2026年9月17日(木)～20日(日)に幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2026」(TGS2026)。同イベントに、マウスコンピューターは、前年の20小間から49小間へと出展規模を拡大し、ゲーミングPCブランド「G TUNE」「NEXTGEAR」の製品を中心にブース出展を行った。



試遊台の近くやステージ前には、同社の液晶ディスプレイブランド「iiyama」の42.5型デジタルサイネージが数十台設置され、製品のスペックやゲームの紹介映像など、会期中の案内に活用された。そして、端末の表示内容や接続状態の管理に使用したのが、デジタルサイネージ購入者が無料で利用できるクラウド型コンテンツ管理システム(CMS)「iiSignage²」だ。導入の経緯から会期中の運用まで、ブースの制作を担当したGLOEの笠原聡氏と辻野純輝氏に話を聞いた。

▼お話を聞いた方

■ 笠原 聡 氏 (写真左)

GLOE株式会社 イベントプロダクション事業部 シニアプロデューサー

主に企画立案やクライアント、パートナー企業との調整を担当。



■ 辻野 純輝 氏 (写真右)

GLOE株式会社 イベントプロダクション事業部 テクニカルディレクター

映像・音声の配信方法や機材構成などの検討・現場での実装を担当。

■デジタルサイネージ42.5型：ProLite LH4364UHS-B1AGJ

主な仕様

パネル種類:VA方式パネル(ノングレア)

サイズ:対角108.0cm(42.5型)

信号入力コネクタ(デジタル):HDMI × 2 / USB-C 2.0 × 1

保証期間:3年間保証

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サイネージの導入で期待したのは複数画面の一括管理

今回、TGS2026に出展したマウスコンピューターは、ブースに「G TUNE」「NEXTGEAR」のブランドカラーを使った大型LEDのゲート状の装飾を設け、各試遊台の近くやステージ前にもディスプレイを配置した。

ブース制作を統括したのは、ゲーム関連のイベントや配信、プロモーションを手がけるGLOEだ。笠原氏は主に企画面、辻野氏は技術面から今回のブース運営に携わった。

笠原氏：マウスコンピューターはゲームメーカーではないため、キャラクターなどをブースの前面に出せるわけではありません。そこで、ブランドカラーを使ってブース全体をデザインし、各試遊台の上方に設置したディスプレイにブランドロゴやPCのスペックを表示する構成にしました。

GLOEが手がけるイベントでは、通常はこうした映像などの表示に大型モニターやテレビを使うことが多い。笠原氏によると、サイネージは導入費用が高くなることがあるうえ、ゲームの試遊に使用する場合は、リフレッシュレートなどの表示性能にも注意が必要だからだ。

今回も当初は、小型PCを接続したモニターを使用する予定だった。しかし、マウスコンピューター側から自社のサイネージの活用を提案されたことで、計画が変更された。そこで笠原氏が最も期待したのが、遠隔で多数の画面をまとめて管理できる点だった。

笠原氏：当初予定していた小型PCを使う方法では、会期中に映像を変更する際、画面ごとにPCを操作する必要があります。その点、今回のサイネージであれば、ネットワークにつないだノートPCからまとめて操作できるので、そこに魅力を感じました。

実際の設営や運用はどうだったのだろうか。現場での活用についてもお話を伺った。

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