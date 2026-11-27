ソリューション

レガシーサーバーに伴う隠れたコスト。最新インフラへの刷新・統合がもたらす効果とは

サーバーインフラを刷新することは、企業にとって多額の設備投資と見なされ、先送りにされがちだ。しかし、老朽化したハードウェアを維持し続けることは、実はモダナイズするよりも高額なコストにつながる恐れがある。

サーバーインフラはデジタル時代のビジネス基盤であり、特に導入から4年以上が経過したレガシーなサーバーでは、最新のワークロードに対応することが困難だ。しかも「刷新しない」ことによるコストは、知らない内に企業の収益性を確実に蝕んでいく。

消費電力や冷却コストの増大、保証切れによる障害率の上昇、それに伴う致命的なデータロスやビジネス中断のリスクは看過できない。また、手作業による管理工数の増大は、IT人材が本来注力すべき戦略的な業務から時間を奪う要因となる。

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インフラストラクチャモダナイゼーションのビジネスケース

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モダナイゼーションがもたらすROI

サーバーインフラのモダナイズは、もはや単なる設備投資ではなく、明確なROIを生み出す戦略的な投資といえる。

最新のアーキテクチャは、プロセッサー性能の向上により、複数台のレガシーサーバーを1台に集約する「5:1」のサーバー統合を可能にする。これにより、物理的なラックスペースを80%削減、CPUの総エネルギーコストを66%削減といった効果が期待できる。こうしたサーバー台数やコア数の削減は、ソフトウェアライセンスのコスト最適化にも直結する。

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リンク先のコンテンツでは、サーバーインフラのモダナイゼーションがもたらす財務および運用上のメリットを、さまざまな数値やユースケースを交えて解説している。また、TCO削減だけでなく、セキュリティ強化やサステナビリティ目標への貢献につながることも確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

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