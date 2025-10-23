文書の生成

前回はM365 Copilot Chatを使って、インターネット上から情報を検索する例を紹介しました。なお、マイクロソフトのCopilotにはいろいろなバージョンがありますが、当記事ではMicrosoft 365 Copilot Chatのことを単にCopilotと表記します。

M365 Copilotでは、情報を検索するだけでなく、生成AIというとおり、文書を作成することもできます。

文書生成の実際

たとえば、納期の遅れに関して、客先にお詫びのメール送るとします。 まず、以下のプロンプトを入力してみましょう。

＜プロンプト＞

株式会社マイナビに納品するパソコンが5台ありますが、流通の都合で納期が3日ほど遅れることになりました。お詫びのメールを送信するので、メールを作成してください。

①Copilotのチャットボックスにプロンプトを入力する

②「→」ボタンをクリックするか、Enterキーを押す



一瞬で回答が表示されます。スクロールして確認してください。

③Copilotが作成した謝罪メールの草案。

④このメール草案を元にさらに次のステップに進むために、候補として考えられるプロンプトの例を列挙している。



ちゃんとした文章ですが、情報量が少ないために汎用的な文章になっています。 より状況にあった正確な文章にするためには、Copilotには、なるべく詳しく状況を伝えることが大切です。

プロンプトを箇条書きで入力する

今度は以下のようなプロンプトを入力して送信しましょう。

プロンプトの入力中にEnterキーを押すとプロンプトを送信してしまいます。プロンプトを途中で改行するときは、Shift + Enterキーを押してください。

プロンプトの作成中にうっかりEnterキーを押してしまって途中送信することも少なくないので、メモ帳などのテキストエディターやWordなどでプロンプトを作成してから、Copilotのチャットボックスにコピー＆ペーストするのもおすすめです。

また、自然文でずらずらと長文を記述するよりも、箇条書きにすると、自分の頭を整理することもできますし、明確な文章になって内容がはっきりします。

＜プロンプト＞

以下のメールの草案を作成してください。

件名も合わせて作成してください。



宛名：株式会社マイナビ マイナビニュース編集部

差出人：CTP 株式会社 システム部□斎藤三保

内容：納期遅れのお詫びのメール

メールの送信日：2025年10月30日

納品内容：受注済みのパソコン5台

本来の納期：2025年11月5日

更新された納期：2025年11月8日

納期遅れの理由：流通の都合（メーカー倉庫からの出荷遅れ）

備考：お電話にて納期遅れが発生する可能性は先に連絡済み



①入力したプロンプト。

②Copilotからの回答。

③このメール草案を元にさらに次のステップに進むために、候補として考えられるプロンプトの例を列挙している。



最初の文章に比べると、格段に文章の精度が増し、説得力のある具体的な内容になりました。 この文章をOutlookなどのメールアプリにコピー＆ペーストして修正すれば、そのまま送信できます。 また、不足した情報は、あとから追加することもできます。

たとえば、「公式な文書としてもう少し体裁を整えて」とか、「日頃から親しくしている顧客なので、もう少し親しみのある文章にして」とか、差出人欄に連名で上司の「システム課長 山田太郎」を追加してとか、Copilotに指示すれば、文章をさらに修正して生成できます。

なお、印刷する文章、あるいはPDFファイルで送信する文章などの場合には、「この文章をWord文書にして」とCopilotに指示すれば、体裁を整えたWord文書にしてダウンロードできます。 ただ、Copilotが生成してくれるWord文書は、修正すると書式が崩れることが多く、体裁を整えて修正するのが面倒です。修正が多いときは、やはりコピー＆ペーストで、書式無しテキストで自作のWord文書にコピーしてから自分で書式設定した方が簡単かもしれません。

回答の精度を上げるために

以下に、Copilotの回答の精度を上げるためのプロンプトの書き方のポイントを紹介します。

(1)内容は簡潔に

内容は簡潔に整理し、箇条書きなどを駆使するといいでしょう。整理した項目に前後関係や優先順位があるときは、明確に番号をつけて項目立てします。

(2)5W1Hを意識して

文章作成でよく言われることですが、Who（誰が）、What（何を）、When（いつ）、Where（どこで）、Why（なぜ）、How（どのように）を意識します。もちろん、内容によって5W1Hがすべて揃わないこともありますが、なるべく明確にしてください。 あるいは、不明なことについては、プロンプトに何も記述しないよりも「○○については不明です」と明記した方が、回答が正確になります。 とくに、プロンプトを作成するときは「○○したい」という目的に意識が集中してしまいがちですが、なぜこれが必要なのか、なぜこうなったのか、原因や経緯も記述するとさらに回答が正確になります。

(3)より具体的に

たとえば、「簡単にまとめてください」よりも、「箇条書きにしてください」や、「5ヶ条の箇条書きにしてください」の方がCopilotの回答精度が高くなります。また「ビジネス向け」、「友人への手紙」、「公式文書」など。文書のタイプも明確にするといいでしょう。 また、特に文章を生成する際には、「1000文字以内にまとめてください」など、ボリュームを指定するのも効果的です。

(4)ロール定義（ペルソナ設定）

生成する文章に関わる人物について、どのような人物かをなるべく明確にするとCopilotの回答精度が高くなります。ロールプレイングでいうロール定義、マーケティングでいうペルソナ設定のような作業です。 たとえば、Copilotに対し、「あなたは営業マネージャーです。これから、新規顧客開拓のためにプレゼンテーションのアポイントを取ります」など、役割を明確にします。 あるいは「対象顧客は20代後半の女性、OL、独身、一人暮らし、旅行が趣味、ファッションに強い興味がある、経済的に余裕がある」など具体的に人物像を描きます。

(5)必要に応じて表形式を活用する

たとえば、「Microsoft 365 Business StandardとBusiness Premiumの違いを表にまとめて」など、「表」を作成することを指示すると、情報を表形式でわかりやすく整理してくれます。。

(6)丁寧な言葉遣い

AIに対して丁寧に話す必要があるか、と思われるかもしれません。しかし、Copilotの機械学習の元になっている無数の文書は、その多くがビジネス文書や公文書などの「丁寧な言葉遣い」の文書です。そのため、Copilotに対するプロンプトも同じ様な文体の方が、元になる多くの情報を参照できるようになり、より精度が高くなります。

①表形式を指示したプロンプト

②Copilotの回答。表形式にまとめられている



まとめ

Copilotに正確で明確なプロンプトを与えることで、より高品質な文書生成が可能になります。曖昧さを避け、目的・背景・文体・分量などを具体的に伝えることが、Copilotの性能を最大限に引き出すコツです。 もちろん、「慣れ」も効率化には重要ですので、自分でいろいろなプロンプトをCopilotに指示して、Copilotの反応を確認しながら使ってみるといいでしょう。

