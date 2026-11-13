宿泊予約や観光情報など、訪日客向けのWebサイトを増やしてきたインバウンド企業グループのC社。急速な事業拡大に伴い、クッキーや外部サービスの利用状況を全社で把握できなくなるという課題が表面化した。国内外の法規制への対応が求められるなか、同社が導入したのがインターネットイニシアティブ（IIJ）のクッキー同意管理ツール「STRIGHT」だ。社内の複数部門を横断する課題をどう解決し、継続運用につなげたのか。C社の取り組みと、「STRIGHT」を採用した決め手について紹介しよう。

※本記事は、企業が直面し得る課題と対応の進め方を説明するための仮想事例です。C社、担当者の発言、取り組みの経過は架空のものであり、実在企業の導入実績や効果を示すものではありません。

増え続けるサイトと外部サービス、把握できないデータの送信先

C社は、全国での宿泊施設運営をはじめ、観光予約サービスや交通関連事業、小売・商業施設運営などを手がける大手企業グループだ。欧米・アジアからの集客を強化するなか、多言語の予約サイトや観光情報サイト、キャンペーンサイトが増加。一方、サイトの管理部門や制作会社は事業・ブランドごとに異なり、運営方法も統一されていなかった。

C社がクッキー管理を見直すきっかけになったのは、海外事業部の担当者による競合サイトの調査だった。競合企業は海外向けサイトと国内向けサイトで異なるクッキーバナーを表示していた。一方、C社では、海外向けサイトでも国内向けと同じ設定のままになっていた。「私たちの会社は海外の利用者に適切に対応できているのか」と担当者は疑問を持った。

そこで各部門に問い合わせたところ、問題はバナーの設定だけではないことが分かった。C社では広告効果の測定やアクセス解析、チャット、動画などの外部サービスを各部門が必要に応じて追加していた。Webサイトには、それらを動かす「タグ」と呼ばれるプログラムが組み込まれており、利用者の端末から外部サービスへ情報を送るものもある。

「各部門に確認してみると、新しいタグを追加しても、法務部門や情報システム部門に共有するルールがないことが分かりました。どの情報をどこに送っているのか、サイト上の説明と実態が合っているかも分からなかったのです」（海外事業部担当者）

外部サービスの利用では、企業が想定した以上の個人データが送られてしまう場合もある。C社でも、以前の施策で使ったタグが残っている可能性があり、不要な情報送信が起きていても気づけない状態だった。

海外事業部は、バナーの設定を見直すだけでなく、個人情報漏えい対策の観点からも、まずは各サイトで何の情報を、何のために、どこへ送っているかを把握する必要があると考え、法務部門に相談した。

クッキーなどの管理、法務だけでは解決できない全社的な課題に

法務部門も、すぐには方針を決められなかった。EUのGDPR（一般データ保護規則）や、クッキーなどによる端末への情報の保存・読み取りを規律するePrivacy指令、米国カリフォルニア州のCCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）など、地域によって求められる対応は異なる。EUでは、広告などに使うクッキーを利用する場合、ePrivacy指令を受けた各加盟国の法律に基づき、原則として利用者の事前同意が必要だ。クッキーIDはGDPR上個人データに当たるため、この同意はGDPRが定める同意の要件を満たす必要がある。日本企業でも、EU域内の利用者に商品やサービスを提供する場合や、EU域内の利用者の行動をモニタリングする場合にはGDPRが適用される。一方、CCPAは事前同意ではなく、利用者が後から拒否できる仕組み（オプトアウト）が基本だ。適用対象となる事業者には、個人情報の「売却」や「共有」を拒否する権利への対応などが求められ、ブラウザから送られる拒否の意思表示（GPC）にも対応する必要がある。

つまり、バナーの見た目を整えるだけでは十分ではない。自社に適用される法令とデータの取り扱いを確認したうえで、必要な情報提供や選択の機会を用意し、利用者の選択どおりにタグが動作するよう制御する必要がある。

日本でも、電気通信事業法の「外部送信規律」により、一定のWebサイトやアプリには、外部に送信される情報や送信先、利用目的の通知・公表などが求められる。対象となるのは、電気通信事業を営む者が提供するサービスのうち、①メールやメッセージなど利用者間の通信を媒介するもの、②SNSや電子掲示板、動画共有など、利用者が投稿した情報を他の利用者が閲覧できるもの、③オンライン検索、④ニュースや気象情報、動画、地図などの情報をオンラインで提供するものの4類型に該当するサービスだ。会社概要や自社商品の紹介だけを目的としたサイトは、原則として対象外となる。2026年には総務省が遵守状況の確認強化に向けた検討を進めており、サイト上の説明と実際のデータ送信が一致しているかを、企業自身が把握する重要性が増している。C社が運営する観光情報サイトには、利用者が口コミを投稿できる機能があり、前述の②に該当するため、同規律の対象となる可能性があった。

さらに、2026年7月に成立・公布された改正個人情報保護法には、名前が分からなくても特定の個人に連絡や働きかけを行うことができる「連絡可能個人関連情報」の不適正利用・不正取得を禁じる規律が盛り込まれた。クッキーIDもこれに含まれ得るとされ、公布から2年以内の施行に向けて、政令や規則の整備が進んでいる。また消費者庁は、消費者が望まない契約などへ誘導する「ダークパターン」について、2026年8月に規制強化の方向性を示す中間取りまとめ案を公表し、法改正も視野に検討を進めている。規制の中心は契約や解約の場面だが、クッキーバナーでも、同意ボタンだけを目立たせたり、拒否の操作を分かりにくくしたりする設計には注意が必要だ。

「日本では、ほとんどのサイトでクッキーの利用に同意を取得する必要はありません。ただ、法的義務がない場合でも、利用者の信頼を得るために、どんな情報を伝え、どのような選択肢を用意するかは検討が必要です。広告施策やサイトの使い勝手にも関わるので、法務部門だけでは決められない問題でした」（法務担当者）

実際に対応を検討し始めると、各部門はそれぞれ異なる課題を抱えていた。マーケティング部門は、利用者の拒否によって広告効果の測定にどの程度影響が出るのか、バナーの表示がサイトの使い勝手を損なわないかと懸念していた。Web担当者は、各サイトで使われているタグの実態を把握できず、複数サイトの設定・更新にも負担を感じていた。情報システム部門からは、ツールを導入する場合の安全性や、提供元の信頼性を確認したいという声も挙がった。

「プライバシー対応のためのツールは、すべてのサイトに組み込み、利用者の同意の記録も扱うことになります。だからこそ、導入するなら機能だけでなく、提供元がどのような情報管理体制を整えているかも確認したいと考えました。安心して使い続けられるかどうかは、導入を判断するうえで欠かせないポイントでした」（情報システム担当者）

C社は判断に必要な最新情報を集めるため、IIJのハンズオンセミナーに参加した。海外事業部と法務部門の担当者は、各国の法的要件の概要を学ぶとともに、サイトスキャンやバナー設定など、STRIGHTの基本操作を体験。自社での導入に向けて、どのような確認や作業が必要になるのか、具体的なイメージを持つことができた。日本語のマニュアルやデモ動画、FAQが用意され、必要に応じて相談できる体制があることも、自社で対応を進めるうえで心強いと感じた。

担当者らは、学んだ内容や導入に必要な作業、利用できる支援について、経営層や関係部門に共有した。その結果、経営層も全社的に対応を進める方針を了承し、海外事業部を窓口とする部門横断の体制を整えた。

専門家の支援と料金体系も評価、「STRIGHT」選定の決め手

C社は、増減するタグや外部サービスを継続して管理するため、複数のクッキー同意管理ツールを比較した。前提条件は、クッキーだけでなく、ブラウザに情報を保存するWeb Storageや、クッキーを使わない外部送信まで検出できること。そのうえで、国内外の法規制に応じた設定、利用者が同意と拒否を分かりやすく選べる画面、法改正に継続して対応できる提供体制を重視した。多言語表示や、同意状況に応じたタグ制御も必須だった。

複数候補から選んだのが、IIJの「STRIGHT」だ。求めていた要件をすべて満たしているうえ、バナーの色や表示位置、サイズを各サイトのデザインに合わせて調整できる。多言語表示にも対応し、アクセス元の地域によって表示を切り替えることも可能だ。ダークパターンに配慮したテンプレートを利用でき、作成した設定を別のサイトに流用することもできる。

情報システム部門は、提供元の情報管理体制も確認した。IIJがISO/IEC 27001（ISMS）認証やプライバシーマークを取得し、情報セキュリティと個人情報保護の管理体制を整えている点も、選定の際の安心材料となった。

そして最大の決め手となったのが、プライバシー保護・データ保護の分野でIIJが積み重ねてきた実績だ。IIJはこの分野で、数多くの企業にコンサルティングや運用サービスを提供してきた。そこで得た知見を生かし、Webサイト「BizRis」で世界各国のデータ保護規制の最新動向を発信している。STRIGHTの機能更新にも、国内外の法令やガイドラインの動きがいち早く反映される。導入マニュアルや解説動画に加え、法令対応の確認や実装支援を、世界のデータ保護規制に精通した専門家に有償で依頼することもできる。ツールを導入するだけで法的義務がすべて満たされるわけではなく、適用法令や対応方針は企業自身が判断しなければならない。だからこそ、法令と技術の両面を知り尽くした専門家集団にいつでも相談できることが、C社にとって何よりの安心材料となった。

「海外向けサイトを新設するときは、どのタグを同意前に止めるべきか、Web担当者だけでは判断できないこともあります。そんなときも、IIJはツールを提供するだけでなく、各国の規制を熟知したプライバシー保護のプロフェッショナルとして、法令の解釈から実際の設定まで一緒に考えてくれます。安心して頼れる、本当に心強いパートナーです」（Web担当者）

料金面も大きな魅力だった。C社は、対象となるドメインと対応すべき法域を整理し、どの単位でバナーを表示するかを決めたうえで、必要なライセンス数を算出。専門家の支援費用も含めて比較した。STRIGHTは1ライセンス当たり年額117,600円（税別）から利用でき、1日当たりの平均訪問者数50万人までは固定料金となる。費用が見積もりやすい点も、高く評価したポイントだった。

スキャンで実態を把握し、各部門で対応方針を決定

導入にあたり、C社はSTRIGHTで各サイトをスキャンし、クッキーの利用状況や外部への通信状況を調べた。検出結果はSTRIGHTが持つ外部サービスのマスターデータと自動で照合され、大部分のサービスについて、利用目的や送信される情報、提供元のプライバシーポリシーのURLまでが明らかになった。C社は、一部の不明な点のみを担当部門や制作会社に確認することで、実態を把握できた。

その結果、過去の施策で使われ、現在は不要となったタグが残っていることが分かった。C社は不要なタグを削除し、利用を続けるサービスについては、取得する情報や利用目的、送信先を整理した。さらに、サイトに掲載していた説明と照合し、記載の更新が必要な箇所を明らかにした。

こうした棚卸しは、個人情報漏えい対策を考えるうえでも重要だ。自社サイトがどのような情報を取得し、どこへ送信しているのかを把握することで、不要な情報の取得・送信や、管理上のリスクがないかを見直すきっかけになる。

次に法務部門が適用法令や必要な措置を検討し、事業部門とマーケティング部門がデータの利用目的を整理。情報システム部門とWeb担当者はタグの動作や実装方法を点検した。判断が難しい法令の適用や設定方法については、IIJの専門家にも相談し、各部門で協議したうえで、サイトごとの説明内容、同意・拒否の方法、タグ制御の方針を決めた。

C社は、サイトごとの適用法令やデータの取り扱いに応じてバナーの表示とタグ制御を設定した。事前同意が必要な処理では、同意を得るまで対象タグを動作させない設定とした。一方、事前同意を必要としない場合には、利用者への情報提供と選択機会を確保するため、フッターから設定画面を開いて対象のデータ利用を拒否できる方法も採用した。

同意・拒否のボタン配置や文言は、法務部門だけでなくマーケティング部門やWeb担当者も確認し、利用者を特定の選択へ誘導しない設計とした。利用者向けの説明も調査結果に合わせて更新し、事前同意が必要なタグが同意前に動作しないか、拒否や同意撤回後に対象の通信が停止するかを検証した。本番公開後にも表示と通信を再確認し、結果を記録して運用を始めた。

法務部門は各サイトの利用実態とサイト上に掲載している説明を照合しやすくなった。情報システム部門は、ツールの仕様や提供元の情報管理体制を確認し、利用にあたっての懸念を整理できた。Web担当者は不要なタグを削除し、新たなタグを追加する際の確認手順も明確にした。さらに共通する設定を流用することで管理の負担を軽減できた。

マーケティング担当者は、導入前の懸念をこう振り返る。

「当初は、利用者がデータの利用を拒否できるようにすると、効果測定にどの程度影響するのか分からず、不安がありました。実際に取り組んでみると、必要なデータとその利用目的を整理するなかで、どの範囲なら計測を続けられるのかがはっきりし、関係部門とも共有できました。運用を始めてみると、拒否する人も想定していたほど多くはありませんでした。何より、利用者の選択に沿って取得したデータだからこそ、自信を持って活用できるようになりました。データの扱いを分かりやすく示し、望まなければ拒否できるようにしたことは、ブランドイメージの向上や利用者からの信頼にもつながっていると感じています」（マーケティング担当者）

サイトの変更や法改正に合わせて管理を継続

C社は導入後の運用ルールも整えた。タグや外部サービスの追加時には各サイトの担当者が利用目的や送信先を調べ、必要に応じて法務部門と協議する。サイト改修後は再スキャンで外部送信の変化を調べ、説明や設定を更新する必要がないか点検する。法令・ガイドラインが変われば、IIJの情報提供や専門家の支援を参考に設定を見直す。

「これまでは新しいサイトを立ち上げるとき、事業や集客を優先していました。今後は企画段階から、どんなタグや外部サービスを使い、利用者のどんな情報を、何のためにどこへ送るのかを法務部門やWeb担当者と確認したいですね」（海外事業部担当者）

今回の取り組みによって、C社では各部門がサイトの利用実態を共有し、データ活用の目的と必要な対応を判断できるようになった。利用者に対しても、どの情報を何のために利用し、どこへ送るのかを分かりやすく示し、自ら設定を確認・変更できる仕組みを整えた。選択が実際のタグの動作に反映されているかも、継続して点検する。この取り組みは、宿泊予約で取得する個人情報の管理など、クッキー以外のデータ保護を見直すきっかけにもなった。事業の拡大でサイトや外部サービスが増えても、関係部門で情報を共有し、必要な対応を見直しながら、プライバシー保護への配慮と事業活動を両立していく。

各国の法規制はこれからも変わり続けるが、STRIGHTとIIJの専門家の支援があれば、その変化に合わせて管理を見直し続けることができる。C社にとってプライバシー保護は、もはや守りのためのコストではなく、世界中の旅行者から選ばれ続けるための信頼の基盤となった。STRIGHTはこれからも、同社のインバウンド事業の成長を支えていく。

[PR]提供：インターネットイニシアティブ