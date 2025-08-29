M365 Copilotとは？

前回に引き続き、Microsoft 365で利用できるCopilotであるMicrosoft 365 Copilot Chatについて紹介します。

Copilotとは直訳すると副操縦士という意味で、PCを駆使して業務を行うユーザーをパイロット（操縦士）に例えて、それを補佐するAI副操縦士であることを意味しています。 最近ではM365 Copilotと呼ばれることが多いので、当連載でもM365 Copilotと呼びます。また、M365 Copilotは、従来のサービスであるBing Chat Enterprise、Copilot for Microsoft 365の後継サービス、最新版でもあります。

前回の記事で紹介したように、Copilotには複数のサービスがありますが、当記事でCopilotと呼ぶ場合には、M365 Copilotを意味します。

AIのビジネス利用について

Copilotは、生成AIとして知られるOpenAIのChatGPTモデルの技術を活用しています。こうしたクラウドサービスのAI利用については、機密情報や個人情報が漏洩するのではないか？ AIで生成した成果をビジネスに利用していいか？ 他者の著作権を侵害することはないか？といった議論がつきまとっています。

AIを使っていいかどうかについては、最終的にはそれぞれの組織の判断になりますので、まずは所属組織でAI利用を禁止していないかどうか、管理部門に確認してください。 ただし、昨今では、さまざまなサービスでAIが使われており、知らず知らずのうちにAIを使ってしまっていることもあります。

一方で、AIの活用によって情報漏洩が起きないか…といった危惧については、ビジネス向けに特化したAIであるCopilotではすでに対策が講じられています。

●著作権に対する扱い

AIが生成したコンテンツが他者の著作権を侵害することはないかという危惧に対し、マイクロソフトでは、Copilotが生成した内容が第三者から著作権侵害で訴えられた場合、マイクロソフトが法的責任を負うことを公表しています。

●Copilotの情報保護について

Copilotでは以下のような情報保護対策によって、ビジネスユーザーは機密情報を安全に保ちながら、Copilotを業務に活用できる仕組みになっています。



保護対策 内容 データの非学習 ユーザーのプロンプトやCopilotが生成した応答は、基礎となるAIモデルのトレーニングには使用されません。 組織内でのデータ保護 Copilotがアクセスするデータは、ユーザーのMicrosoft 365テナントの境界内にとどまります。これにより、データが外部に漏れることのない設計になっています。 アクセス権限の遵守 Copilotは、各ユーザーが持つ既存のアクセス権限を遵守します。そのため、ユーザーが持つアクセス権のみを機能強化し、Copilotを通じてアクセスすることはできません。 高度なセキュリティ対策 有害なコンテンツやプロンプトインジェクション、Jailbreak攻撃（脱獄攻撃）をブロックする機能など、AIに特化したセキュリティ対策が組み込まれています。 商用データ保護 法人向けのCopilotサービスでは、GDPR（一般データ保護規則）などのプライバシー標準に準拠した厳格なデータ保護が提供されます。

※プロンプト（prompt）とは、AIに対する指示・命令を意味します。

※プロンプトインジェクションとは、AIに本来の指示とは異なる動作を強要するサイバー攻撃。

※Jailbreak攻撃（脱獄攻撃）とは、AIが持つ倫理的な制約や安全制限を無効化し、通常は拒否されるような不適切なコンテンツを生成させるサイバー攻撃。AIを制限から解放するという意味で脱獄と呼びます。



たとえば、あるユーザーがCopilotに対してSharePointやOneDriveの共有フォルダーからファイルを検索するように指示したとしても、そのユーザーにアクセス権がないファイルはその対象から除外されます。権限のないユーザーが機密情報に触れることはありません。

M365 Copilotのアーキテクチャ M365の利用シーン Microsoft 365にサインインすると、最初に表示されるポータルページにM365 Copilotが表示されます。 Microsoft 365でCopilotを利用するためには、主に、以下の三つのパターンがあります。

①トップページ（M365 Copilotページ）のCopilot Chatを使う

OpenAIのChatGPTやGoogleのGeminiなどのAIを使った経験があればすぐに分かると思いますが、AIとチャットしながら作業を行います。 主に、情報の検索などに便利です。 (1)「M365 Copilot」メニューまたは「Chat」メニューをクリックすると、Copilotのチャットページを開く。

(2)「エージェント」メニューをクリックするとエージェント関連のメニューを展開する。

(3)エージェント関連のメニュー。

(4)Microsoft 365 Copilot有料ライセンスを購入する。

②エージェントを使う

Copilot Chatで使うCopilotはビジネス向けの汎用AIアシスタントですが、特定の用途・業務に最適化したAIアシスタントも用意されています。特定の業務を自動化したり、特定の用途向けにより高度な情報収集・分析を行ったりします。これをCopilotではエージェントと呼びます。いわば、特定分野の専門家的なAIアシスタントです。 Microsoft 365ではあらかじめ多数のエージェントを用意していますが、自分でエージェントを作成することもできます。

(5)「エージェントを探す」メニューをクリックして用意されている多数のエージェントから目的のエージェントを探して実行できる。残念ながらまだ英語版が多い。

③Microsoft 365アプリから使用する

Outlook、Teams、Word、Excel、PowerPointなど、Microsoft 365の各アプリには、Copilotボタンが追加されました。アプリで作業をしながら、Copilotボタンをクリックして、それぞれのアプリに適切なCopilotの支援を受けられます。 ただし、Microsoft 365アプリからの利用については、Microsoft 365のライセンスだけでは利用できません。別途、有料のMicrosoft 365 Copilotライセンスを購入しなければなりません。

(6)Officeアプリに追加されたCopilotボタン。Outlookは有料のMicrosoft 365 Copilotライセンスを購入しなくても一部Copilotの機能を利用できる。

以上のように、M365 Copilotは、業務で利用することに特化した、安心して利用できるAIアシスタントです。積極的に活用し、業務の効率化を図るといいでしょう。 ただし、他のAIと同様…だんだん精度が良くなっているとは言え…ときどき間違った情報を生成することもあります。AIが生成したコンテンツは、そのまま鵜呑みにせず、必ず内容を確認してください。特に法務・医療・財務などの分野では慎重な確認が必要です。 次回は、Copilot Chatにプロンプトを入力して結果を得る具体例を紹介します。

