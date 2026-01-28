今回は新しいURLや新しいデザインを紹介します。

2026年になり、Microsoft 365（以下M365）のポータルも若干デザインが変更されました。また、2025年からのことになりますが、ポータルサイトの公式URLも変更されています。 今回は新しいURLや新しいデザインを紹介します。

新しいMicrosoft 365ポータルURL

過去、当記事は、M365のポータルサイトのURLとして、以下のURLを紹介してきました。

https://portal.office.com

このURLにアクセスしても、新しいポータルURLに自動転送されますので、気がついていないユーザーも少なくないと思われますが、2025年5月より、公式ポータルサイトのURLは以下に変更されています。

https://m365.cloud.microsoft

まだ古いM365ポータルサイトのURLをショートカットやお気に入りに登録しているユーザーは、新しいURLに変更しておきましょう。 2025年12月20日に、ポータルサイトURLの転送機能に障害が発生し、数時間にわたって古いURLからはサインインできない」という事態が発生しました。その間も新しいURLでは正常にサインインできました。 また、すでに新しいURLが公式URLとなっているため、旧URLは今後廃止される可能性もあります。

(1)「サインイン」をクリックしてサインインする



新しいポータルデザイン

2025年末から、ポータルサイトのデザインも一部変更となりました。 2025年10月から一部のテナントでデザイン変更が始まり、2026年1月現在ではほとんどのテナントで新しいデザインに変わっています。

今回のバージョンアップでは、よりWindowsとの操作性を合わせるため、「アプリ」ボタンをクリックするとWindowsのスタートメニューのようにアプリメニューが展開されるようになりました。

(1)サインイン後の新しいM365ポータル。M365 Copilotのチャットが全面に出ている点は今までと変わらない。



(2)有償版のCopilotの説明が表示される。



②の「Copilotのアップグレード」をクリックすると、有償版のCopilotの説明ページを表示します。有償版に切り替わるわけではありません。ただしテナント（組織）の設定によっては、テナント管理者に有償版Copilotのライセンスのリクエストが通知される場合があります。

今回のデザイン変更で変化が目立つのは、ユーザー操作や設定、Webアプリを開く方法でしょう。 Windowsのデスクトップ操作に少し似た操作に変わりました。

(3)ユーザー情報やユーザーアカウントに関するメニューを開くには自分の名前をクリックする



(4)M365からサインアウト（ログアウト）する



(5)自分のアカウント情報を確認する



(6)自分のプロファイル情報を確認する



(7)他のユーザー名でM365にサインインし直す



(8)設定関係のメニューを開くには「…」をクリックする



(9)M365の個人環境の設定画面を開く



(10)ウィンドウの右側にヘルプのペイン（枠）を開く



(11)デスクトップアプリのライセンスがある場合、デスクトップアプリをダウンロードしてインストールする



(12)Androidのスマートフォンやタブレット、iPhone、iPadのアプリをダウンロードするQRコードを表示する。QRコードをスマートフォンやタブレットで読み込んでアプリをインストールできる



(13)Windowsのスタートボタンのように「アプリ」をクリックするとスタートメニューのようなWebアプリメニューを表示する



(14)アプリ名をクリックするとWebアプリを新しいタブで開く



(15)Webアプリメニューに表示されていないWebアプリを開くときは「全てのアプリ」をクリックする



(16)アプリ名の右側の「＞」をクリックして、Webアプリをメニューのピン留めから外すことができる



なお、Excel、Word、Teamsなどの主なアプリについては、アプリ名をクリックすると新しいタブでアプリを開くので、「新しいタブで開く」メニューには意味がありません。ただ、中には、新しいタブを開かずに、M365の今開いているタブから遷移してしまうアプリも存在するため、メニューの構造に統一性を持たせるために、多くのアプリに共通して「新しいタブで開く」メニューが付いています。

また、今回のポータルデザインの変更に前後して、アプリのアイコン…Excel、Word、PowerPoint、Outlookなどのアイコンもデザインが刷新されました。

※今回のバージョンアップにかかわらず、M365のバージョンアップは、全世界一斉ではなく、テナント単位で順次行われる。早めに新バージョンが適用されるテナント、他よりも遅くバージョンアップされるテナント、数ヶ月の幅があります。

Copilot対応で新しくなったOutlook

このデザイン変更に合わせて、Outlookも新しくなりました。ぱっと見た目、以前のOutlookと大きく変わらないように見えますが、Copilotに対応したボタン、ウィンドウが追加されています。

これによって、より効果的にCopilotの助けを借りてOutlookを利用できるようになりました。Excel、Wordなどにも同様のCopilotボタンが追加されています。

(1)Outlookのツールボタンにある「Copilot」ボタンをクリックする



(2)OutlookのウィンドウにCopilotのペイン（枠）が表示されて、Outlookを使いながらCopilotを使えるようになる



まとめ

M365は比較的頻繁に機能の追加、デザインの変更などのバージョンアップを行います。バージョンアップはテナント単位で数ヶ月かけて行われるのが一般的です。 マイクロソフトではM365のUI（User Interface：操作性）をWindowsに近づけようとしていて、今回のデザイン変更もその一貫でした。 新しいデザインでは、さらにCopilotがM365に深く入り込んでいます。 次回は、Outlookを例に、アプリ内のCopilotの活用例を紹介します。

