ネットワーク製品メーカーの株式会社フルノシステムズ（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：延廣 幸雄、古野電気㈱関連会社）は、業務用ネットワーク製品ブランド「ACERA（アセラ）」およびネットワーク管理システム「UNIFAS（ユニファス）」の発売開始から20周年を迎えたことを記念し、20周年記念特設サイトを公開しました。

「ACERA」・「UNIFAS」は2006年の発売開始以来、学校、オフィス、工場、公共施設、医療・福祉施設など幅広い現場で利用されてきました。 20周年という節目を迎えることができたのは、ご愛顧いただいたお客様をはじめ、販売パートナーの皆さま、関係者の皆さまのご支援によるものです。心より感謝申し上げます。

特設サイトでは、ACERA・UNIFASの20年の歩みや製品・サービスの変遷をご紹介するとともに、インタビューコンテンツやキャンペーンなど、周年を記念したさまざまな企画を順次展開していきます。

20周年記念特設サイト

20周年の感謝を込めて。これまでの歩みを振り返り、未来のネットワーク価値を創造。

インタビュー企画やキャンペーンなど周年記念コンテンツを順次公開。

■公開日：2026年11月17日（火）

■URL：https://www.furunosystems.co.jp/special/aceraunifas20th/index.html

■掲載コンテンツ

・ACERA・UNIFAS20年の歩み

・主な製品、サービス紹介

・20周年記念キャンペーン

・ノベルティ企画

※コンテンツは順次公開予定です。

20周年記念ロゴについて

「ACERA」・「UNIFAS」がお客様とともに積み重ねてきた信頼と、磨き続けてきた技術をネットワークを象徴するモチーフで表現しました。人・モノ・情報がつながる未来を見据え、これからも安心して利用できるネットワーク環境を支えていく想いを込めています。

20周年を迎え、さらなる進化へ

フルノシステムズはこれからも、お客様の声を製品やサービス改善に反映しながら、安心で安定したネットワーク運用を支える製品・サービスの改善と機能強化に取り組んでいきます。

クラウド活用の拡大や接続端末の増加など、ネットワークに求められる役割が変化するなか、お客様や販売パートナーの皆さまとともに20年にわたり培ってきたきた経験と技術を活かし、「ACERA」・「UNIFAS」をさらに進化させていきます。これからもお客様の課題解決に寄り添い快適で安心なネットワーク環境の実現に貢献したいと語ります。

※この記事は株式会社フルノシステムズによる記事の転載です。

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