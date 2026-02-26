新しいデザインになったMicrosoft 365（以下M365）のOutlookのCopilotが高機能になりました。 今回紹介するのは、別ライセンスとなる有料アドオンのMicrosoft 365 Copilot（有料アドオン）ではなく、M365を契約すれば追加料金無しで使用できるCopilot Chatです。

※3種類のCopilot 一般ユーザーの目に触れるCopilotには、大きく以下の3種類があります。

Copilotの種類 特徴 Copilot

（無料版） Microsoftアカウント（無料）を作れば誰でも無料で利用できるCopilotで、基本的にWeb上でのチャットで利用します。インターネット上の情報を元に回答します。個人データ（メール内容やOneDriveに保存したファイル）などにアクセスすることはありません。 Copilot Chat M365を契約すると追加料金無しで利用できるCopilotで、M365のチャットウィンドウで利用します。通常はインターネット上の情報を元に回答しますが、Outlook では開いているアイテム（メールや予定表など）に基づく要約等が可能。Word/Excel/PowerPoint では「今開いているファイル」に対して支援できます。ただし、一部のM365プランではサービスに含まれていません。 Microsoft 365 Copilot

（有料アドオン） Copilotは、各ユーザーが持つ既存のアクセス権限を遵守します。そのため、ユーザーが持つアクセス権のみを機能強化し、Copilotを通じてアクセスすることはできません。

M365版のCopilotには更に細かなエディションがありますし、Microsoft Copilot Studioというプラットフォーム版の全く別物のCopilotもあります。

全てCopilotと呼ばれていて非常に紛らわしいので、有償版のCopilotを契約する際には、目的のCopilotの用件を満たしているかどうか、慎重に確認してください。

いずれも情報漏洩に繋がるようなことが無いように、推論の材料としてアクセスするデータの範囲、学習内容については、厳重に制限されています。

当連載では特に断りが無い限り、M365を契約すると追加料金無しで利用できるCopilot Chatを取り上げています。今回も、Copilot Chatを取り上げます。

Outlook on the webを使うときに表示される2つのCopilotボタン

新しくなったOutlook on the web（Webアプリ版Outlook）をEdgeで開くと、2つのCopilotボタンがあります。どちらもCopilot Chatを呼び出すボタンですが、機能に違いがありますので注意が必要です。

まず、Webアプリ版Outlookの画面を見てみましょう。

(1)Edgeのツールバーに表示されるCopilotボタン

(2)Outlookのツールバーに表示されるCopilotボタン



どちらもクリックするとCopilot Chatペインを開くので紛らわしいのですが、この2つのCopilotボタンは全くの別物です。

Edgeのツールバーに表示されるCopilotは、Microsoftアカウント（個人用）でEdgeにサインインしているか、Entra ID（会社や学校用）でEdgeにサインインしているかによって、挙動が変わります。また、EdgeへのサインインとM365へのサインインは異なりますので注意してください。

Edgeに組み込まれているCopilotなので、Google Chromeなどの他のブラウザを使用しているときには表示されません。

一方でOutlook on the webのツールバーに表示されるCopilotボタンはM365の追加料金なしで利用できるCopilot Chatです。Outlookと連携し、Outlookの開いているアイテム（メール）に対して働きかけることができます。M365でCopilotを「ピン留め」しているときに表示されます。

デスクトップアプリ版Outlookの場合も、ピン留めによってM365のCopilot Chatのボタンを表示できます。

EdgeのCopilotボタン

CopilotボタンをクリックするとOutlookと同じEdgeのウィンドウ内にCopilot Chatのペイン（枠）を開きます。よく見ると、Outlookのペインの外側にチャットウィンドウが表示されていることが分かります。

※ペイン：ウィンドウ内の区画のこと。直訳すると、ウィンドウは窓ですが、ペインは窓の中の格子を意味します。

(1)EdgeのCopilotボタンをクリック

(2)Outlookのペイン

(3)Copilot Chatのペイン



この場合、Outlookと同じウィンドウ内に表示されていますが、実は、Copilot ChatとOutlookを別ウィンドウで開くのと同じで、Copilot ChatはOutlookを自動的に参照することはありません。

機能的には以下の状態と同じです。

(4)Outlookを開いたウィンドウ

(5)別ウィンドウでCopilot Chatを開く



試しに、「このメールを要約してください」と入力しても、期待した回答を得られないことが少なくありません。

(6)「このメールを要約してください」と入力する

(7)回答は、メールの内容を得られなかったので貼り付けてほしいとのこと



※EdgeのCopilotから「このページを共有しますか？」という確認が表示されたときに共有を許可すると、要約が帰ります。ただし、その場合も、あくまで「Webページの内容を参照する」のであって、Outlookの一部としてOutlookのメールを認識しているわけではないので、後述のOutlookのCopilot Chatに比べると正確性に欠けます。

OutlookツールバーのCopilotボタン

見た目は同じCopilotボタンに見えますが、よく見るとOutlookの一部として開いているペインです。そして、開いているアイテム（メール）を暗黙の処理対象とします。

(1)Copilot Chatのペイン。Outlookのメニューバーを見るとOutlookの内部にあることがわかる

(2)次のステップとしての操作の提案



このCopilot ChatはOutlookの一部として、左側に開いているOutlookのアイテム（メール）を暗黙の対象としています。

(3)「このメールを要約してください」をクリックする

(4)適切なプロンプトがテキストボックスに自動入力される

(5)プロンプトの送信ボタンをクリックする



テキストボックスに、自分でプロンプトを入力して送信してもかまいません。

(6)期待通りのCopilotの回答が得られた



Microsoft 365 Copilot（有料アドオン版）のように、OneDriveやSharePointなどに保存したデータまですべてを情報素材として横断して活用するわけではありませんが、Outlookのメールや予定表、開いている最中のファイルなど、一部を対象にCopilot Chatを使えるようになりました。

たとえば、メールの内容を要約するにしても、以前のように、いちいちOutlookの受信メールをコピー＆貼り付けしてCopilot Chatウィンドウに貼り付ける必要はありません。

まとめ

2025年末以降に展開が進んだ新しいデザインのM365では、Outlook、Word、Excel、PowerPointで使えるCopilotの機能が強化され、開いている文書を対象としたアシスタント機能が追加されました。

今回はOutlookを例にしましたが、Word、Excel、PowerPointでも開いているファイルをCopilot Chatで活用できるようになりました。

まだ、限定的な機能ではありますが、M365の各アプリの活用を省力化、あるいは高機能化しています。

