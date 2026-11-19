レポート

なぜ製造現場での不適合品がなくならないのか。現場で機能しない作業手順書から脱却するには

製造現場で不適合品が発生するたびに4M分析などで原因を特定し、対策を講じているにもかかわらず、なぜ改善に至らないのか。調査からは、不適合品発生の主な要因が「人（Man）」と「方法（Method）」に偏っていることが浮き彫りになった。

製造業にとって不適合品率の低減は、収益性向上と顧客信頼の維持に直結する経営課題となる。調査によれば、4M分析を実施している企業は58.3%に上る一方で、不適合品の発生原因として最も多く挙げられたのは「人」であり、その割合は実に69%に達していた。

また、影響が大きい要素として「作業者のスキル不足または教育訓練の不足」「作業指示の不明瞭さや変更の頻度」「コミュニケーションの不足や情報共有の欠如」のような、「人」や「方法」に関連する原因が上位に入っていた。

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不適合品率改善の鍵は「人」と「方法」

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作業手順書が作られない・見られない・分からない

この調査結果は、真のボトルネックである「人」と「方法」に対し、多くの改善活動がアプローチできていない可能性を示唆している。実際、多くの現場で作業手順書の整備・改訂が進められているが、その運用は容易ではないだろう。

現場からは「作成に手間がかかり更新が追いつかない」「文字ばかりで要点が伝わらない」「そもそもどこにあるか分からない」といった声が聞こえてくる。結果として手順書は形骸化し、品質のばらつきや作業ミスを招いてしまいがちだ。重要なのは、手順書の運用プロセスを現場の実態に合わせて変革することである。

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リンク先のコンテンツでは、不適合品発生の要因に関する調査結果の詳細に加え、自動車部品メーカーが手順書の運用方法を変革して品質向上を実現した事例を解説している。現場で使われる手順書に求められる4つの要件と、既存のISO文書を有効活用する手法も紹介しているので、ぜひ確認してほしい。

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