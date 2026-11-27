事例

社用車のリスク運転をなくして事故を防ぐ。AIドラレコで脇見を9割削減した事例も登場

社用車の安全管理は、もはや経営課題として扱われるべき取り組みといえる。ながら運転、あおり運転、酒気帯び運転、速度超過などのリスク運転に対して、企業に求められる安全管理基準が厳格化しており、その水準も年々高まりを見せている。

1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり、その背後には300件のヒヤリハットが存在する……。そんなハインリッヒの法則を基に、多くの企業が急ブレーキや急ハンドルに代表されるヒヤリハットの撲滅に注力している。

しかし代表的なヒヤリハットの背後には、さらに一時不停止、車間距離不足、脇見、制限速度超過などの気付けなかったリスク運転が数千～数万件も潜んでいるという。これらを発見し、削減する仕組みを用意することが、事故を未然に防ぐことにつながる。

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社用車安全管理の最前線 AIドラレコ活用で進化した事故削減事例10選

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AIで変わる、社用車の安全管理の最前線

こうした課題に対し、AI搭載ドライブレコーダーを活用して成果を挙げる企業が増えてきた。AIが運転映像をリアルタイムで分析し、脇見や車間距離不足などのリスク運転を検出することで、管理者だけでなくドライバー自身が自らの運転を振り返られるようになる。

例えば、1,500台もの社用車を保有する日立ビルシステムは、上がってきたリスク運転ごとに指導方法を解説することで、リスク運転を8割、脇見運転を9割減らしたという。大西運輸はリスク運転の映像にコメントを入れて指導につなげたり、好事例を共有したりすることで、脇見99.9%減、2年連続の重大事故ゼロを実現した。

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リンク先のコンテンツでは、ヒヤリハットの背後に存在するリスク運転を示した上で、AIドラレコのメリットを解説している。見どころは10の成功事例だ。体制の整備、表彰制度、アルコールチェック強化など安全管理の取り組みごとに紹介しており、自社の立場に近い企業の工夫を知ることができる。ぜひ参考にしてほしい。

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