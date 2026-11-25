サーバーやITインフラ機器の価格高騰や納期の長期化が続くなか、企業は従来のようにメーカー保守の終了に合わせて機器を更改することが難しくなりつつある。マイナビニュース TECH+が実施した「サーバー・ITインフラ機器の調達やEOSL対応に関するアンケート」からも、調達環境の変化や保守終了(EOSL)への対応に、多くの企業が課題を抱えている実態が見えてきた。

クラウド移行や新機種への更改を目指していても、納期や予算、移行工数などの問題から、すぐに実行できるとは限らない。そこで、次の環境へ移行するまで既存機器を安定して使い続けるための選択肢となるのが「第三者保守」だ。

本稿では、第三者保守を専門に手掛けるブレイヴコンピュータの音成氏に、アンケート結果から見えるITインフラ更改やEOSL対応の課題を紐解いていただくとともに、第三者保守が果たす役割について話を伺う。さらに、全国9カ所の自営保守拠点、顧客専用の保守パーツ、自社エンジニアによる対応を強みとする同社の「つなぎ保守」が、更改までの“つなぎ”をどのように支えるのかを紹介する。

ブレイヴコンピュータ株式会社 営業本部 営業拠点統括部長 音成 智史 氏

約86％が調達環境の悪化を実感！「更改したくてもできない」サーバー調達の実態

企業のDX推進やAI活用が進む一方、それらを支えるITインフラの調達環境は厳しさを増している。マイナビニュース TECH+の調査でも、過去2年以内に機器の納期や価格面で従来より状況が悪化したと感じる人は85.9％に上った。

こうした変化は、ブレイヴコンピュータに寄せられる相談にも表れている。 「次世代機を発注したものの納期の見通しが立たない、あるいはサーバーの価格が高すぎて購入できないといった相談が増えています」(音成氏)

背景には、生成AIの普及に伴うAIサーバー需要の拡大や、半導体・メモリーの供給不足、物流コストを含む物価高騰などがあり、その影響はユーザー企業だけでなく、機器を納入するSIerにも及んでいる。

そして問題は、単に「機器が高い」「納品まで時間がかかる」ということだけではない。調達環境の変化によって、予算超過やサーバー更新計画の延期など、更改そのものにも影響が及んでいる。計画どおりに更改できなければ、企業は既存機器を予定より長く使わざるを得ない。そこで次に直面するのが、メーカーによる保守サービスの終了、いわゆるEOSL(End of Service Life)だ。

保守終了でもすぐに移行・更改できない……企業を悩ませるEOSL対応の難しさ

EOSLへの対応については、87.0％が何らかの不安や課題を感じていることが分かった。なかでも、更改予算の確保やメーカー保守終了後の障害対応が大きな課題となっている。

「システム更改には多くの工数が必要なうえ、近年は機器の価格や納期を巡る調整も複雑になっています。日常業務と並行して対応する情報システム部門の負担は大きく、更改の頻度を抑え、既存のサーバーをより長く使いたいというニーズも高まっています」(音成氏)

一方、EOSLを迎えるサーバーへの対応では、「クラウドへ移行する」が42.6％で最多となり、「新機種へ更改する」が20.3％と続いた。

しかし、クラウド移行や更改を希望していても、すぐに実行できるとは限らない。前述した機器の納期遅延や価格上昇に加え、更改予算の確保、移行にかかる工数など、さまざまなハードルがあるためだ。

「クラウド移行には相応の工数が必要ですし、移行先と従来のオンプレミス環境を並行稼働させるケースもあります。その間も既存サーバーで障害が発生すれば対応が必要です。こうした次の環境へ移行するまでの期間を支える手段として、第三者保守が活用されています」(音成氏)

「保守終了＝即更改」ではない、更改までを支える第三者保守という選択肢

第三者保守とは、メーカーに代わって第三者の事業者がサーバーやストレージ、ネットワーク機器などのハードウェア保守を提供するサービスだ。メーカー保守が終了した機器でも、障害時の部品交換や修理対応を受けながら継続利用できる。その価値は、単に古い機器を長く使えることだけではない。予算や納期、システム移行の状況に合わせて、企業自身が更改のタイミングを調整できる点にある。

「もちろん、第三者保守を利用してもいずれ更改は必要です。ただ、これまで2回必要だったリプレイスを1回にできれば、その分のコストや作業負担を抑えられます。人手が限られる情報システム部門にとって、必要な期間だけ既存機器を使い続けられることには大きな意味があります」(音成氏)

第三者保守への切り替えに伴う負担も、機器のリプレイスと比べて小さい。基本的には既存機器の構成情報をもとに見積もり・契約を進めることができ、構成情報を把握できていない場合には、ブレイヴコンピュータの技術者による現地調査にも対応する。

ただし、メーカー保守に代わって重要なITインフラを任せる以上、第三者保守であればどのサービスでもよいわけではない。部品を確実に確保できるか、障害時に迅速に対応できるか、一定の保守品質を維持できるか。こうした点が、第三者保守サービスを選ぶうえで重要になる。

全国9カ所の自営保守拠点と専用パーツ！「つなぎ保守」が迅速に対応できる理由

では、第三者保守には何が求められているのか。「安定した保守サポート」が51.9％で最多となり、「障害発生時の迅速な対応」が49.0％で続いた。コスト削減(31.7％)以上に、対応スピードや保守品質が重視されていることが分かる。

こうしたニーズに対し、ブレイヴコンピュータが提供する「つなぎ保守」の強みが、全国9カ所の自営保守拠点、顧客専用の保守パーツ、自社エンジニアを組み合わせた保守体制だ。

同社では、契約対象の機器に合わせて保守パーツを事前に調達し、顧客に最も近い自営保守拠点に保管。障害受付も24時間365日自社で行い、受付からオンサイトでの修理までを一貫して対応している。

「各拠点に保守パーツを置いているため、障害が発生したらエンジニアが部材を検査し、そのまま現地へ持参できます。第三者保守では部材は倉庫から配送し、別途エンジニアを派遣するケースもありますが、当社では他社を介さず拠点内で完結できることが、迅速な対応につながっています」(音成氏)

オンサイト保守では、多くの対象エリアで4時間以内の駆け付けを目標とするプランを用意。さらに東京23区の対象機種では、平日最短2時間での対応プランも提供している。拠点から距離のある地域についても、翌日対応やベストエフォート型など複数のプランでカバーする。

そして、迅速な対応を支えるもう一つのポイントが、保守パーツを顧客専用として確保する仕組みだ。

「保守パーツは国内外の独自ネットワークから調達していますが、当社ではお客様専用として確保し、他のお客様と共用することは原則ありません。共用の場合、別のお客様の保守対応で使用した結果、いざ必要になったときに欠品している可能性があるためです」(音成氏)

複数年契約では、契約年数に応じて必要となるパーツをあらかじめまとめて調達することで、長期契約でも保守を継続できる体制を整えている。実際に、他社で部材を確保できなくなったことをきっかけに同社へ切り替えた顧客もいるという。

さらに、一連の保守体制を支えているのが、自社エンジニアの技術力だ。同社にはメーカー系保守会社の出身者が多く在籍しており、サーバーをはじめ複数メーカーの機器に対応。全国9カ所のどの拠点でも一定の品質を提供できるよう、継続的な教育や拠点間のナレッジ共有にも力を入れている。

「マルチベンダー対応を実現するため、各拠点の技術スキルを均一に保つことを重視しています。入社時の研修だけでなく、その後も勉強会や研修を行い、エンジニア同士で知識やノウハウを共有しています。地方のお客様から『メーカーより早く来てくれた』と評価いただくこともあります」(音成氏)

こうして、専門部材を確保し、顧客に近い自営拠点に配置し、自社エンジニアがその部品を持って現地へ駆け付ける。この一連の仕組みこそが、「つなぎ保守」の迅速性と安定した対応品質を支えている。

PCからサーバーまで幅広く対応、「第三者保守を当たり前の選択肢」に

「つなぎ保守」のもう一つの特徴が、対応機器の幅広さだ。サーバーやストレージ、ネットワーク機器に加え、PCの保守にも対応する。

PCはサーバーより先にメーカー保守が終了するケースもあり、サーバーと更改時期をそろえるため、PCをあと1～2年継続利用したいというニーズもある。実際、PCのスポット修理をきっかけに対応力が評価され、その後サーバー保守まで相談が広がったケースもあるという。

「PCまで保守できる第三者保守事業者は多くありません。PCからサーバーまで幅広い機器に対応できることも、当社の強みだと考えています」(音成氏)

こうした「つなぎ保守」の活用は、単に機器を長く使い続けることが目的ではない。更改やクラウド移行までの時間を確保し、その間も既存環境を安定して運用することで、企業が自社に適したタイミングで次のIT環境へ移行できるようにすることに価値がある。

音成氏は、今後の展望についてこう語る。

「オンプレミスサーバーを利用するすべての企業にとって、第三者保守が当たり前の選択肢になるようにしていきたいと考えています。第三者保守の活用によって生まれた予算やリソースを、DXやAI、セキュリティ対策など新たなIT投資に有効活用していただく。そのお手伝いをすることが、私たちの役割だと思っています」

これまで、メーカー保守終了後の延命策として捉えられることもあった第三者保守。しかし、機器の価格高騰や納期長期化によって、計画通りのタイミングで更改することが難しくなるなか、その役割は変わりつつある。「保守終了＝即更改」だけではなく、次の環境へ移行するまでを安定して“つなぐ”。第三者保守は、単なる延命策ではなく、企業が更改のタイミングを主体的に選ぶための選択肢になりつつある。

アンケート実施概要 調査主体：マイナビニュース

調査期間：2026年10月16日(金)～2026年10月19日(月)

調査対象：439名

調査方法：インターネット調査



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