レポート

ログはあるものの、不正アクセスかどうかを判断する材料を揃えるのが困難。このようなSOC課題は、業務で使うAIの権限や行動を把握する際にも生じる。分散した記録をつなぎ、自社で何を確認すべきか?

通常とは異なるサインインのアラートを受けても、その記録だけで対応の要否を判断することは難しい。会社が管理する端末からのアクセスか、そのIDはどのデータに届くのか、その後に何をしたのか。出張や承認済みの作業かどうかも含めて確認するには、複数のシステムに分かれた記録をたどる必要がある。

SOC（セキュリティの監視・調査・対応を担う体制）では、こうした確認が調査の負荷になる。必要なのは、ログを集めるだけでなく、ID・権限・端末・操作の記録を関連付け、「誰が、どの権限で、何に到達でき、何を実行したか」を同じ時間軸で追えるようにすることだ。

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AI時代の企業セキュリティとSOC運用

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SOCでAIを使うことと、業務で使うAIを守ること

AIを活用したSOC運用を考える際は、アラートの整理や調査をAIで支援すること（AI for Security）、またそれに対して業務で使うAIアプリ・エージェントの接続先や権限、行動を把握すること（Security for AI）を分ける必要がある。目的は異なるが、どちらも判断の根拠となる記録をつなぐことが土台になる。

例えば、ユーザーに代わってAIアプリがデータを読み取る場合、許可した権限と実際の操作を照合する。また、必要なログが未取得なら、記録が見つからなくても「異常なし」とは判断できない。AIに調査を任せる場合も、参照した証拠と不明点を確認できるようにし、影響の大きい操作の承認者や停止手順を決めておくことが大切だ。

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リンク先のホワイトペーパー『AI時代の企業セキュリティとSOC運用』では、日々の調査やAIエージェント、外部への権限委任を例に、証拠に基づく判断の進め方を解説している。不明点を洗い出す「5分で始める自社の確認シート」、ベンダーに確認する25の質問、既存環境を活かした改善・検証の観点も収録。自社で何を確認し、どこから改善を始めるかを整理したい方は、ぜひご覧いただきたい。

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