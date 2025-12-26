生成文書の様式を指定する

今回はM365 Copilot Chat（以下単にCopilot）の使い方として、指定した様式で結果を出力させる方法を紹介します。 そのためには、テンプレートとして様式をCopilotに指示します。

以下の仕様のコンピューターがあります。仕様の内容はオンラインカタログから抜粋しました。 指定した様式にまとめてください。



＃＃仕様

CTPというメーカーの、Kusanagi Zeroという製品です。

CPUがIntel Core Ultra 7で、OSはWindows 11 Professional、メモリーが32GBで、GPUとしてNVIDIA GeForce RTX5070を搭載したデスクトップPC。ストレージには1TBのSSDを搭載。ゲームマシン。



＃＃テンプレート

機種名：{{機種名}}

メーカー名：{{メーカー名}}

CPU：{{CPU機種名}}

メモリー容量：{{メモリー容量}}GB

ストレージ：{{ストレージ容量}}GB

GPU：{{GPU}}

OS：{{OS}}



以上のプロンプトを実行すると、Copilotは次のような文書を生成します。

なお、テンプレートの中で、データを代入する箇所を｛｛ ｝｝で表現していますが、これはCopilotのプロンプトとして指定されている表現ではありません。｛｛ ｝｝のかわりに、[[ ]]を使ってもCopilotは同じ様に解釈します。

シェルスクリプトやプログラム言語であれば、コード内で使用する記号文字には厳密な定義があって、使い方が決まっています。しかし、Copilotは自然言語を柔軟に解釈するため、厳密な記号定義がなくても、文脈に応じて適切に処理します。見出し記号に使った＃＃についても同様です。

一方で、Copilotが解釈を間違えたときなどは、｛｛ ｝｝の例で言えば、次のようにプロンプトの先頭で定義すれば、Copilotはその指示に合わせてより正確な文書を生成します。

指示するプロンプトの例

テンプレート中の ｛｛ ｝｝ はデータを代入する位置を意味します。｛｛ ｝｝に合わせて、適切なデータを当てはめてください。

プロンプト内で不明瞭な部分については、プロンプトで細かく指示あるいは定義すればいいのです。

Copilotに情報を収集させて整形

前述の例では、同じプロンプトの中でPCの仕様を記述しているので、単に文章を並べ替えただけのようにも見えます。 そこで、元データをインターネットから検索してテンプレートに当てはめる例を紹介します。 テンプレート自体は前述の例と同じです。

ゲーム用のデスクトップPCの購入を検討中です。

仕様を比較したいので、以下の機種について、テンプレートに合わせて仕様一覧を作成してください。



＃＃検討機種

・HP OMEN 35L

・Alienware Aurora ゲーミング デスクトップ

・Lenovo Legion Tower 7 34IAS10 (Intel)



＃＃テンプレート

機種名：{{機種名}}

メーカー名：{{メーカー名}}

CPU：{{CPU機種名}}

メモリー容量：{{メモリー容量}}GB

ストレージ：{{ストレージ容量}}GB

GPU：{{GPU}}

OS：{{OS}}



次のような出力結果になります。

このように、情報収集自体をCopilotにまかせれば、大幅な作業時間の短縮になります。 この例ではインターネット上から情報を収集させていますが、たとえば、Excelやテキストファイルにまとめて元データがあるとき、その元データのファイルをCopilotにアップロードして、そのデータについてテンプレートの様式に合わせて出力させることもできます。

プロンプトを一度に入力する必要はない

前述の例では3機種の仕様を指定したテンプレートで出力させましたが、Copilotでは1つの作業を1回のプロンプト入力で完結させる必要はありません。 たとえば、前の検索結果に続けて、次のプロンプトを入力します。

この3機種のそれぞれの特徴を教えてください。

次のような出力結果になります。

人間のアシスタントのように、前のやり取りを踏まえて次の作業を進めてくれます。

この例では、最初の段階で「ゲーム用のデスクトップPCの購入」と指定しているので、その観点からの特徴をまとめています。たとえば、「グラフィックデザイン用のデスクトップPC」と指定していれば、グラフィックデザイン用PCとしての評価で特徴をまとめます。 Copilotを利用するとき、「何をしたいのか」という目的を明示することが重要です。

今回の記事の例でも、最初からまとまったプロンプトを入力するのではなく、次のように段階を経て少しずつCopilotと対話してもかまいません。

1回目のプロンプト（目的）

ゲーム用のデスクトップPCの購入を検討中です。 仕様を比較したいので、あとで指示する機種について、テンプレートに合わせて仕様一覧を作成してください。

2回目のプロンプト（対象PC）

仕様を検討したい機種は以下の通りです。テンプレートは後で指定しますので、まだ結果を表示する必要はありません。



・HP OMEN 35L

・Alienware Aurora ゲーミング デスクトップ

・Lenovo Legion Tower 7 34IAS10 (Intel)



3回目のプロンプト（テンプレート）

テンプレートは以下の通りです。このテンプレートに合わせて対象の機種の仕様一覧を作成してください。



テンプレート：

機種名：{{機種名}}

メーカー名：{{メーカー名}}

CPU：{{CPU機種名}}

メモリー容量：{{メモリー容量}}GB

ストレージ：{{ストレージ容量}}GB

GPU：{{GPU}}

OS：{{OS}}



このように対話しながら作業を進められますので、最初は単純なプロンプトでステップを踏んだ方がいいかもしれません。

また、長いプロンプトを入力した結果、Copilotが誤認して期待した結果を出してくれないときも、プロンプトの内容を細分化してステップを踏んで進めると、欲しい結果を得られることも少なくありません。

細かくステップを踏んで作業を進めるときのコツは、前述の例の「後で指示する機種について」とか「テンプレートは後で指定します」のように、必要に応じて、情報を追加することをCopilotに明示することです。後のプロンプトで情報を追加することを明示しないと、Copilotはそこまでの情報から類推して作業を先に進めてしまいます。

もちろん、Copilotが先に作業を進めてしまっても、その後のプロンプトで修正することはできるのですが、出力結果が長大になると確認も煩わしくなりますので、Copilotが先に作業を進めないように一言添えておくと使いやすくなります。

まとめ

Copilotに材料を与え、あるいは材料を収集させ、それを所定の様式にまとめさせるというのも、Copilotの得意分野です。 これまで、手作業で何十分、何時間かけていた作業を、上手くいけば数分に短縮することもできます。

また、プロンプトを入力してCopilotが予想外の動きをしたとしても何度でもやり直せますし、修正できますので、まずは気軽にいろいろ試してみて、Copilotとプロンプトの癖を掴んで慣れていくのがいいでしょう。 ただし、Copilotが示す結果が常に100%正解とは限りませんので、最終的なチェックは必要です。

また、Copilotなどの生成AIは、その都度、柔軟にプロンプトを解釈し、その時々の状況に合わせて回答します。ユーザーがそれまでCopilotを使ってきた履歴や組織（テナント）の設定にも影響を受けます。 当記事と同じプロンプトを入力しても、読者の環境で一字一句全く同じ回答が出力されるとは限りません。

