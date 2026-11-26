レポート

サイバー攻撃の高度化やサプライチェーンリスクの増大に伴い、セキュリティガバナンス業務は複雑化の一途をたどっている。規程の策定・改訂から、国内外の拠点・グループ会社への点検、経営層への報告、そして従業員教育まで、その範囲は多岐にわたる。しかし多くの企業で、対応できる人材が不足しているのが実情だ。

ある調査によれば、89.1%もの企業がサイバーセキュリティ推進組織の人材不足を訴えており、増え続けるセキュリティガバナンス業務を限られたリソースで遂行している。

その結果、多くの担当者が情報資産やリスク管理に伴う現場との調整、管理台帳のデータ更新、チェックシートの配布や回収といった作業に忙殺されてしまい、収集した情報を基にリスクを評価し、対策の優先順位を決めるという、本来最も重要な判断に時間を充てられていない現実がある。

SecureNavi 提供資料

作業に追われる毎日から、リスクと向き合えるセキュリティへ

従業員500名以上の企業のためのセキュリティガバナンス業務 再設計ガイド

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

セキュリティ投資の判断根拠が事後対応に偏る

このように日々の作業に追われると、ガバナンス活動そのものが形骸化してしまう。実際、企業のセキュリティ投資の判断根拠として最も多いのは「自社や他社で発生したインシデント」（60.4%）であり、平時からリスクの可視化や能動的な対策に取り組むよりも、事後対応に偏っていることがデータから見て取れる。

また、新たな規程を策定してもその後の教育や監査が追いつかなかったり、管理ツールを導入しても運用が定着しなかったりと、施策が一時の取り組みで止まるケースは少なくない。こうした状況を打開するには、個々の担当者の努力に依存するのではなく、業務プロセスそのものを見直し、再設計することが不可欠だ。

* * *

リンク先のコンテンツでは、調査データを基に企業のセキュリティガバナンス業務が形骸化しがちな状況を浮き彫りにし、ガバナンス担当者本来の役割や、判断や推進に集中する時間を生み出すための3つのステップを提示している。ガバナンス体制の現状を客観視できるチェックリストも収録しているので、体制強化に向けて業務プロセスを再設計する際の手助けになるはずだ。

資料のご案内 SecureNavi 提供資料

作業に追われる毎日から、リスクと向き合えるセキュリティへ

従業員500名以上の企業のためのセキュリティガバナンス業務 再設計ガイド

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：SecureNavi