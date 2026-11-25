レポート

いまやAIエージェントは、対話型のツールから、エンドポイント上で自律的にタスクを遂行するシステムへと進化を遂げた。この変化は組織に大きな生産性向上をもたらす一方、従来のセキュリティモデルでは捉えきれない、新たな攻撃対象領域を生み出している。

AIエージェントは、開発者のターミナルでコマンドを実行したり、ナレッジワーカーのPCでファイルを自動整理したりするなど、ユーザーと同等の権限で自律的に動作する。こうしたAIの進化は、これまでのセキュリティアーキテクチャの前提を覆すものだ。

内部の正規プロセスと見分けがつかない振る舞いをするAIエージェントの前で、脅威が外部から侵入するという境界モデルは有効性を失っていると言ってよい。もはや攻撃の主戦場は、ネットワークレイヤーから実行レイヤー、すなわち「エンドポイント」へと移行しつつある。

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AIの実行環境を保護する：エンドポイントがAIエージェントセキュリティの新たな制御ポイントに

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なぜエンドポイントが新たな主戦場なのか

AIエージェントが行うファイルアクセスやプロセス生成といったアクションは、OSレベルでしか正確に観測することができない。ネットワークの監視のみで、正規の通信と悪意のあるAIエージェントの活動を区別するのは困難となる。

さらに深刻なのは、IT部門が把握しないまま従業員の端末で稼働する「シャドーAI」のリスクだ。あるセキュリティベンダーの調査では、顧客の22%でオープンソースのAIエージェントが無断利用されていたという。見えない脅威から組織を守るには、まずAIの利用実態を可視化し、AIが実際に動作するエンドポイントでの振る舞いをリアルタイムで監視・制御するアプローチが不可欠と言える。

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リンク先のコンテンツでは、実在のAIエージェントがもたらす脅威プロファイルと、それらに対しエンドポイントでいかにしてランタイム保護を実現するかを解説している。セキュリティリーダーが今すぐ実践すべき5つの推奨事項も提示しているので、自社のAIセキュリティ戦略を見直すために役立ててほしい。

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