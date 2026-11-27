ソリューション

ノートパソコン選定における新たな指針とは。日々のポジティブな利用体験がTCOの最適化をもたらす

ビジネス向けノートパソコンの市場では各メーカーの仕様が均質化し、価格競争も激化している。そのような状況を踏まえた場合、端末の選定で本当に問われるのは、スペック表に掲載されていない日々の使い勝手や長期の安定性ではないだろうか。

ノートパソコンの調達においては、画面サイズやプロセッサー、メモリー、バッテリー持続時間といったスペックの比較から始めるケースが多いだろう。しかし、メーカー各社の仕様が横並びになりがちな昨今では、仕様書の数字だけで端末の優劣を判断するのは困難だ。

特に企業にとって重要なのは、導入後の運用である。起動の遅さ、フリーズの発生、物理的な破損といった問題は、ヘルプデスクへの問い合わせやサポートチケットの増加として表面化し、運用負荷や総所有コスト（TCO）を静かに押し上げていく。

デル・テクノロジーズ 提供資料

仕様以外の要素 品質、信頼性、耐久性が信頼感を生む理由

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

ノートパソコンユーザー2,004人に対する調査の結果

とある定量調査によると、ノートパソコンの選定においては仕様だけでなく、品質・信頼性・耐久性といった要素が、ブランドロイヤルティや再購入に影響を与えていることが報告されている。特にSMBのIT導入決定者の間では、ある特定のPCブランドの品質に対する高い評価が、競合他社の2倍以上の頻度で言及されているという。

このような評価は、従業員が日々の業務から得られるポジティブな利用体験を通じて構築される。こうした体験価値はヘルプデスクへの問い合わせ件数の削減や、デバイス管理の効率化に直結し、結果としてTCOの最適化に貢献するだろう。

* * *

リンク先のコンテンツでは、消費者およびSMBのIT意思決定者を含むノートパソコンユーザー2,004人に対して行った調査の結果をまとめている。ノートパソコン選定において新たな指針となる品質・信頼性・耐久性の具体的な定義や、主要PCブランドを比較評価したデータが確認できるので、戦略的な端末選定のために役立ててほしい。

資料のご案内 デル・テクノロジーズ 提供資料

仕様以外の要素 品質、信頼性、耐久性が信頼感を生む理由

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：デル・テクノロジーズ