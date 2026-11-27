レポート

AI活用がビジネスの前提となる中で、昨今はITインフラのあり方が企業の競争力を左右している。これまで多くの中堅企業でサーバーやストレージを個別に更新する場当たり的なアップグレードが一般的だったが、こうしたアプローチはかえってシステムの複雑化やコスト増を招きがちだ。

ITインフラのアップグレードの際、昨年はサーバー、今年はストレージなどのように、段階的に更新するケースは少なくない。しかしAIへの対応を加速する中で、この進め方そのものがイノベーションの障壁になりつつある。コンピューティング、ストレージ、ネットワークのいずれかが陳腐化していると、統合が複雑化し、セキュリティや信頼性の確保も難しくなるのだ。

調査によると、中堅企業の61%がAIとデータ主権の確保に積極的に取り組んでおり、その解決策としてオンプレミス環境の機能強化、特にプライベートクラウドへの注目が高まっている。これは、セキュリティや管理性を向上させ、クラウドコストの増大を防ぐための戦略的な動きとなる。

デル・テクノロジーズ 提供資料

新しい中堅企業向けデータセンター：AI、マルチクラウド、サイバーレジリエンスのための統合されたモダン化

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モダン化の最大のメリットとしてセキュリティ強化を実感

また、取り組みが成功している企業とそうでない企業では、インフラ戦略に明確な違いがあることが浮き彫りになった。パフォーマンスなどの指標が上位の「リーダー企業」は、下位企業に比べて最近サーバーをアップグレードしている可能性が3倍も高いというのだ。

そうした企業はコンピューティング、ストレージ、ネットワークといった要素を個別に捉えるのではなく、AI活用やサイバーレジリエンス強化を見据えた統合的な基盤としてモダン化を推進している。その結果、IT投資に対してROI向上が見込める確率が50%向上するほか、43%がセキュリティ強化を実感するなど、具体的な成果に結びつけられているという。

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リンク先のコンテンツでは、調査結果を基に、中堅企業がAI時代を勝ち抜くための「統合的モダン化」アプローチを解説している。リーダー企業の戦略から、ROIを向上させるためのポイント、そしてデータ主権を確保する手法まで、ITインフラのモダン化を進める際のヒントが得られるはずだ。

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