前回は、Microsoft 365 Copilotの概要を紹介しました。今回は、実際にCopilot Chatを使って、どのようなことができるのかを体験してみましょう。

当記事で扱うのは、Microsoft 365 Business Standard / Business Premium の基本ライセンスで利用できるビジネス版のMicrosoft 365 Copilot Chatです。Microsoft 365とは関係なく利用できる無料のCopilotやWindows標準のCopilotについては言及しません。当記事で単にCopilot Chatと略記していますが、Microsoft 365 Copilot Chatを意味します。 また、Microsoft 365の追加ライセンスの購入が必要なMicrosoft 365 Copilotについても、今回は言及しません。

なお、最近はマイクロソフトの公式サイトでも、Microsoft 365をM365という略称で表記することが多くなりましたので、今後は当記事でもM365という略称を使用します。

Copilot Chatで情報検索する

Copilot Chatを使い始める際、一番手軽に始められるのはインターネット上の情報検索です。 従来、情報検索と言えば、GoogleやYahoo! Japanなどの検索サイトでキーワード検索することが一般的でした。実際に目的の情報を見つけるためには、検索キーワードを変更しながら、何度も検索を繰り返し、また、見つかったURLをクリックして情報を確認してから、検索結果画面にもどってまた別のURLをクリックして…ということを繰り返すことが少なくありません。 インターネット以前の時代に比べれば便利になったとは言え、やはり手間暇がかかります。 インターネットの情報を検索する際、Copilot Chatを使うことで以下のようなメリットがあります。

・自然言語（日本語、英語など）で質問事項を入力するだけで良い

・条件に一致する複数のサイトを確認して情報を整理してくれる

・広告を表示せず、また、利用料金を支払って検索結果に表示される優先度を高くしているサイトを優先的に表示することがない

・M365 Copilotはビジネス向けAIチャットなので、信頼性の高い情報源を優先する傾向がある



Copilot Chatを開く

Copilot Chatで情報を検索してみましょう。M365にサインインしてください。 Copilot ChatなどのAIチャットに指示する文章をプロンプトと呼びます。

(1)M365 Copilotのページを開いているときは、左メニューの「Chat」をクリックする

(2)プロンプトを入力するテキストボックス

(3)ディクテーション（音声入力マイク）ボタンをクリックすると、マイクから音声でプロンプトを入力できる

(4)入力したプロンプトをCopilot Chatに送信する（プロンプトを入力したときに表示される）

(5)プロンプトに対する添付ファイルをアップロードするときにクリックする

(6)最新のGPT-5を使用するときクリックする（既定ではGPT-4 Turbo）



(7)WebブラウザでWordやExcel、OutlookなどのアプリページやM365管理センターを開いているときは、左上のアプリ起動ツールボタンをクリックする

(8)「Microsoft 365 Copilot」ボタンをクリックする



プロンプトを入力する

基本的な質問を入力してみましょう。

(1)例として「福島県の人気の温泉地を3つ教えて」とプロンプトを入力する

(2)送信ボタンをクリックする（または[Enter]キーを押す）



Copilot Chatは、Web検索を行い、箇条書きで回答します。

(3)Copilot Chatの回答

(4)回答が一画面に表示しきれないときはスクロールバーが表示されるので、スクロールして最後まで確認する



スクロールして回答を末尾まで確認しましょう。

(5)回答の原点となった情報（Webサイト）の一覧。クリックして、そのWebサイトを開ける

(6)続けてどんなプロンプトを入力すればいいか、活用例の一覧。クリックするとそのプロンプトを入力できる



(7)続けて例文「上記の3つの温泉地の特徴を一覧表にしてください」と入力して[Enter]キーを押す



(8)Copilot Chatの回答。プロンプトの指示に従って、特徴を一覧表にして表示した



このように、Copilot Chatで表を作成させたりすることもできます。 また、最初のプロンプトから、Copilot Chatが会話の文脈を保持して継続的に動作していることが分かります。同じ件について、何度も対話するようにプロンプトを入力して、内容を詰めたり、発展させたりすることができます。 言い換えると、このままCopilot Chatで対話を続けると、それまでの対話内容の影響を受けることを意味します。 それまでの対話をリセットして最初から対話を開始したいときは、M365 Copilotボタンをクリックして、Copilotページを新規に開くか、「新しいチャットを開始」ボタンを使います。

(9)「新しいチャットを開始」ボタンをクリックすると、それまでのCopilot Chatとの対話履歴をリセットして、新規に対話を始める



なお、複数行のプロンプトを入力するなど、プロンプト入力中に改行するときは、[Shift] + [Enter]キーを押します。

まとめ

プロンプトとはCopilot Chatとの対話に他なりません。 上記の例のように、人と話をするとき同じ様に質問したり指示したりすれば、Copilot Chatは応えてくれます。ただし、人間ではありませんので、忖度してくれたり行間のニュアンスを読んでくれたりするわけではありません。 プロンプトは文法的、論理的に、正確な文章を入力するように心がけてください。

また、ビジネス向けのM365 Copilotは、不正確な情報をなるべく排除するようになっていますが、それでもハルシネーションが全くないわけではありません。ハルシネーション（hallucination：幻覚）とは、AIが実際には存在しない情報や事実と異なる内容を、あたかも正しいかのように生成・回答してしまう現象です。AIが幻覚を見ているように見えることからこう呼びます。 Copilot Chatの回答をすべて鵜呑みにせず、適宜、事実確認を行ってください。

次回からは、Copilot Chatでどんな使用例があるか、また、効率的にプロンプトを作成するにはどうすればいいか、紹介していきます。

