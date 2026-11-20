【セミナーのご案内】

テーマ：成果を出すAIへ! AIの能力を極限まで引き出す"AI-Readyデータ"の準備と活用法

日時：2026年12月22日（火）14:00PM～15:30PM

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AIの失敗はデータの失敗からと言われるほど、今まで以上にデータの重要性が高まっています。一方で、多くの企業ではAI時代以前から使い続けているデータ基盤をどうアップデートしたら良いかで悩まれています。Confluentも「ストリームハウス」を発表し、今まで以上にAIが正しく結果や判断ができるために、スタティックなデータではなく、「今」のデータを供給できるよう進化しています。

本ウェビナーでは、「AI」と「AI-Readyなデータ基盤」を組み合わせたベストプラクティスのご紹介や、そのデータ基盤がどういう特長を持っているかを解説します。

AIをブームで終わらせず、実利を生む「成果を出すAI」へシフトするための実践的な内容をお届けします。既にAIやAIエージェントの実装を始められた方も、これから始めようとしている方も、ひとつのAIとデータの近年最も重要な2つのテーマを一度で得られるこの機会にぜひご参加ください。

アジェンダ

14:00～14:15 オープニング

～なぜAIに従来とは違うデータが必要なのか 14:15～14:45 AI×AI-Readyデータがもたらす変革～AIによる成果を最大化するベストプラクティス

AIに向け正しく整えられたデータとAIが融合したとき、どういったことが可能になるのか。wxO/Bob x Confluentでできることをもとに、AIのユースケースやAIとAI-Readyデータ基盤のベストプラクティスがどういうものかをご紹介、解説します。 日本アイ・ビー・エム株式会社

テクノロジー事業本部 ソフトウェア・エンジニアリング事業部 データ・プラットフォーム カスタマーサクセスエンジニア

久保俊平氏 14:45～15:25 AI-Readyを実現する先進データ基盤の全貌 ～AIの能力を最大に引き出すデータ基盤とは

AIに最適なデータ基盤とはどういうものか。本セッションでは、AI-Readyなデータ基盤の要件と要素/機能、特長をピックアップし、ストリームハウスも含め解説します。 日本アイ・ビー・エム株式会社

Confluent事業部 Solution Engineer

清水亮夫氏 15:25～15:30 クロージング

スピーカー

久保俊平氏

清水亮夫氏

[PR]提供：日本IBM