を添付する

(3)添付したファイルのアイコン

(4)「→」（送信）ボタンをクリックする



文書比較のプロンプト

Copilotは、

・内容の差分

・重複部分

・変更点

を整理して提示します。

なお、添付ファイルについては、PCのローカルフォルダーからファイルをアップロードして添付することもできますが、なるべく、あらかじめOneDriveに保存しておくのがいいでしょう。OneDriveのフォルダーからファイルを添付することもできます。

(5)同僚の企画書と比較した分析結果が表示された



(6)Copilotペインをスクロールしてみると、総合評価としてわかりやすく比較表も作成されている



バージョン違いの資料確認などに有効です。

メリット

OneDriveとCopilotを組み合わせる主な利点は次のとおりです。

・文書レビュー時間の短縮

要約・修正提案を自動化

・文章品質の向上

客観的な視点でのチェックが可能

・過去資料の有効活用

検索の手間を省略

・複数ファイルの整理

比較・分析が容易

特に、「自分が作った資料を客観的に見直す」という用途で効果が高い点が特徴です。

注意点

一方で、注意点もあります。

・参照範囲はアクセス権に依存

閲覧権限のないファイルは対象外

・内容の正確性は保証されない

提案された内容は必ず確認が必要

・ファイル構造が整理されていないと効果が低い

OneDrive内のファイル管理が重要

・曖昧な指示では精度が落ちる



前回紹介したOutlookのCopilot活用と同様、Copilotはあくまで「下書き・補助」であり、最終判断は人間が行う必要があります。

どんなユーザーに向いているか

特に効果が高いのは次のようなユーザーです。

・報告書や企画書を作成する機会が多い

・過去資料を頻繁に再利用する

・文章の品質を重視する

・複数バージョンの資料を扱う



逆に、単純な定型文書のみ扱う場合は、効果は限定的です。

まとめ

OneDriveとM365 Copilotを組み合わせることで、 「ファイルを保存する」から「ファイルを活用する」へと使い方が変わります。単なる文書作成支援ではなく、過去の知識を活用する業務AIとして機能する点が特徴です。

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