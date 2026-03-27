当連載では今までMicrosoft 365（以下、M365）を契約していれば追加料金なしで利用できる Copilot Chat を取り上げました。Outlookをはじめ、各アプリで「開いているアイテム」を対象に支援が受けられるようになり、日常業務の省力化に役立つ場面が増えています。

一方で、Copilotにはもう1つ、追加ライセンスが必要な有料版M365 Copilotがあります。名前は同じCopilotでも、その位置づけや役割は大きく異なります。今回からは、この有料版M365 Copilotに焦点を当て、現場でどのような価値をもたらすのかを見ていきます。

なお、Copilotには大きく3種類あります。Copilotの種類については、第132回記事を参照してください。当記事では、便宜上、M365ユーザーが追加料金無しで利用できるCopilotをCopilot Chat、追加料金（追加ライセンス）が必要なCopilotをMicrosoft 365 Copilot(M365 Copilot)と呼びます。

有料版M365 Copilotは「Copilot Chatの上位版」ではない

一般的に「有料版」と聞くと、無償版の機能拡張をイメージしがちですが、M365 Copilotは単純な上位版ではありません。性格としては、Copilot Chatとは別物の業務向けAIと考えたほうが理解しやすいでしょう。

Copilot Chatは、基本的に「開いているアイテム」やユーザーが明示的に指定した内容を対象にしたアシスタントです。一方、有料版M365 Copilotは、ユーザーのアクセス権の範囲内で、以下のようなM365テナント内のデータを横断的に参照し、回答や提案を行います。点ではなく「面」で業務を捉える点が、最大の違いです。これは、人が「記憶をたどりながら仕事を進める」感覚に近い使い方と言えます。



・Outlookのメールや予定表

・Teamsのチャットや会議内容

・OneDrive for BusinessやSharePointに保存されたファイル



たとえば、OneDrive for Businessに保存した各種のファイルなどもM365 Copilotの判断材料となります。その際、組織のポリシーでアクセス許可が自分に与えられていない情報には、自分のアカウントのM365 Copilotもアクセスできません。M365 CopilotからAIの回答として間接的に情報が漏れる心配はありません。

なお、M365 Copilotを導入したからと言ってCopilot Chatが使えなくなるわけではありません。Copilot Chatに追加して、M365 Copilotも使えるようになります。

※ポイント

同じ組織（テナント）のユーザーでも、ユーザーAとユーザーBのアクセス許可の範囲が異なれば、ユーザーAのM365 CopilotとユーザーBのM365 Copilotのアクセス範囲も異なります。あくまで、ユーザーのアクセス許可の範囲内でM365 Copilotも活動します。

Copilot ChatとM365 Copilotはほとんど別物。併用できる。

M365 Copilotで何が変わるのか

M365 Copilotは、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsといった主要アプリに深く統合されています。 たとえば、特定のファイルを開いていなくても、「先週の会議内容を踏まえて企画書のたたきを作成してほしい」といった指示が可能です。Copilotは関連する会議記録や資料を参照し、文脈を理解した形でアウトプットを生成します。

また、Teamsでは複数の会議やチャットの内容をまとめて要約し、「自分が把握すべきポイント」を整理することもできます。単なる要約ではなく、「次に取るべきアクション」を提示する点も特徴です。

現在、これらはCopilot Chatでは実現できない領域です。業務全体を俯瞰し、意思決定を支援することが、M365 Copilotの狙いです。

ユーザーのアカウントがアクセス可能なM365の全体のサービス内容を対象とするAIがM365 Copilot

M365 CopilotはM365テナントの全情報にアクセスできるのではなく、そのユーザーに許可された範囲だけアクセスできる。

ライセンス体系から見えるM365 Copilotの立ち位置

M365 Copilotは、M365に追加して契約する有料アドオンです。M365 E3/E5やBusiness Standard、Business Premiumなど、対応するベースライセンスが必要になります。

ライセンスはユーザー単位で付与できるため、「まずは管理職や企画部門だけ」「情報量の多い職種から」といった段階的な導入も可能です。すべてのユーザーに一律で配布する必要はありません。

このライセンス体系からも、M365 Copilotが「全員必須の標準機能」ではなく、業務内容に応じて効果を発揮する専門的な支援ツールであることが読み取れます。

M365 Copilotが向いている現場、向かない現場

有料版M365 Copilotは、特に次のような環境で効果を発揮します。



・メール、会議、資料の量が多い

・情報収集や整理に時間を取られがち

・個人の判断や企画力が求められる



逆に、定型業務が中心で、扱う情報量が少ない現場では、Copilot Chatで十分な場合もあります。重要なのは、「最新だから」「話題だから」導入するのではなく、自分たちの業務に合っているかを見極めることです。

M365 Copilotのライセンス料は、決して安価ではありません。むやみに導入するのではなく、必要な業務を見極めることが大切です。

ライセンスはユーザー単位。必要なユーザーにだけライセンスを購入して割り当てる。

M365 Copilotを使うために必要な準備

M365 Copilotを利用するには、管理者によるライセンス契約と設定が必要です。契約はM365管理センター（マイクロソフトから直接購入）、またはベンダー経由で行います。

直接購入の場合、使いたいそのときにすぐにライセンスを購入して使い始めることができますが、決済のためにクレジットカードが必要です。ベンダーから購入する場合、書類手続きなどに1～3週間くらいかかることがありますが、買掛取引や口座引き落としを利用したり、ベンダー独自の割引サービスやサポートサービスを利用したりできる場合があります。

M365のライセンスをベンダーから購入している場合は、引き続きM365 Copilotについても同じベンダーから購入するとライセンス管理が簡単です。

その後、管理センターでCopilotを有効化し、対象ユーザーにライセンスを割り当てます。あわせて、Exchange、Teams、SharePointなどのサービスが正しく利用できる状態になっているかも確認しておく必要があります。

具体的な設定手順や、導入時につまずきやすいポイントについては、次回以降で詳しく解説します。

まとめ

前回紹介したCopilot Chatは、「開いている作業を助けるアシスタント」でした。それに対して、有料版M365 Copilotは、業務全体を理解し、次の一手を支援するAIです。

両者は競合するものではなく、役割が異なります。Copilot活用を一歩先へ進めたい現場にとって、M365 Copilotは現実的な選択肢になりつつあります。

※M365 Copilot使用不可プラン

なお、以下のM365プランでは、M365 Copilotを利用できませんので注意してください。M365 Copilotを利用できるのは、基本的にビジネス向けのプランです。



●個人向けプラン

・Microsoft 365 Personal

・Microsoft 365 Family

・Microsoft 365 Premium



●永続ライセンス版Microsoft Office（買い切り版Microsoft Office）

・Office 2024、2021、2019など



●教育機関向け（Education）プラン

・Microsoft 365 A1/A3/A5（学生用ライセンス）

・Office 365 A1/A3/A5（学生用ライセンス）

（教職員向けライセンスは機能限定でM365 Copilotを利用可）



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