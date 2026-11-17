ネットワーク製品メーカーの株式会社フルノシステムズ（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：延廣 幸雄、古野電気㈱関連会社）は、業務用ネットワーク製品ブランド「ACERA（アセラ）」およびネットワーク管理システム「UNIFAS（ユニファス）」の発売開始から20周年を迎えたことを記念し、20周年記念特設サイトを公開しました。
「ACERA」・「UNIFAS」は2006年の発売開始以来、学校、オフィス、工場、公共施設、医療・福祉施設など幅広い現場で利用されてきました。 20周年という節目を迎えることができたのは、ご愛顧いただいたお客様をはじめ、販売パートナーの皆さま、関係者の皆さまのご支援によるものです。心より感謝申し上げます。
特設サイトでは、ACERA・UNIFASの20年の歩みや製品・サービスの変遷をご紹介するとともに、インタビューコンテンツやキャンペーンなど、周年を記念したさまざまな企画を順次展開していきます。
20周年記念特設サイト
20周年の感謝を込めて。これまでの歩みを振り返り、未来のネットワーク価値を創造。
インタビュー企画やキャンペーンなど周年記念コンテンツを順次公開。
■公開日：2026年11月17日（火）
■URL：https://www.furunosystems.co.jp/special/aceraunifas20th/index.html
■掲載コンテンツ
・ACERA・UNIFAS20年の歩み
・主な製品、サービス紹介
・20周年記念キャンペーン
・ノベルティ企画
※コンテンツは順次公開予定です。
20周年記念ロゴについて
「ACERA」・「UNIFAS」がお客様とともに積み重ねてきた信頼と、磨き続けてきた技術をネットワークを象徴するモチーフで表現しました。人・モノ・情報がつながる未来を見据え、これからも安心して利用できるネットワーク環境を支えていく想いを込めています。
20周年を迎え、さらなる進化へ
フルノシステムズはこれからも、お客様の声を製品やサービス改善に反映しながら、安心で安定したネットワーク運用を支える製品・サービスの改善と機能強化に取り組んでいきます。
クラウド活用の拡大や接続端末の増加など、ネットワークに求められる役割が変化するなか、お客様や販売パートナーの皆さまとともに20年にわたり培ってきたきた経験と技術を活かし、「ACERA」・「UNIFAS」をさらに進化させていきます。これからもお客様の課題解決に寄り添い快適で安心なネットワーク環境の実現に貢献したいと語ります。
フルノシステムズのホームページはこちら
https://www.furunosystems.co.jp/
ACERAの製品ページはこちら
https://www.furunosystems.co.jp/products/musenlan/
UNIFASの製品ページはこちら
https://www.furunosystems.co.jp/products/productservice/unifas/
※この記事は株式会社フルノシステムズによる記事の転載です。
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